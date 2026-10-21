Hande Yener’in Türkiye’nin Lady Gaga’sı Olmasının 8 Sebebi
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Onların Lady Gaga'sı varsa bizim de Hande Yener'imiz var! Türkiye'nin Lady Gaga'sı olarak anılan ama bizim için Lady Gaga'dan daha değerli ve kıymetli olan Hande Yener, sahnesinden tutun da stiline kadar pek çok noktada tam bir ikon!
Nedenleri ise hemen aşağıda. 👇🏻
1. Kariyerinin en parlak döneminde güvenli suları terk edip elektronik müziğe geçiş yaptı.
2. Kemal Doğulu ve Erol Temizel ile kendi kreatif mutfağını kurdu.
3. Verdiği konserler binlerce insanla buluşuyor.
4. Herkesin görmeye alışkın olduğu sahne kostümlerini bir kenara bırakıp kendi stilini yansıtmayı yıllardır sürdüren bir isim.
5. Piyasadaki tekdüze üretime karşı çıkıp "bakkal müziği" tartışmasını başlattı.
6. Her yeni albüm döneminde bir önceki imajını tamamen yıktı.
7. Konserlerini sadece şarkı söylenen bir etkinlik olmaktan çıkarıp görsel bir şova dönüştürdü.
8. Elektronik altyapıların arkasına sığınmak yerine güçlü vokalini her fırsatta konuşturdu.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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