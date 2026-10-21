Hande Yener’in Türkiye’nin Lady Gaga’sı Olmasının 8 Sebebi

Onların Lady Gaga'sı varsa bizim de Hande Yener'imiz var! Türkiye'nin Lady Gaga'sı olarak anılan ama bizim için Lady Gaga'dan daha değerli ve kıymetli olan Hande Yener, sahnesinden tutun da stiline kadar pek çok noktada tam bir ikon!

Nedenleri ise hemen aşağıda. 👇🏻