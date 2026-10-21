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Hande Yener’in Türkiye’nin Lady Gaga’sı Olmasının 8 Sebebi

etiket Hande Yener’in Türkiye’nin Lady Gaga’sı Olmasının 8 Sebebi

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
21.10.2026 - 20:31
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Onların Lady Gaga'sı varsa bizim de Hande Yener'imiz var! Türkiye'nin Lady Gaga'sı olarak anılan ama bizim için Lady Gaga'dan daha değerli ve kıymetli olan Hande Yener, sahnesinden tutun da stiline kadar pek çok noktada tam bir ikon!

Nedenleri ise hemen aşağıda. 👇🏻

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1. Kariyerinin en parlak döneminde güvenli suları terk edip elektronik müziğe geçiş yaptı.

1. Kariyerinin en parlak döneminde güvenli suları terk edip elektronik müziğe geçiş yaptı.

2000’lerin ilk yarısında 'Sen Yoluna... Ben Yoluma...' albümüyle zaten zirvedeydi. Yener yıllarca bunun ekmeğini yiyebilirdi ama 2006’da 'Apayrı' ile herkesi ters köşe yaptı. Lady Gaga 2008’de The Fame ile dünyayı elektropop ile tanıştırdığında Hande Yener Türkiye’de bu kavgayı çoktan vermeye başlamıştı.

2. Kemal Doğulu ve Erol Temizel ile kendi kreatif mutfağını kurdu.

2. Kemal Doğulu ve Erol Temizel ile kendi kreatif mutfağını kurdu.

Lady Gaga’nın arkasındaki 'Haus of Gaga' ekibi onun kostümünden sahne tasarımına kadar her detayını nasıl planlıyorsa Hande Yener de kendi çekirdek kadrosunu Erol Temizel ve Kemal Doğulu ile öyle kurdu. Geçmişe dönüp baktığımızda ortaya Türkiye standartlarının çok üzerinde bir bütünlük çıktığını görebiliyoruz.

3. Verdiği konserler binlerce insanla buluşuyor.

3. Verdiği konserler binlerce insanla buluşuyor.

Hande Yener'in kliplerde ve albüm fotoğraflarında gördüğümüz iddialı tavrın asıl karşılığı her zaman Lady Gaga gibi sahnesi oldu. Kırmızı’dan Sopa’ya, elektronik döneminden en sevilen klasiklerine kadar bütün şarkılarını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinlemek istiyorsan biletini hemen Passo'dan almak için buraya tıkla!

4. Herkesin görmeye alışkın olduğu sahne kostümlerini bir kenara bırakıp kendi stilini yansıtmayı yıllardır sürdüren bir isim.

4. Herkesin görmeye alışkın olduğu sahne kostümlerini bir kenara bırakıp kendi stilini yansıtmayı yıllardır sürdüren bir isim.

Pop şarkıcıları sahneye genellikle şık elbiselerle çıkardı ama Hande Yener ise 'Hipnoz' ve 'Hayrola?' dönemlerinde zamansız görünümler tercih etti. Kliplerde kullandığı sıra dışı gözlükler bile Gaga’nın fütüristik tarzıyla aynı dili konuşuyordu. Ama her zaman oyumuz Hande Yener'den yana oldu!

5. Piyasadaki tekdüze üretime karşı çıkıp "bakkal müziği" tartışmasını başlattı.

5. Piyasadaki tekdüze üretime karşı çıkıp "bakkal müziği" tartışmasını başlattı.

Müzik hayatında yeni yönelimleri ilk başta yadırgandı ve eski tarzına dönmesi için ciddi bir baskı gördü. Hande Yener ise geri adım atmak yerine piyasadaki standartlaşmış pop şarkılarını 'bakkal müziği' olarak tanımladı ve sektöre açıkça cephe aldı.

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6. Her yeni albüm döneminde bir önceki imajını tamamen yıktı.

6. Her yeni albüm döneminde bir önceki imajını tamamen yıktı.

Lady Gaga ve Hande Yener'in en belirgin ortak noktası aynı imajı asla iki albüm üst üste kullanmamaları. Gaga’nın et elbiseden Joanne dönemine kadarki dönüşümünü biliyoruz. Hande Yener de 'Kırmızı' döneminde bir anda 'Romeo' klibindeki karanlık figüre, oradan turuncu saçlı 'Sopa' dönemine geçerek dinleyicisini sürekli şaşırttı.

7. Konserlerini sadece şarkı söylenen bir etkinlik olmaktan çıkarıp görsel bir şova dönüştürdü.

Sahneye çıkıp orkestra önünde sabit durarak şarkı söylemek ikisine de yetmedi. Konserlerinde ve ödül töreni performanslarında özel tasarım dekorları ve iddialı dans koreografilerini merkeze aldılar. Boşuna Türkiye'nin Lady Gaga'sı demiyoruz!

8. Elektronik altyapıların arkasına sığınmak yerine güçlü vokalini her fırsatta konuşturdu.

8. Elektronik altyapıların arkasına sığınmak yerine güçlü vokalini her fırsatta konuşturdu.

Elektronik müzik ve yoğun prodüksiyon genellikle vokal kusurlarını örtmek için kullanılan bir kalkan gibi görülür. Gaga piyano başında nasıl devleşiyorsa Hande Yener de Sezen Aksu okulundan gelen güçlü sesini net biçimde duyurdu.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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