Beykoz'un En İyi Düğün Mekanları - Güncel Liste 2026

Beykoz'u düğün sektöründe özel kılan asıl unsur, sunduğu izolasyon hissidir. Şehrin içinde olup şehirden bu kadar uzak hissettiren başka bir bölge yoktur. 2026'da popülerleşen mikro-düğünler için yalılar, grand-düğünler için ise geniş orman arazileri bu bölgeyi rakipsiz kılmaktadır.

Boğaz Kıyısında Düğün: Beykoz'un Manzaralı Mekan Adresleri

İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde gün batımında aşka hazırsınız. Boğaz’ın serin sularına karşı 'evet' demek isteyenler için seçkin mekanlar:

- A'jia Hotel

Ahmet Rasim Paşa Yalısı olarak bilinen bu tarihi mekan, 1870'lerin dokusunu modern bir minimalizmle birleştiriyor. Beykoz sahilinde butik ama son derece lüks bir düğün hayal edenler için ideal. Özellikle gün batımı kokteylleri ve şık akşam yemekleri için tercih ediliyor. Mavinin ve tarihin buluştuğu bu durak, prestij arayan çiftlerin favorisi!

Adres: Ahmet Rasim Paşa Yalısı, Halide Edip Adıvar Cad. No: 27 Kanlıca, Beykoz/ İstanbul, Turkey 34810

- Çubuklu 29

İstanbul gece hayatının ve davet kültürünün ikonik mekanlarından olan Çubuklu 29, kesintisiz Boğaz manzarası ve yüksek mutfak standartlarıyla öne çıkıyor. Modern dekorasyonu, geniş pist alanı ve profesyonel servis ekibiyle, eğlencenin ön planda olduğu şık düğünler için tasarlanmış. 2026 trendlerine uygun ışıklandırma sistemleriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Adres: Barboros Caddesi No: 22 Çubuklu, 34805 Beykoz/ İstanbul

- İBB Beykoz Sosyal Tesisleri

Uygun bütçe ile eşsiz Boğaz manzarasını birleştirmek isteyen çiftler için en güvenilir adres. Modern mimarisi ve belediye güvencesindeki kaliteli hizmetiyle, geniş katılımlı düğünler için oldukça rasyonel bir seçenek. Beykoz Koru Sosyal Tesisi'nin sahil hattındaki konumu, misafirlerinize deniz havası eşliğinde keyifli bir akşam vadediyor.

Adres: Merkez Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No: 17/A Beykoz / İstanbul

- Hidiv Kasrı

Art Nouveau mimarisiyle büyüleyen bu tarihi yapı, devasa bahçesi ve Boğaz'ı yukarıdan gören panoramik açısıyla masalsı bir atmosfer sunuyor. Beltur yönetimindeki mekan, tarihi bir sarayda evlenme hayali kuranlar için hem görkemli hem de kurumsal bir hizmet anlayışı sağlıyor. Geniş dış mekanı, büyük ölçekli organizasyonlar için oldukça elverişli.

Adres: Çubuklu, Hidiv Kasrı Cad. No: 1, 34810 Beykoz/ İstanbul

Beykoz Ormanları İçinde Açık Hava Düğün Mekanları

Şehrin kalabalığından tümüyle uzaklaşıp sevdiklerinizle baş başa bir gece geçirmek için doğru adrestesiniz. Temiz havanın, doğanın ve yeşilin ev sahipliği yaptığı bir gece sizi bekliyor. İşte doğanın kucağında, ferah ve samimi bir atmosfer arayanlar için Beykoz kır düğünü mekanları:

- Boğaz Garden

Ormanın derinliklerinde, geniş çim alanları ve doğal ağaç yapısıyla tam bir kır düğünü deneyimi sunuyor. Modern rustik detaylarla bezeli olan mekan, özellikle 2026’da popüler olan açık hava temaları için oldukça uygun. Geniş kapasitesi sayesinde hem yemekli hem de kokteyl düzeninde kalabalık grupları rahatlıkla ağırlayabileceğiniz bir adres.

Adres: Kanlıca Mah. Barış Manço Cad. No: 29 Beykoz / İstanbul

- My Wedding Riva

Riva yolu üzerinde konumlanan mekan, doğayla iç içe ama modern tesis imkanlarına sahip bir yapıda. Şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşmak isteyen çiftler için 'kaçış' temalı bir düğün imkanı tanıyor. Özellikle fotoğraf çekimi için sunduğu doğal platolar, çiftlerin ekstra bir dış çekim alanı aramasına gerek bırakmıyor.

Adres: Alibahadır Mah. Riva Cad. No: 11, 34829 Beykoz/ İstanbul

- Leonardo Restaurant

Polonezköy’ün en köklü işletmelerinden biri olan Leonardo, Avrupa stili bahçesi ve havuz başı alanı ile dikkat çekiyor. Gastronomik açıdan oldukça iddialı olan mekan, 'yavaş düğün' (slow wedding) akımını benimseyen, yemeğin ve kalitenin ön planda olduğu davetler için biçilmiş kaftan. Burada doğal bitki örtüsü dekorasyon ihtiyacını da minimuma indiriyor.

Adres: Polonezköy, Cumhuriyet Cad. No: 1, Beykoz/ İstanbul, 34829

- Village Park Resort Spa

Resort konseptinde hizmet veren mekan, düğününüzü sadece bir akşamla sınırlı tutmayıp konaklamalı bir etkinliğe dönüştürmenize olanak sağlıyor. Kır düğünü alanı oldukça geniş ve düz bir zemine sahip; bu da dekorasyon ve yerleşim planında büyük esneklik sağlıyor. Profesyonel mutfağı ve deneyimli ekibiyle tam kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Adres: Ayazma Mah. No: 19 İshaklı Köyü - Beykoz/ İstanbul

Beykoz Merkez ve Çevresindeki Kapalı Düğün Salonları

Yılın her mevsimi şıklığı, konfor ile birleştiren bir adres ise aradığınız Beykoz'da bunun için de harika alternatifler bulunuyor. Kapalı düğün salonları, yıllar geçse de trendlerden düşmeyen tarzları ile 2026 sezonuna da hazır. Ve karşınızda, konforun ve erişilebilirliğin ön planda olduğu modern kapalı alanlar:

- Limak Eurasia Luxury Hotel

Kavacık'ta, ulaşımın en kolay olduğu noktada yer alan otel, 5 yıldızlı lüksü ve kusursuz servis anlayışını düğünlere taşıyor. Yüksek tavanlı ve kolonsuz balo salonu, görkemli dekorasyonlar için harika bir tuval sunuyor. Konaklama imkanları ve hazırlık odalarıyla, hazırlık sürecinden düğün sonuna kadar profesyonel bir akış sağlıyor.

Adres: Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cad. No: 5, 34805 Beykoz/ İstanbul

- Asrı Mekan Balo Salonu

Kavacık bölgesinde yer alan mekan, modern iç mimarisi ve gelişmiş ışık-ses sistemleriyle dikkat çekiyor. Şehir merkezinden uzaklaşmadan, şık bir salon düğünü yapmak isteyenler için ulaşım açısından büyük avantaj sunuyor. Geleneksel salon düğünü kavramını, 2026’nın modern estetik anlayışıyla yeniden yorumlayan bir atmosfere sahip.

Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Gürsel Plaza No: 123, 34805 Beykoz / İstanbul

- Beyaz Saray Davet Kavacık

Hürrem Davet Salonu olarak da bilinen mekan, klasik ve gösterişli detayları seven çiftler için tasarlanmış. Geniş pisti, zengin menü seçenekleri ve merkezi konumuyla Beykoz’un en çok tercih edilen kapalı alanlarından biri. Özellikle kış düğünleri ve kalabalık aile organizasyonları için profesyonel çözümler sunuyor.

Adres: Orhan Veli Kanık Cad. No: 57 Kavacık - Beykoz / İstanbul

- Wed Palace Düğün Salonu

Yenilikçi bir yönetim anlayışıyla hizmet veren Wed Palace, modern dekorasyonu ve ferah iç mekanıyla ön plana çıkıyor. Işık oyunları ve güncel dekorasyon trendlerini salonuna entegre eden mekan, genç çiftlerin dinamik beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Fiyat-performans açısından bölgenin iddialı kapalı mekanları arasında yer alıyor.

Adres: Çengeldere Mah. Cumhuriyet Cad. No: 194, Beykoz / İstanbul, 34830

