Ünlülerin X’ten Kaçtığı Konuşulurken İrem Derici Yine Dobralığını Konuşturdu!
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İrem Derici’nin sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumları görüp sessiz kalmasını zaten beklemiyoruz. Dobra açıklamaları, takipçilerine verdiği filtresiz yanıtlar ve kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen tavrıyla tanınan ünlü şarkıcı, bu kez X kullanıcılarını güldürdü. Ünlülerin platformdaki sert ortam nedeniyle Instagram’a döndüğünü söyleyen bir paylaşıma, “İrem Derici ve Demet Akalın direniyor” yanıtı geldi. Adının geçtiğini gören Derici ise tartışmaya kendine has üslubuyla dahil oldu. “Bizde de incelik kibarlık yok. Dişe diş, kana kan” diyen şarkıcının cevabı kısa sürede dikkat çekti.
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İrem Derici’nin dobra açıklamalarına ve sosyal medyada verdiği filtresiz yanıtlara artık hepimiz aşinayız.
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Sosyal medyanın giderek sertleşen diline değinen Melih Demirer, ünlülerin neden X’ten uzaklaştığını tek cümleyle özetledi.
Melih Demirer’in paylaşımını gören Levent Yaşar, ünlülerin X’ten uzaklaşarak Instagram’a döndüğü tespitine küçük ama yerinde bir ekleme yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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