Ünlülerin X’ten Kaçtığı Konuşulurken İrem Derici Yine Dobralığını Konuşturdu!

İrem Derici, güçlü sesi ve hit şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Aklından geçeni dolandırmadan söyleyen, kendisiyle ilgili yapılan yorumları gördüğünde sessiz kalmayan ünlü şarkıcı; samimi, esprili ve gerektiğinde oldukça sert tavrıyla yıllardır gündemden düşmüyor. Özel hayatından kariyerine kadar hakkında konuşulan hemen her konuya kendi penceresinden yanıt veren Derici’nin açıklamaları da çoğu zaman başlı başına bir magazin konusu yaratıyor.

Ünlülerin büyük bir kısmı sosyal medya hesaplarını yalnızca yeni projelerini ve profesyonel çekimlerini paylaşmak için kullanırken İrem Derici bu konuda da farkını ortaya koyuyor. Sosyal medyayı gerçek bir kullanıcı gibi kullanan şarkıcı; gündelik hayatını, düşüncelerini ve başına gelen eğlenceli olayları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği cevaplar, takipçileriyle girdiği diyaloglar ve gündemdeki konular hakkındaki yorumları kısa sürede viral olabiliyor.

Özellikle X’in sert ve zaman zaman acımasız ortamından kaçmak yerine burada varlığını sürdüren Derici, kendisiyle dalga geçebilmesiyle de dikkat çekiyor. Haksız veya kırıcı bulduğu yorumlara karşılık vermekten çekinmese de çoğu zaman mizahı elden bırakmıyor. Bu nedenle İrem Derici’nin sosyal medya paylaşımları, yalnızca hayranları tarafından değil, magazin gündemini takip edenler tarafından da yakından izleniyor.