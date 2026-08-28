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Ünlülerin X’ten Kaçtığı Konuşulurken İrem Derici Yine Dobralığını Konuşturdu!

Ünlülerin X’ten Kaçtığı Konuşulurken İrem Derici Yine Dobralığını Konuşturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 14:03
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İrem Derici’nin sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumları görüp sessiz kalmasını zaten beklemiyoruz. Dobra açıklamaları, takipçilerine verdiği filtresiz yanıtlar ve kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen tavrıyla tanınan ünlü şarkıcı, bu kez X kullanıcılarını güldürdü. Ünlülerin platformdaki sert ortam nedeniyle Instagram’a döndüğünü söyleyen bir paylaşıma, “İrem Derici ve Demet Akalın direniyor” yanıtı geldi. Adının geçtiğini gören Derici ise tartışmaya kendine has üslubuyla dahil oldu. “Bizde de incelik kibarlık yok. Dişe diş, kana kan” diyen şarkıcının cevabı kısa sürede dikkat çekti.

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İrem Derici’nin dobra açıklamalarına ve sosyal medyada verdiği filtresiz yanıtlara artık hepimiz aşinayız.

İrem Derici’nin dobra açıklamalarına ve sosyal medyada verdiği filtresiz yanıtlara artık hepimiz aşinayız.

İrem Derici, güçlü sesi ve hit şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Aklından geçeni dolandırmadan söyleyen, kendisiyle ilgili yapılan yorumları gördüğünde sessiz kalmayan ünlü şarkıcı; samimi, esprili ve gerektiğinde oldukça sert tavrıyla yıllardır gündemden düşmüyor. Özel hayatından kariyerine kadar hakkında konuşulan hemen her konuya kendi penceresinden yanıt veren Derici’nin açıklamaları da çoğu zaman başlı başına bir magazin konusu yaratıyor.

Ünlülerin büyük bir kısmı sosyal medya hesaplarını yalnızca yeni projelerini ve profesyonel çekimlerini paylaşmak için kullanırken İrem Derici bu konuda da farkını ortaya koyuyor. Sosyal medyayı gerçek bir kullanıcı gibi kullanan şarkıcı; gündelik hayatını, düşüncelerini ve başına gelen eğlenceli olayları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği cevaplar, takipçileriyle girdiği diyaloglar ve gündemdeki konular hakkındaki yorumları kısa sürede viral olabiliyor.

Özellikle X’in sert ve zaman zaman acımasız ortamından kaçmak yerine burada varlığını sürdüren Derici, kendisiyle dalga geçebilmesiyle de dikkat çekiyor. Haksız veya kırıcı bulduğu yorumlara karşılık vermekten çekinmese de çoğu zaman mizahı elden bırakmıyor. Bu nedenle İrem Derici’nin sosyal medya paylaşımları, yalnızca hayranları tarafından değil, magazin gündemini takip edenler tarafından da yakından izleniyor.

Sosyal medyanın giderek sertleşen diline değinen Melih Demirer, ünlülerin neden X’ten uzaklaştığını tek cümleyle özetledi.

Sosyal medyanın giderek sertleşen diline değinen Melih Demirer, ünlülerin neden X’ten uzaklaştığını tek cümleyle özetledi.
twitter.com

Bir dönem Twitter, ünlülerin günlük hayatlarından düşüncelerine kadar hemen her şeyi doğrudan takipçileriyle paylaştığı bir platformdu. Ünlü isimler attıkları tweetlerle sık sık gündem oluyor; kullanıcılarla doğrudan iletişim kuruyor ve kendileri hakkında yapılan yorumlara karşılık veriyordu. Ancak platformun zaman içerisinde çok daha sert bir dile teslim olması, pek çok ünlünün buradaki aktifliğini azaltarak Instagram’a yönelmesine neden oldu.

Avukat Melih Demirer de ünlülerin X’ten uzaklaşmasını tiye aldığı paylaşımıyla dikkat çekti. Demirer, geçmişte platformu oldukça aktif kullanan isimlerin artık neden burada görünmediğini kendince şöyle özetledi:

“Bir ara ünlüler Twitter’ı aktif kullanıyordu. Sonra baktılar ki burası kurtlar vadisi, kimsede incelik, kibarlık yok Instagram’a döndüler.”

X’in sert ve acımasız ortamına gönderme yapan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. Ünlülerin eleştiri ve yorumlardan kaçmak için daha kontrollü bir alan sunan Instagram’a yöneldiğini düşünenler Melih Demirer’e hak verdi. Ancak birçok kullanıcı, tüm ünlülerin platformu terk etmediğini de hatırlattı. Tam bu sırada araya giren Levent Yaşar, X’in zorlu şartlarına rağmen meydanı terk etmeyen iki ismi öne çıkardı.

Melih Demirer’in paylaşımını gören Levent Yaşar, ünlülerin X’ten uzaklaşarak Instagram’a döndüğü tespitine küçük ama yerinde bir ekleme yaptı.

Melih Demirer’in paylaşımını gören Levent Yaşar, ünlülerin X’ten uzaklaşarak Instagram’a döndüğü tespitine küçük ama yerinde bir ekleme yaptı.

Sosyal medyanın nabzını yakından takip edenlerin aklına ise İrem Derici ve Demet Akalın geldi.

Özellikle İrem Derici’nin sosyal medyadaki dobra ve filtresiz tavrına artık hepimiz aşinayız. Hakkında yapılan eleştirileri görmezden gelmek yerine çoğu zaman esprili, sert ve doğrudan yanıtlarla karşılayan ünlü şarkıcı, takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle de sık sık gündeme geliyor. Kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen Derici, söz konusu haksız bir yorum olduğunda da sessiz kalmayı pek tercih etmiyor.

Dolayısıyla Levent Yaşar’ın “direniyor” diyerek adını andığı İrem Derici’nin bu paylaşımı görüp sessiz kalması zaten beklenemezdi. Nitekim ünlü şarkıcı, çok geçmeden konuşmaya dahil oldu ve X’in neden kendisine göre bir platform olduğunu tek cümleyle anlattı.

Levent Yaşar’ın paylaşımına cevap veren İrem Derici, sosyal medyadaki sert ortamdan rahatsız olmadığı gibi kendisinin de pek “incelik ve kibarlık” iddiası taşımadığını esprili bir dille kabul etti. Derici, yine kendine özgü üslubuyla şu yanıtı verdi:

“Bizde de incelik kibarlık yok 💅 Dişe diş, kana kan.”

Ünlü şarkıcının kendisiyle de dalga geçtiği bu cevap, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Melih Demirer’in “X’te incelik ve kibarlık yok” tespitini üzerine alınmak yerine espriyi bir adım ileri taşıyan Derici, platformda kalabilmesinin sırrını da adeta açıklamış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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