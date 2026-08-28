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47 Yıllık Eşini Kaybettikten Sonra Zor Günler Geçiren Canan Karatay’ın Son Hali Ortaya Çıktı

47 Yıllık Eşini Kaybettikten Sonra Zor Günler Geçiren Canan Karatay’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 11:47
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Yaptığı açıklamalarla yıllardır ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez beslenme tavsiyeleriyle değil, uzun zaman sonra ortaya çıkan görüntüsüyle gündeme geldi. Kasım 2025’te 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay’ı kaybeden ünlü profesör, bu acı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı yoğun stres nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve hızla kilo verdiğini anlatan Karatay, tedavisinin ardından yeniden ekranlara dönmüştü. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü profesör, son olarak Bodrum’da görüntülendi. Karatay’ın zorlu günlerin ardından ortaya çıkan son hali sosyal medyada dikkat çekti.

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Beslenme konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Canan Karatay’ı tanımayanımız yok.

Beslenme konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Canan Karatay’ı tanımayanımız yok.

Türkiye’de sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Prof. Dr. Canan Karatay.

Ancak Canan Karatay’ı televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştüren asıl çıkış, beslenmeye ilişkin alışılmış tavsiyelere getirdiği sert eleştiriler oldu. “Az az ve sık sık beslenme” anlayışına karşı çıkan Karatay, günde iki öğünü merkezine alan beslenme düzenini savundu. Ekmek, şeker, unlu gıdalar ve işlenmiş ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylerken yumurta, tereyağı, zeytinyağı, kırmızı et, ceviz ve fındık gibi besinleri önerileri arasına aldı.

“Karatay Diyeti” adıyla yayımladığı kitaplar kısa sürede çok satanlar arasına girerken ünlü profesörün neredeyse her açıklaması da ayrı bir tartışma yarattı. Kelle paçadan kaya tuzuna, kolesterol ilaçlarından kolajen takviyelerine kadar pek çok konudaki çıkışları kimi zaman büyük destek gördü, kimi zaman ise sağlık çevrelerinin eleştirileriyle karşılaştı. Fakat kabul edelim ki Canan Karatay, yıllar içerisinde kendine has anlatımı ve taviz vermediği görüşleriyle Türkiye’nin en tanınan sağlık figürlerinden biri olmayı başardı.

Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle dişlerinin döküldüğünü açıklamıştı.

Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle dişlerinin döküldüğünü açıklamıştı.

Canan Karatay, mesleki çalışmaları ve açıklamalarının ardında oldukça ağır bir dönemden geçti. Ünlü profesörün 47 yıllık eşi, akademisyen Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından 25 Kasım 2025 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünün kurucu kadrosunda yer alan Ali Başak Karatay, uzun yıllar akademisyen olarak görev yapmış önemli isimlerden biriydi.

Ali Başak Karatay için 26 Kasım’da Kadıköy’deki Moda Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay’ın taziyeleri kabul ettiği törende ünlü profesörün yaşadığı büyük üzüntü kameralara da yansıdı. Cenaze, namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Hayat arkadaşını kaybeden Karatay, o gün duygularını “47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun” sözleriyle ifade etmişti.

Eşinin vefatından sonra bir süre gözlerden uzak kalan Canan Karatay, aylar sonra katıldığı bir televizyon programında yaşadığı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıkladı. Eşinin hastane döneminde büyük bir stres yaşadığını anlatan Karatay, bir sabah uyandığında üst çenesindeki dişlerinin döküldüğünü söyledi.

Uzun süre dişsiz kaldığını ve bu nedenle ekranlara çıkmadığını belirten Karatay, yapay damak tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden kamera karşısına geçtiğini anlattı. Yaşadığı derin üzüntünün beslenme düzenini de etkilediğini ve bu dönemde kilo kaybettiğini dile getiren ünlü profesörün sözleri sevenlerini oldukça üzdü. Yıllardır insanlara sağlık konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay’ın, eşinin kaybıyla birlikte yaşadığı bu ağır değişimi tüm açıklığıyla anlatması dikkat çekti.

Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Canan Karatay’ın Bodrum’da ortaya çıkan son hali dikkat çekti.

Oldukça zorlu geçen ayların ardından çalışmalarına ve sosyal hayatına dönmeye başlayan Canan Karatay, bu kez Bodrum’da görüntülendi. Yaz dönemini burada geçiren ünlü profesörün komşu ziyaretinde kaydedilen son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Eşinin hastalığı ve vefatının ardından yaşadığı yoğun stres nedeniyle kilo verdiğini daha önce açıklayan Canan Karatay’ın son hali, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. 

82 yaşındaki Canan Karatay, Bodrum’daki sohbeti sırasında sağlıklı ve uzun bir yaşam konusundaki görüşlerini paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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