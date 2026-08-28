47 Yıllık Eşini Kaybettikten Sonra Zor Günler Geçiren Canan Karatay’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Türkiye’de sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Prof. Dr. Canan Karatay.

Ancak Canan Karatay’ı televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştüren asıl çıkış, beslenmeye ilişkin alışılmış tavsiyelere getirdiği sert eleştiriler oldu. “Az az ve sık sık beslenme” anlayışına karşı çıkan Karatay, günde iki öğünü merkezine alan beslenme düzenini savundu. Ekmek, şeker, unlu gıdalar ve işlenmiş ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylerken yumurta, tereyağı, zeytinyağı, kırmızı et, ceviz ve fındık gibi besinleri önerileri arasına aldı.

“Karatay Diyeti” adıyla yayımladığı kitaplar kısa sürede çok satanlar arasına girerken ünlü profesörün neredeyse her açıklaması da ayrı bir tartışma yarattı. Kelle paçadan kaya tuzuna, kolesterol ilaçlarından kolajen takviyelerine kadar pek çok konudaki çıkışları kimi zaman büyük destek gördü, kimi zaman ise sağlık çevrelerinin eleştirileriyle karşılaştı. Fakat kabul edelim ki Canan Karatay, yıllar içerisinde kendine has anlatımı ve taviz vermediği görüşleriyle Türkiye’nin en tanınan sağlık figürlerinden biri olmayı başardı.