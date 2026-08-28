47 Yıllık Eşini Kaybettikten Sonra Zor Günler Geçiren Canan Karatay’ın Son Hali Ortaya Çıktı
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Yaptığı açıklamalarla yıllardır ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez beslenme tavsiyeleriyle değil, uzun zaman sonra ortaya çıkan görüntüsüyle gündeme geldi. Kasım 2025’te 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay’ı kaybeden ünlü profesör, bu acı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı yoğun stres nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve hızla kilo verdiğini anlatan Karatay, tedavisinin ardından yeniden ekranlara dönmüştü. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü profesör, son olarak Bodrum’da görüntülendi. Karatay’ın zorlu günlerin ardından ortaya çıkan son hali sosyal medyada dikkat çekti.
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Beslenme konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Canan Karatay’ı tanımayanımız yok.
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Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle dişlerinin döküldüğünü açıklamıştı.
Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Canan Karatay’ın Bodrum’da ortaya çıkan son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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