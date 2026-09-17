İtalya, THY Kadın Voleybol Takımı'na Vize Vermedi: Chieri, Bergamo ve Firenze Maçlarına Çıkamayacak!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.airporthaber2.com/havacil...
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden THY Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katılması planlanan hazırlık turnuvasından çekilmek zorunda kaldı. Kadroda yer alan bazı oyuncuların vize başvurularının sonuçlanmaması, takımı Chieri, Bergamo ve Firenze ile oynayacağı maçlardan alıkoydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk temsilcisinin yerine turnuvaya İtalyan ekibi Millenium Brescia dahil edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takım görevinden dönen Derya Cebecioğlu, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın