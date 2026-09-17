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İtalya, THY Kadın Voleybol Takımı'na Vize Vermedi: Chieri, Bergamo ve Firenze Maçlarına Çıkamayacak!

İtalya, THY Kadın Voleybol Takımı'na Vize Vermedi: Chieri, Bergamo ve Firenze Maçlarına Çıkamayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 12:07
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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden THY Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katılması planlanan hazırlık turnuvasından çekilmek zorunda kaldı. Kadroda yer alan bazı oyuncuların vize başvurularının sonuçlanmaması, takımı Chieri, Bergamo ve Firenze ile oynayacağı maçlardan alıkoydu.

Kaynak: https://www.airporthaber2.com/havacil...
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Türk temsilcisinin yerine turnuvaya İtalyan ekibi Millenium Brescia dahil edildi.

Türk temsilcisinin yerine turnuvaya İtalyan ekibi Millenium Brescia dahil edildi.

THY'nin İtalya'da mücadele etmesi planlanan hazırlık turnuvasında Chieri, Bergamo ve Firenze ile karşılaşması bekleniyordu. Ancak vize sorunu nedeniyle organizasyondan çekilen Sultanlar Ligi ekibinin yerini Millenium Brescia aldı. Vize işlemlerinde sorun yaşayan oyuncuların kimlikleri ile başvuruların neden sonuçlanmadığına dair ne THY'den ne de turnuva organizasyonundan bir açıklama geldi.

Milli takım görevinden dönen Derya Cebecioğlu, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Milli takım görevinden dönen Derya Cebecioğlu, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren THY Kadın Voleybol Takımı'nda, yaz döneminde milli takımla yoğun bir programa çıkan Derya Cebecioğlu ile Indy Baijens kulüplerine geri döndü. İkili, takımın sağlık sponsoru Medicana Ataşehir Hastanesi'nde rutin kontrollerden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumlarında yeni sezona engel teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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