İtalya, THY Kadın Voleybol Takımı'na Vize Vermedi: Chieri, Bergamo ve Firenze Maçlarına Çıkamayacak!

THY'nin İtalya'da mücadele etmesi planlanan hazırlık turnuvasında Chieri, Bergamo ve Firenze ile karşılaşması bekleniyordu. Ancak vize sorunu nedeniyle organizasyondan çekilen Sultanlar Ligi ekibinin yerini Millenium Brescia aldı. Vize işlemlerinde sorun yaşayan oyuncuların kimlikleri ile başvuruların neden sonuçlanmadığına dair ne THY'den ne de turnuva organizasyonundan bir açıklama geldi.