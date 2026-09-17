Dünyanın Şekli Değişiyor: Aynı Anda Hem Daha Yuvarlak Hem Daha Basık Hale Geliyor

Kotsakis, 1997 ile 2015 arasındaki küresel GNSS istasyon verilerini tarayarak katı Dünya'nın kutup bölgelerinde nasıl hareket ettiğini haritaladı. Sonuçlara göre kutuplardaki yükselme hızı 1997-2000 arasında yılda yaklaşık 0,5 milimetreyken, 2015'e gelindiğinde bu hız yılda 1 milimetreye çıktı; 20 yıldan kısa bir sürede neredeyse iki katına ulaştı.

Bu yükselişin arkasında Grönland ve Antarktika'daki buzulların erimesi var. Binlerce yıldır üzerlerindeki devasa buz kütlesinin ağırlığıyla bastırılan bu bölgeler, buz eridikçe yükten kurtuluyor ve yavaşça yukarı doğru geri esniyor. Jeologların 'rebound' adını verdiği bu süreç, kutup bölgelerini gözle görülür biçimde şişiriyor.