Dünyanın Şekli Değişiyor: Aynı Anda Hem Daha Yuvarlak Hem Daha Basık Hale Geliyor
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Dünya, binlerce yıldır sandığımız kusursuz küre değil; yeni bir araştırmaya göre gezegenin şekli iki farklı yönde aynı anda değişiyor. Aristoteles Üniversitesi'nden jeofizikçi Christopher Kotsakis'in yaptığı çalışmaya göre kutuplar hızla yükselirken ekvator çöküyor, yani katı Dünya daha az basıklaşıyor; ama yerçekimi alanı (jeoit) tam tersine gitgide daha basık hale geliyor. Araştırma, 17 Eylül 2026'da Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlandı.
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Kutuplar 1997'den bu yana sürekli yükseliyor.
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Ancak aynı dönemde ekvator kuşağı çöküyor.
Yerçekimi alanına bakılınca tablo tam tersine dönüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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