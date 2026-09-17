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21 – 27 Eylül İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

21 – 27 Eylül İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 12:52
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İstanbul bu hafta müziğin her frekansıyla titreten bir takvimle karşımızda! Harbiye'nin büyülü atmosferinden Life Park'ın doğasına, Kadıköy'ün asi sahnelerinden tarihi mekanların mum ışığıyla aydınlanan mistik akustiğine kadar her köşe başı sanatla dolu. Bu hafta sahnelerde Mabel Matiz, Gülşen, Duman, Şebnem Ferah, Serdar Ortaç ve elektronik müziğin global yıldızı Black Coffee yerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? İşte 21 – 27 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Mabel Matiz: 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hisli hitleriyle açık havayı büyülüyor.

  • BADE: 22 Eylül'de Blind İstanbul'da modern pop tınılarıyla dinleyicileri harekete geçiriyor.

  • Seda Erciyes: 23 Eylül'de Blind İstanbul sahnesinde R&B esintili vokaliyle kulakların pasını siliyor.

  • Umur Doma 'Albüm Lansman Konseri': 23 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

  • Serdar Ortaç: 25 Eylül'de JJ Arena sahnesinde eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Derya Uluğ: 25 Eylül'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde enerjik dansları ve popüler parçalarıyla coşturuyor.

  • Aşkın Nur Yengi Konseri: 25 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eskimeyen romantik klasikleriyle kalplere dokunuyor.

  • Deha Bilimlier Konseri: 25 Eylül'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da arabesk-pop senteziyle keyifli bir akşam vadediyor.

  • Soft Analog Konseri: 25 Eylül'de Blind İstanbul'da retro tınıları günümüz popuyla harmanlayarak dinleyenleri dansa davet ediyor.

  • Güncel Gürsel Artıktay: 25 Eylül'de Kadıköy Sahne'de duygu yüklü performansı ile müzikseverleri bir araya getiriyor.

  • Gülşen: 26 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem sahne şovlarıyla sınırları zorluyor.

  • Gökhan Özen Konseri: 26 Eylül'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde 2000'lerin efsane hitleriyle rüzgar gibi esiyor.

  • Semicenk: 26 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da listeleri altüst eden şarkılarıyla kalabalıkları coşturuyor.

  • Soner Sarıkabadayı Konseri: 26 Eylül'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde ritmi bir an olsun düşürmeden tempolu bir gece sunuyor.

  • Gamze Karta Konseri: 27 Eylül'de Trump Sahne'de samimi yorumuyla pop müzik tutkunlarını kucaklıyor.

  • Anıl Bayraktar: 27 Eylül'de Muaf Kadıköy sahnesinde genç enerjisiyle hafta sonuna renk katıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Gece Yolcuları Konseri: 23 Eylül'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde melankolik rock ezgileriyle dinleyenleri derinlere çekiyor.

  • Kaan Tangöze Konseri: 24 Eylül'de Blind İstanbul sahnesinde grunge rüzgarları eşliğinde eşsiz bir akustik hava sunuyor.

  • Şebnem Ferah: 24 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokali olarak tüyleri diken diken ediyor.

  • Saints 'N' Sinners Konseri: 24 Eylül'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert ve çarpıcı metal ezgileriyle yeri göğü inletiyor.

  • Zakkum Konseri: 25 Eylül'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sevilen şarkılarıyla kitleleri peşinden sürüklüyor.

  • Gevende Konseri: 25 Eylül'de Babylon sahnesinde saykedelik ve alternatif seslerle ufuk açıcı bir müzikal deneyim yaşatıyor.

  • Gaye Su Akyol Konseri: 26 Eylül'de Blind İstanbul sahnesinde alaturka ve rock'ı sentezleyerek büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

  • Ari Barokas Konseri: 26 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta içten rock besteleriyle ruhlara dokunuyor.

  • Fondip: 26 Eylül'de Fil Sahne'de kıpır kıpır cover'larıyla müzikseverlere enerji aşılıyor.

  • Duman: 27 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da efsanevi klasikleriyle kalabalıkları tek bir ağızdan söyletiyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Black Coffee: 25 Eylül'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde global elektronik ritimlerle İstanbul'u büyüleyici bir dans pistine çeviriyor.

  • Christoph | Klein Phönix: 25 Eylül'de Klein Phönix sahnesinde çarpıcı beat'leriyle elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Şanışer & Sokrat St Konseri: 25 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta anlam yüklü ve hızlı flow'larıyla geceye damgasını vuruyor.

  • Lil Zey Konseri: 25 Eylül'de Mask Beach sahnesinde trap tınıları ve iddialı duruşuyla hayranlarını mest ediyor.

  • Keskin Konseri: 27 Eylül'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da underground enerjisiyle coşkuyu zirveye taşıyor.

  • Contra Konseri: 27 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sıra dışı beat'leriyle izleyicisini ateşe veriyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Sattas: 22 Eylül'de Muaf Kadıköy'de neşeli reggae tınılarıyla ruhları özgürleştiriyor.

  • Uluslararası Filistin Dayanışma Gecesi - Le Trio Joubran & Azam Ali: 24 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde duygu yüklü ve barış dolu dünya ezgileriyle dinleyenleri ağlatıyor.

  • Hermanos Istanbul: 25 Eylül'de House of Performance - HoP sahnesinde flamenko ateşiyle izleyiciyi İspanya kıyılarına götürüyor.

  • Bülent Ersoy: 25 Eylül'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde Türk sanat müziğinin divası olarak kulakların pasını siliyor.

  • Mustafa Keser Konseri: 25 Eylül'de Mahsus Sahne Maslak'ta usta işi fasıl şarkılarıyla samimi bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Selda Bağcan Konseri: 26 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde devasa sesiyle efsaneleri yeniden yaşatıyor.

  • Petra Nachtmanova: 26 Eylül'de Muaf Kadıköy sahnesinde Anadolu'nun bağlama tınılarını evrensel bir ruhla birleştiriyor.

  • Özlem Özdil Konseri: 26 Eylül'de Mahsus Sahne Maslak sahnesinde yanık türküleriyle yüreklere dokunuyor.

  • Sami Yusuf: 27 ve Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda ruhani melodileriyle barış ve sevgi mesajları dağıtıyor.

  • Zara Konseri: 27 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda halk müziği şöleniyle açık havayı ısıtıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • 2000'ler Türkçe Mix Party: 23 Eylül'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de milenyum hitleriyle eğlenceyi garanti ediyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 25 Eylül'de Hayal Kahvesi Aqua Florya ve 26 Eylül'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnelerinde geçmişin en hit parçalarıyla altın çağı yaşatıyor.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 26 Eylül'de JJ Arena'da hem güldürüyor hem de unutulmaz Türkçe pop hitleriyle eğlendiriyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 26 Eylül'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da zaman tünelinde bitmeyen bir müzik ziyafeti vadediyor.

  • Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 26 Eylül'de JJ Pub Kanyon'da eski dostlarla kadeh kaldırılan nostaljik bir hava yaratıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 26 Eylül'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım)'da Avrupa'nın dans listelerini altüst eden şarkılarıyla zıplatıyor.

  • Karışık Kaset 90'lar 2000 'ler Türkçe Pop Partisi: 26 Eylül'de Kadıköy Sahne'de teyp dönemine saygı duruşunda bulunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 21 Eylül'de Saint Antuan Kilisesi'nin mistik akustiğinde yüzlerce mumun arasında huzur veriyor.

  • Candle Experience - Premium Concert: 26 Eylül'de Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) içinde unutulmaz bir keman şöleni yaşatıyor.

  • Candle Experience - Moda Kilisesi: 26 Eylül'de All Saints Moda Kilisesi'nde karanlığı aydınlatan notalarla dinleyiciyi büyülüyor.

  • Amadeus Mozart Hologram Deneyimi: 26 Eylül'de Beyoğlu Sahne'de tarihin dahi bestecisini modern teknolojiyle yeniden karşınıza çıkarıyor.

Caz Konserleri

  • SU SOLEY - 'Dört Kraliçe': 25 Eylül'de Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında caz, pop ve tiyatral şovu harmanlayarak seyirciyi şaşkına çeviriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

  • Karaoke Gecesi: 21 Eylül'de Cafe Theatre Koşuyolu'nda mikrofonu size vererek içindeki starı ortaya çıkarıyor.

  • Kız Neşesi Karaoke Party: 24 Eylül'de Community Hub'da kadınlara özel özgürce şarkı söyleyip dans edecekleri bir gece yaşatıyor.

  • Welcome To University Party: 24 Eylül'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında üniversiteliler için senenin en enerjik buluşmasını gerçekleştiriyor.

  • My Istanbul Romance: A Love Note to Emo & Pop-Punk: 25 Eylül'de Yabangee Base'de 2000'lerin asi ruhuna geri dönerek eyeliner'ları tazeletiyor.

  • Mert Fırat'ın Sesinden Sevdiğimiz Şarkılar: 25 Eylül'de Nişantaşı PizzaExpress Live'de ünlü oyuncunun sesiyle şiirsel ve samimi bir akşam sunuyor.

  • Back To School Party: 25 Eylül'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de okula dönüşü unutulmaz bir eğlenceyle kutluyor.

  • Pretty Girl Avenue Party: 25 Eylül'de The Wall Saloon & Performance'ta iddialı ve yüksek tempolu bir gece sunuyor.

  • Kamuran Akkor ile Gazino Gecesi: 26 Eylül'de Dada Salon Kabarett İstanbul'da gazino kültürünü tüm ihtişamıyla yeniden canlandırıyor.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 26 Eylül'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da trompet ve davullarla yerinde duramayanları halaya çağırıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

  • İstanbul Oktoberfest: 26 ve 27 Eylül'de Life Park doğasında muazzam lezzetler, dev fıçılar ve harika müziklerle Bavyera coşkusunu İstanbul'a taşıyor.

  • Street Food Festival: 26 Eylül'de Conrad Istanbul Bosphorus'ta şehrin en iyi sokak lezzetlerini müzik ve eğlenceyle harmanlıyor.

  • Emir Can İğrek & AYDEED | Back To School 2026: 26 Eylül'de Dream Park İstanbul'da gençliğin coşkusunu zirveye çıkaran dev bir okul açılış partisi festivali sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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