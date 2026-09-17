21 – 27 Eylül İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Festivalleri

İstanbul bu hafta müziğin her frekansıyla titreten bir takvimle karşımızda! Harbiye'nin büyülü atmosferinden Life Park'ın doğasına, Kadıköy'ün asi sahnelerinden tarihi mekanların mum ışığıyla aydınlanan mistik akustiğine kadar her köşe başı sanatla dolu. Bu hafta sahnelerde Mabel Matiz, Gülşen, Duman, Şebnem Ferah, Serdar Ortaç ve elektronik müziğin global yıldızı Black Coffee yerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? İşte 21 – 27 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

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