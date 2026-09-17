Sağlık Bakanlığı'na Uçak Kiralayan Red Star Havacılık'a Kayyum Atandı

AirportHaber'in edindiği bilgilere göre; kayyum atanmasının gerekçesi, doğrudan şirketin faaliyetleri değil, ortaklar arasında süren hukuki süreçler. Mahkeme, işletmeyi tamamen bir kayyuma devretmek yerine, mevcut yönetimi yerinde bırakıp üzerine bir denetim mekanizması kurmayı tercih etti.

Buna göre Red Star Havacılık'ın günlük operasyonları, uçuşları ve idari işleyişi eskisi gibi sürüyor. Kayyumun devreye gireceği alan ise şirketin alacağı kritik kararlar ile önemli mali işlemler; gerekli gördüğü durumlarda bu işlemlere onay vermeme ya da itiraz etme yetkisine sahip.