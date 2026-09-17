Sağlık Bakanlığı'na Uçak Kiralayan Red Star Havacılık'a Kayyum Atandı
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Sağlık Bakanlığı'na 2017'den bu yana ambulans uçak hizmeti veren, en büyük hissedarı ise Katar merkezli Gulf Helicopters olan Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.'ye mahkeme kararıyla denetim kayyumu atandığı öğrenildi. Şirket ortaklarının taraf olduğu mahkeme süreçleri nedeniyle alınan kararla birlikte mevcut yönetim görevine devam ederken, kayyumun şirketin kritik kararları ile önemli mali işlemlerini denetleyeceği belirtildi.
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Kayyum, şirket yönetimini tamamen devralmıyor; sadece kritik kararları ve mali işlemleri denetliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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