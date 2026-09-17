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Mehmet Şimşek'in Sözü Sonrası En Düşük Emekli Maaşı İçin 4 Senaryo Ortaya Çıktı

Mehmet Şimşek'in Sözü Sonrası En Düşük Emekli Maaşı İçin 4 Senaryo Ortaya Çıktı

Memur Zammı Emekli Zammı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 12:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ocak ayı maaş artışına ilişkin sözleri, 20 milyona yakın memur ve emeklinin gözünü yeniden 2027 hesaplarına çevirdi. Şimşek'in canlı yayında dile getirdiği 'enflasyon kadar zam' vaadi, farklı enflasyon tahminlerine dayanan dört ayrı senaryoyu gündeme taşıdı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için taban aylığın aynı oranda artırılacağı varsayımıyla yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşının 25 bin ila 26 bin lira bandında şekillenmesi bekleniyor. İşte dört farklı tahmine göre olası rakamlar.

Kaynak: Dünya gazetesi - Damla Kaya

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Bakan Mehmet Şimşek canlı yayında konuştu: "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak."

Bakan Mehmet Şimşek canlı yayında konuştu: "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını söyledi. Bakanın bu açıklaması, geçtiğimiz aylardan bu yana süregelen ocak zammı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yıl sonu enflasyon beklentilerine dayanan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 arasında bir artış öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo belli oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo belli oldu.

Dört farklı kurumun enflasyon tahmini, dört ayrı zam senaryosu ortaya çıkardı:

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahmini esas alındığında 2026'nın ikinci yarısı enflasyonu yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor; bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zammı toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 6,67'ye ulaşıyor. 

2. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahmine göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 9,04'e çıkarken toplam artış yaklaşık yüzde 7 olarak öngörülüyor. 

3. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu beklentisi yüzde 29,61'e yükselince ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,06'ya, memur zammı da yüzde 8,01'e çıkıyor. 

4. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi'nin birlikte hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahminde ise ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,67'ye ulaşırken memur zammı yüzde 8,60 olarak hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı dört senaryoda da 25 bin lirayı geçiyor.

En düşük emekli maaşı dört senaryoda da 25 bin lirayı geçiyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık SSK ve Bağ-Kur taban aylığına aynı oranda zam uygulanması varsayımıyla yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşının ocakta 25 bin liranın üzerine çıkacağına işaret etti. 

  • Merkez Bankası'nın tahminine dayanan ilk senaryoda yüzde 8,70'lik artışla taban aylık yaklaşık 25 bin 601 liraya yükseliyor. 

  • Orta Vadeli Program'a göre yüzde 9,04'lük zamda rakam 25 bin 681 liraya, piyasa beklentisine dayanan yüzde 10,07'lik artışta ise 25 bin 921 liraya çıkıyor.

  • En yüksek tahmin olan Ekonomik Görünüm Endeksi'nin yüzde 10,67'lik zam öngörüsünde en düşük emekli maaşı yaklaşık 26 bin 65 liraya ulaşıyor. 

  • Dört senaryo arasındaki fark, taban aylıkta 460 liraya kadar çıkabiliyor.

Memur maaşında 76 bin lira sınırı, emekli aylığında 34 bin lira ihtimali.

Memur maaşında 76 bin lira sınırı, emekli aylığında 34 bin lira ihtimali.

En düşük memur maaşı olan 70 bin 224 lira üzerinden yapılan hesaplamada da benzer bir tablo çiziliyor. 

Yüzde 6,67'lik zamla bu tutar 74 bin 908 liraya, yüzde 7'lik artışla 75 bin 141 liraya, yüzde 8,01'lik zamla 75 bin 849 liraya, yüzde 8,60'lık en yüksek senaryoda ise yaklaşık 76 bin 263 liraya yükseliyor. 

Meslek gruplarına göre yapılan ayrı hesaplamalarda öğretmen ve polis memurlarının maaşının 100 bin liraya, hemşirelerin 92 bin liraya, avukatların 111 bin liraya, şube müdürlerinin ise 116 bin liraya dayanması bekleniyor. Uzman doktor ve profesörler için öngörülen tutarlar ise 200 bin liraya yaklaşıyor.

Temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı da aynı dört senaryoda sırasıyla yaklaşık 33 bin 631 lira, 33 bin 735 lira, 34 bin 53 lira ve 34 bin 239 liraya çıkıyor. 

Öte yandan maaş zammının yanı sıra emeklilere yönelik ek destek seçenekleri de çalışılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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