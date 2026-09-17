Mehmet Şimşek'in Sözü Sonrası En Düşük Emekli Maaşı İçin 4 Senaryo Ortaya Çıktı

En düşük memur maaşı olan 70 bin 224 lira üzerinden yapılan hesaplamada da benzer bir tablo çiziliyor.

Yüzde 6,67'lik zamla bu tutar 74 bin 908 liraya, yüzde 7'lik artışla 75 bin 141 liraya, yüzde 8,01'lik zamla 75 bin 849 liraya, yüzde 8,60'lık en yüksek senaryoda ise yaklaşık 76 bin 263 liraya yükseliyor.

Meslek gruplarına göre yapılan ayrı hesaplamalarda öğretmen ve polis memurlarının maaşının 100 bin liraya, hemşirelerin 92 bin liraya, avukatların 111 bin liraya, şube müdürlerinin ise 116 bin liraya dayanması bekleniyor. Uzman doktor ve profesörler için öngörülen tutarlar ise 200 bin liraya yaklaşıyor.

Temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı da aynı dört senaryoda sırasıyla yaklaşık 33 bin 631 lira, 33 bin 735 lira, 34 bin 53 lira ve 34 bin 239 liraya çıkıyor.

Öte yandan maaş zammının yanı sıra emeklilere yönelik ek destek seçenekleri de çalışılıyor.