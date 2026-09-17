Mehmet Şimşek'in Sözü Sonrası En Düşük Emekli Maaşı İçin 4 Senaryo Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ocak ayı maaş artışına ilişkin sözleri, 20 milyona yakın memur ve emeklinin gözünü yeniden 2027 hesaplarına çevirdi. Şimşek'in canlı yayında dile getirdiği 'enflasyon kadar zam' vaadi, farklı enflasyon tahminlerine dayanan dört ayrı senaryoyu gündeme taşıdı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için taban aylığın aynı oranda artırılacağı varsayımıyla yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşının 25 bin ila 26 bin lira bandında şekillenmesi bekleniyor. İşte dört farklı tahmine göre olası rakamlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Mehmet Şimşek canlı yayında konuştu: "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo belli oldu.
En düşük emekli maaşı dört senaryoda da 25 bin lirayı geçiyor.
Memur maaşında 76 bin lira sınırı, emekli aylığında 34 bin lira ihtimali.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın