Trendyol Sanat'tan Haliç'e Dijital Bakış: Balkan Karışman'ın "Seyir" Enstalasyonu Contemporary İstanbul'da

1993 İstanbul doğumlu Balkan Karışman, Berlin ve İstanbul arasında yaşayıp çalışıyor. Pratiğinde gerçek zamanlı veri, dijital görselleştirme ve etkileşim teknolojileri aracılığıyla zaman, mekân ve algı arasındaki ilişkileri araştıran sanatçı; Madrid Urban Digital Art Festival (MMMAD), Sónar Music & Technology Festival, Oroza Music & Arts Festival ve Future Film Festival gibi platformlarda performanslar gerçekleştirdi. Eserleri Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu farklı ülkelerde sergilendi.

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul ile dört yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında daha önce Memo Akten'in 'Deep Meditations', Candaş Şişman'ın 'Synphon' ve geçen yıl Güvenç Özel'in 'Neuroflux' enstalasyonlarını İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluşturmuştu.

2021'de kurulan Trendyol Sanat, 150'den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor; BASE, MamutArt ve Contemporary Istanbul'un partnerleri arasında yer alıyor. Platform, 61. Venedik Sanat Bienali'nde Nilbar Güreş'in 'Gözlerinizden Öperim' sergisine ev sahipliği yapan Türkiye Pavyonu'nun sponsorları arasında.