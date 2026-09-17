Trendyol Sanat'tan Haliç'e Dijital Bakış: Balkan Karışman'ın "Seyir" Enstalasyonu Contemporary İstanbul'da
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Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman'ın etkinlik için özel olarak ürettiği 'Seyir' adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturuyor. Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştüren eser, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
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GLOBART küratörlüğünde üretilen "Seyir", Haliç'in canlı görüntüsünü sergi mekânına taşıyor; manzara izleyici yaklaştıkça değişiyor, geri çekildikçe bütünleşiyor.
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Berlin ve İstanbul'da çalışan Balkan Karışman, Sónar ve MMMAD gibi festivallerde performans sergiledi; Trendyol Sanat'ın CI partnerliği dördüncü yılında.
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