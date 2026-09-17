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Trendyol Sanat'tan Haliç'e Dijital Bakış: Balkan Karışman'ın "Seyir" Enstalasyonu Contemporary İstanbul'da

Trendyol Sanat'tan Haliç'e Dijital Bakış: Balkan Karışman'ın "Seyir" Enstalasyonu Contemporary İstanbul'da

Trendyol
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
17.09.2026 - 12:42
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Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman'ın etkinlik için özel olarak ürettiği 'Seyir' adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturuyor. Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştüren eser, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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GLOBART küratörlüğünde üretilen "Seyir", Haliç'in canlı görüntüsünü sergi mekânına taşıyor; manzara izleyici yaklaştıkça değişiyor, geri çekildikçe bütünleşiyor.

GLOBART küratörlüğünde üretilen "Seyir", Haliç'in canlı görüntüsünü sergi mekânına taşıyor; manzara izleyici yaklaştıkça değişiyor, geri çekildikçe bütünleşiyor.

Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu için GLOBART küratörlüğünde Trendyol Sanat'a özel olarak üretilen 'Seyir', Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor. Haliç manzarasını izleyicinin hareketiyle dönüştüren eser, bakma eylemini doğrudan deneyimin bir parçası hâline getiriyor.

Uzaktan bakıldığında Haliç'e açılan dijital bir pencere gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça değişiyor; beden, mesafe ve algıyla yeniden şekillenen manzara, izleyici geri çekildiğinde yeniden bütünleşiyor. Böylece izleyici, seyrettiği manzaranın kendisi de parçası olduğu dinamik bir deneyime dönüşüyor.

Berlin ve İstanbul'da çalışan Balkan Karışman, Sónar ve MMMAD gibi festivallerde performans sergiledi; Trendyol Sanat'ın CI partnerliği dördüncü yılında.

Berlin ve İstanbul'da çalışan Balkan Karışman, Sónar ve MMMAD gibi festivallerde performans sergiledi; Trendyol Sanat'ın CI partnerliği dördüncü yılında.

1993 İstanbul doğumlu Balkan Karışman, Berlin ve İstanbul arasında yaşayıp çalışıyor. Pratiğinde gerçek zamanlı veri, dijital görselleştirme ve etkileşim teknolojileri aracılığıyla zaman, mekân ve algı arasındaki ilişkileri araştıran sanatçı; Madrid Urban Digital Art Festival (MMMAD), Sónar Music & Technology Festival, Oroza Music & Arts Festival ve Future Film Festival gibi platformlarda performanslar gerçekleştirdi. Eserleri Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu farklı ülkelerde sergilendi.

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul ile dört yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında daha önce Memo Akten'in 'Deep Meditations', Candaş Şişman'ın 'Synphon' ve geçen yıl Güvenç Özel'in 'Neuroflux' enstalasyonlarını İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluşturmuştu.

2021'de kurulan Trendyol Sanat, 150'den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor; BASE, MamutArt ve Contemporary Istanbul'un partnerleri arasında yer alıyor. Platform, 61. Venedik Sanat Bienali'nde Nilbar Güreş'in 'Gözlerinizden Öperim' sergisine ev sahipliği yapan Türkiye Pavyonu'nun sponsorları arasında.

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Mira Hanım
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