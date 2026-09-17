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Üniversiteye Başlarken İlk Kez Karşımıza Çıkan 10 Finansal Sorumluluk

etiket Üniversiteye Başlarken İlk Kez Karşımıza Çıkan 10 Finansal Sorumluluk

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
17.09.2026 - 13:01
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Üniversiteye başlamak sadece yeni amfiler, arkadaşlıklar ve vizeler demek değil. Aynı zamanda hayatınızda ilk kez tamamen kendi bütçenizin patronu olmak anlamına geliyor. Aile evinden ayrılıp o ilk adımı attığınızda, daha önce hiç düşünmediğiniz gider kalemleri bir anda karşınıza çıkıveriyor. İşte üniversite hayatına başlarken ceplerinizi biraz yoracak ama sizi büyütecek 10 finansal sorumluluk...

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1. Barınma Giderleri

1. Barınma Giderleri

Ev kiralama, özel yurt veya devlet yurdu ücretleri, üniversite hayatının en büyük harcamalarını oluşturur. İlk kez bir mülkün sorumluluğunu almak; sadece aylık ödemeleri değil, depozito, emlakçı komisyonu ve kontrat şartlarını da takip etmeyi gerektirir.

2. Fatura Takibi ve Abonelikler

2. Fatura Takibi ve Abonelikler

Ailenizin evinde otomatik olarak ödenen elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları artık sizin sorumluluğunuzda yer alır. Faturaların son ödeme tarihlerini kaçırmak, gecikme faizlerine veya hizmet kesintilerine yol açar.

3. Gıda ve Mutfak Alışverişi Bütçesi

3. Gıda ve Mutfak Alışverişi Bütçesi

Daha önce hazır önünüze gelen yemekler, artık birer bütçe kalemi haline gelir. Sürekli dışarıda yemek bütçenizi hızla eritebilir. Bu yüzden market alışverişi yapmak, temel gıdaları ucuza mal etmek ve haftalık yemek planı hazırlamak kritik bir önem taşır.

4. Eğitim Materyalleri ve Kitap Masrafları

4. Eğitim Materyalleri ve Kitap Masrafları

Üniversitede ders kitapları, akademik makaleler, kırtasiye malzemeleri ve bazen bölüme özel yazılımlar ve ekipmanlar ciddi maliyetler yaratır. İkinci el kitaplar bulmak veya dijital kaynakları kullanmak bu yükü hafifletir.

5. Ulaşım ve Seyahat Maliyetleri

5. Ulaşım ve Seyahat Maliyetleri

Kampüse günlük gidiş ve geliş masrafları ve memleketinize yapacağınız tatil dönemi seyahatleri bütçenizde kalıcı bir yer kaplar. Öğrenci kartı avantajlarını sonuna kadar kullanmak gerekir.

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6. Kredi Kartı

6. Kredi Kartı

Bankalar üniversite öğrencilerine kolayca kredi kartı veya kredili mevduat hesabı tanımlar. İlk kez belirli bir harcama limitine sahip olmak cazip gelse de, kredi kartı ekstresinin tamamını her ay düzenli ödememek sizi erken yaşta borç sarmalına sokabilir ve kredi notunuzu düşürebilir.

7. Öğrenim Kredisi Takibi

7. Öğrenim Kredisi Takibi

Devletten alınan burs veya öğrenim kredisi, doğru yönetildiğinde büyük önem taşır. Özellikle öğrenim kredisi aldıysanız, bu paranın mezuniyet sonrasında hayatınıza bir borç olarak döneceğini bilerek harcama yapmalısınız.

8. Kişisel Bakım ve Giyim

8. Kişisel Bakım ve Giyim

Aylık şampuan, deterjan, kişisel bakım ürünleri ve mevsimsel giyim ihtiyaçları artık tamamen sizin bütçenizden karşılanır. Ayrıca acil sağlık durumları ve ilaç masrafları için her zaman kenarda bir miktar para bulundurmak şart kabul edilir.

9. Sosyal Hayat ve Eğlence Sınırı

9. Sosyal Hayat ve Eğlence Sınırı

Konserler, kahve buluşmaları, sinema ve kulüp aktiviteleri, üniversite hayatının ayrılmaz bir parçası sayılır. Ancak, gelişmeleri kaçırma korkusuyla her etkinliğe katılmak, bütçenizi tüketir. Sosyal hayat için aylık katı bir limit belirlemek fayda sağlar.

10. Acil Durum Fonu

10. Acil Durum Fonu

Telefonunuzun bozulması, ani bir sağlık problemi veya memlekete acil dönülmesi gereken durumlar için ailenizden hemen destek alamayabilirsiniz. İlk kez kendi başınıza yaşarken, beklenmedik krizler için küçük de olsa bir acil durum fonu biriktirmeyi öğrenmeniz gerekir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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