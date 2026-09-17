Üniversiteye Başlarken İlk Kez Karşımıza Çıkan 10 Finansal Sorumluluk
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Üniversiteye başlamak sadece yeni amfiler, arkadaşlıklar ve vizeler demek değil. Aynı zamanda hayatınızda ilk kez tamamen kendi bütçenizin patronu olmak anlamına geliyor. Aile evinden ayrılıp o ilk adımı attığınızda, daha önce hiç düşünmediğiniz gider kalemleri bir anda karşınıza çıkıveriyor. İşte üniversite hayatına başlarken ceplerinizi biraz yoracak ama sizi büyütecek 10 finansal sorumluluk...
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1. Barınma Giderleri
2. Fatura Takibi ve Abonelikler
3. Gıda ve Mutfak Alışverişi Bütçesi
4. Eğitim Materyalleri ve Kitap Masrafları
5. Ulaşım ve Seyahat Maliyetleri
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6. Kredi Kartı
7. Öğrenim Kredisi Takibi
8. Kişisel Bakım ve Giyim
9. Sosyal Hayat ve Eğlence Sınırı
10. Acil Durum Fonu
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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