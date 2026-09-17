Üniversiteye Başlarken İlk Kez Karşımıza Çıkan 10 Finansal Sorumluluk

Üniversiteye başlamak sadece yeni amfiler, arkadaşlıklar ve vizeler demek değil. Aynı zamanda hayatınızda ilk kez tamamen kendi bütçenizin patronu olmak anlamına geliyor. Aile evinden ayrılıp o ilk adımı attığınızda, daha önce hiç düşünmediğiniz gider kalemleri bir anda karşınıza çıkıveriyor. İşte üniversite hayatına başlarken ceplerinizi biraz yoracak ama sizi büyütecek 10 finansal sorumluluk...