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Türkiye Tarihte Bir İlk Yaşandı: Gelen Zamlar Sonrası Motorin 100 Lirayı Geçti!

Türkiye Tarihte Bir İlk Yaşandı: Gelen Zamlar Sonrası Motorin 100 Lirayı Geçti!

Zam Akaryakıt Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 07:07
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Motorinin litre fiyatı, 14 Eylül Pazartesi günü gelen 6,62 liralık zammın ardından bir kez daha arttı. Bugünden geçerli olan 4 lira 60 kuruşluk zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 97,95 liradan 102,70 liraya yükseldi. Birçok akaryakıt istasyonu 3 haneli rakamı gösteremedi!

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Akaryakıt istasyonlarında uzun süredir kullanılan ve iki haneli fiyatların gösterildiği tabelalar, motorin fiyatlarının 100 lirayı aşmasıyla yetersiz kaldı.

Akaryakıt istasyonlarında uzun süredir kullanılan ve iki haneli fiyatların gösterildiği tabelalar, motorin fiyatlarının 100 lirayı aşmasıyla yetersiz kaldı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması ve Ortadoğu’daki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol piyasalarında fiyat hareketliliğini artırdı. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatındaki azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrolün varil fiyatı 105,46 dolar seviyesinde bulunurken, savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar civarında seyrediyordu.

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül gecesi yaklaşık 6,5 liralık zam yapılmıştı. 17 Eylül itibarıyla motorine yaklaşık 4 lira 60 kuruşluk yeni bir artış daha geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatı bazı kentlerde 100 liranın üzerine çıktı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 80,20 TL

  • Motorin: 100,20 TL

  • LPG: 34,39 TL

  • Ankara

  • Benzin: 81,30 TL

  • Motorin: 101,50 TL

  • LPG: 35,09 TL

  • İzmir

  • Benzin: 81,60 TL

  • Motorin: 101,80 TL

  • LPG: 34,99 TL

Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, son gelişmelerle birlikte 105 doların üzerine çıktı.

Bir akaryakıt istasyonu sahibi o tarihi anları videoya aldı:

İstasyonlardaki tabelalar 3 haneli rakamlara alışık olmadığından fiyatlar birçok istasyonda manuel olarak yazıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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