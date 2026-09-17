Türkiye Tarihte Bir İlk Yaşandı: Gelen Zamlar Sonrası Motorin 100 Lirayı Geçti!
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Motorinin litre fiyatı, 14 Eylül Pazartesi günü gelen 6,62 liralık zammın ardından bir kez daha arttı. Bugünden geçerli olan 4 lira 60 kuruşluk zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 97,95 liradan 102,70 liraya yükseldi. Birçok akaryakıt istasyonu 3 haneli rakamı gösteremedi!
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Akaryakıt istasyonlarında uzun süredir kullanılan ve iki haneli fiyatların gösterildiği tabelalar, motorin fiyatlarının 100 lirayı aşmasıyla yetersiz kaldı.
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Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Bir akaryakıt istasyonu sahibi o tarihi anları videoya aldı:
İstasyonlardaki tabelalar 3 haneli rakamlara alışık olmadığından fiyatlar birçok istasyonda manuel olarak yazıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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