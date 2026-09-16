Sır Saklamayı En İyi Bilen 8 Burç

Bu çekici ve sempatik halleri yüzünden pek çok kişi onlara yakın olmak ister, ama Terazi ve Akrep burçları kime ne kadar güveneceğine kendileri karar verir. Dedikodu yapmak ya da sosyal çevrede öne çıkmak uğruna asla hassas bir bilgiyi paylaşmazlar, çekici görünüşlerinin ardında oldukça seçici bir sadakat anlayışı barındırırlar.