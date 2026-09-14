Sözünüzü Sürekli Kesen İnsanların Ortak Özelliği: Bilgiyi Hızlı İşlemek

Hepimizin hayatında biri vardır: Cümlenizi bitirmenize fırsat vermeden cevabı yapıştıran, siz daha soruyu sormadan yanıtlayan, anlatırken gözleri başka yere kayan kişi. (Belki de o kişi sizsiniz.) Çoğu zaman bunu kabalık ya da ilgisizlik sayarız. Oysa bu davranışların altında başka bir şey olabilir: Bilgiyi alışılmışın üzerinde bir hızla işleyen bir zihin. YourTango yazarı Haley Van Horn, kendisinin de bu gruba girdiğini söyleyerek hızlı düşünen insanların sohbette sergilediği sekiz davranışı derledi.

Listedeki hiçbir madde bu davranışları mazur göstermiyor; ama nereden geldiğini anlamak, karşınızdakine biraz daha tahammül etmenizi sağlayabilir.

Gelin, detaylara bakalım.

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