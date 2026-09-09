Herkes Keyif Alıyor Ama Onlar Yoruluyor: Zeki İnsanları Bitiren 8 Sıradan Şey

Bazı insanlar için sıradan bir gün geçirmek, aslında sandığınızdan çok daha yorucu olabilir. Herkesin keyifle katıldığı toplantılar, sohbetler ya da kalabalık ortamlar, yüksek zekâ seviyesine sahip kişiler için birer enerji tuzağına dönüşebiliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni tembellik ya da asosyallik değil; derinlik arayan bir zihnin yüzeysellikle baş etmekte zorlanması.

Sıradan sohbetlerden katı toplantı kurallarına, sürekli gelen telefon bildirimlerinden grup içi gerilime kadar pek çok gündelik detay bu kişileri sessizce tüketiyor. İlginç olan şu ki, konuyla ilişkilendirilen bazı araştırmaların aslında ne kadarının gerçekten zekâyla ilgili olduğu da tartışmalı.

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