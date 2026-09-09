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Herkes Keyif Alıyor Ama Onlar Yoruluyor: Zeki İnsanları Bitiren 8 Sıradan Şey

Herkes Keyif Alıyor Ama Onlar Yoruluyor: Zeki İnsanları Bitiren 8 Sıradan Şey

iq psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 15:42
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Bazı insanlar için sıradan bir gün geçirmek, aslında sandığınızdan çok daha yorucu olabilir. Herkesin keyifle katıldığı toplantılar, sohbetler ya da kalabalık ortamlar, yüksek zekâ seviyesine sahip kişiler için birer enerji tuzağına dönüşebiliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni tembellik ya da asosyallik değil; derinlik arayan bir zihnin yüzeysellikle baş etmekte zorlanması. 

Sıradan sohbetlerden katı toplantı kurallarına, sürekli gelen telefon bildirimlerinden grup içi gerilime kadar pek çok gündelik detay bu kişileri sessizce tüketiyor. İlginç olan şu ki, konuyla ilişkilendirilen bazı araştırmaların aslında ne kadarının gerçekten zekâyla ilgili olduğu da tartışmalı. 

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Yüzeysel Sohbetler ve Kalabalık Ortamlar Zeki İnsanlar İçin Yorucu

Yüzeysel Sohbetler ve Kalabalık Ortamlar Zeki İnsanlar İçin Yorucu

Uzmanlara göre bu kişileri en çok yoran şeylerin başında, hiçbir yere varmayan gündelik sohbetler geliyor. Anlamlı bir diyalog arayan zihinler, hava durumu ya da hafta sonu planları üzerine kurulu yüzeysel konuşmalarda çabucak enerjilerini kaybediyor.

Gürültülü ve kalabalık mekanlar da benzer bir etki yaratıyor. Aşırı uyarıcı ortamlar, derin bir sohbeti sürdürmeyi imkansız hale getirirken, zihni sürekli farklı uyaranlara bölünmeye zorluyor.

Katı Kurallar, Anlamsız Rekabet ve İnatçı Tavırlar Merakı Söndürüyor

Katı Kurallar, Anlamsız Rekabet ve İnatçı Tavırlar Merakı Söndürüyor

Yenilikçi düşünmeye yatkın kişiler için, tek doğru cevabın olduğu katı iş toplantıları da bir o kadar yıpratıcı. Aynı şekilde gereksiz rekabet ortamları, mükemmeliyetçi baskı yaratarak merak etmeyi ve risk almayı güçleştiriyor.

Değişime kapalı, kendi fikrini savunmakta ısrarcı kişilerle etkileşim kurmak da bu listenin üst sıralarında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür etkileşimlerin özellikle esnek düşünme eğiliminde olan kişiler için yıpratıcı olduğunu belirtiyor.

Bildirim Bombardımanı ve Sosyal Yük: Bilim Ne Diyor?

Bildirim Bombardımanı ve Sosyal Yük: Bilim Ne Diyor?

Listenin geri kalanında sürekli gelen telefon bildirimleri, başkalarının egosunu incitmeden fikrini ifade etme çabası ve grup içindeki gizli gerilimi hissetmek yer alıyor. Yüksek sosyal farkındalığa sahip kişiler, ortamdaki olumsuz enerjiyi fark etmekten kolay kolay kaçamıyor.

Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor: 'Zeki insanlar small talk'tan nefret eder' iddiası, sık sık Arizona Üniversitesi'nden Matthias Mehl liderliğinde 2010 tarihli bir araştırmaya dayandırılıyor. Oysa bu çalışma katılımcıların zekâsını değil, mutluluk düzeyini ölçmüştü; daha mutlu kişilerin daha az yüzeysel, daha çok anlamlı sohbet ettiği bulunmuştu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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