Canan Karatay'dan Zeytinyağına 'Altının Suyu' Benzetmesi: Aç Karnına Fincanla İçilmesini Önerdi
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Prof. Dr. Canan Karatay, Hakan Ural'ın tv100'de her pazar yayınlanacak yeni programının ilk konuğu oldu. Zeytini 'altın', zeytinyağını ise 'altının suyu' diye tanımlayan Karatay, zeytinyağını yalnızca yemeklerde kullanmanın yetmeyeceğini, doğrudan içilmesi gerektiğini söyledi. Türk kahvesi için verdiği tavsiye de dikkat çekti.
Kaynak: Mynet
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Karatay, zeytinyağının sabah ve akşam aç karnına birer kahve fincanı içilmesini öneriyor
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Bir fincan zeytinyağı yaklaşık 500 kalori ediyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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