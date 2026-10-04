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Canan Karatay'dan Zeytinyağına 'Altının Suyu' Benzetmesi: Aç Karnına Fincanla İçilmesini Önerdi

Canan Karatay'dan Zeytinyağına 'Altının Suyu' Benzetmesi: Aç Karnına Fincanla İçilmesini Önerdi

Zeytinyağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:32
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Prof. Dr. Canan Karatay, Hakan Ural'ın tv100'de her pazar yayınlanacak yeni programının ilk konuğu oldu. Zeytini 'altın', zeytinyağını ise 'altının suyu' diye tanımlayan Karatay, zeytinyağını yalnızca yemeklerde kullanmanın yetmeyeceğini, doğrudan içilmesi gerektiğini söyledi. Türk kahvesi için verdiği tavsiye de dikkat çekti.

Kaynak: Mynet

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Karatay, zeytinyağının sabah ve akşam aç karnına birer kahve fincanı içilmesini öneriyor

Karatay, zeytinyağının sabah ve akşam aç karnına birer kahve fincanı içilmesini öneriyor

Karatay'a göre zeytinyağı salatanın üzerine gezdirilen bir yağdan ibaret değil; onu sağlıklı bir meyve suyu gibi düşünmek gerekiyor. Ünlü hekim, zeytinyağının sabah ve akşam aç karnına, Türk kahvesi fincanı ölçüsünde içilmesini tavsiye etti. Tadını yumuşatmak isteyenlerin içine biraz limon sıkabileceğini de ekledi.

'İçilmesini öneririm, kilo verdirir. Karaciğer yağını eritir. Yemeklerde yenilmesi gerek. Sabah akşam aç karnına kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı yani. Limon da sıkılabilir. Bir kere pıhtıyı önlüyor' diyen Karatay, zeytinyağının beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve Alzheimer'dan korunmada faydalı olduğunu da savundu.

Bir fincan zeytinyağı yaklaşık 500 kalori ediyor

Bir fincan zeytinyağı yaklaşık 500 kalori ediyor

Zeytinyağının beyin sağlığıyla ilişkisi bilim dünyasında da araştırılıyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun 92 binden fazla yetişkini 28 yıl boyunca izleyen ve JAMA Network Open'da yayımlanan çalışması, günde 7 gramdan (yarım yemek kaşığı kadar) fazla zeytinyağı tüketenlerde demansa bağlı ölüm riskinin, hiç ya da nadiren tüketenlere göre yüzde 28 daha düşük olduğunu gösterdi. Ancak araştırma gözlemsel; doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmuyor.

Miktar konusunda ise küçük bir hesap yapmakta fayda var. Bir Türk kahvesi fincanı yaklaşık 60-70 ml alıyor ve bu kadar zeytinyağı 500 kalori civarında enerji içeriyor. Günde iki fincan, yetişkin bir kadının günlük enerji ihtiyacının yarısına denk gelen yaklaşık 1000 kalori demek. Bu yüzden kilo vermeye çalışanların ya da kronik bir rahatsızlığı olanların böyle bir alışkanlığa başlamadan önce hekimine danışması öneriliyor.

Türk kahvesi için tek şartı var: Fincana şeker girmemeli

Türk kahvesi için tek şartı var: Fincana şeker girmemeli

Programda Türk kahvesine de değinen Karatay, kahvenin mutlaka şekersiz içilmesi gerektiğini vurguladı. 'Türk kahvesi şekeri sevmez' diyen Karatay, orta şekerli ya da şekerli içme alışkanlığından vazgeçilmesini tavsiye etti.

Gün içinde birkaç fincan içenler için her kahveye atılan bir iki küp şeker, fark edilmeden biriken ciddi bir ilave şeker anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü de serbest şeker tüketiminin günlük enerjinin yüzde 10'unun, mümkünse yüzde 5'inin altında tutulmasını öneriyor.

Kolesterol ilacı ve gebelikteki şeker yükleme testiyle ilgili sözleri tartışma yarattı

Kolesterol ilacı ve gebelikteki şeker yükleme testiyle ilgili sözleri tartışma yarattı

Karatay'ın programdaki bazı sözleri ise tartışma yarattı. Ünlü hekim, kolesterolün damarları tıkadığının hiçbir çalışmada gösterilmediğini ve kolesterol düşürücü ilaçların Alzheimer, kanser, böbrek yetmezliği ve diyabete yol açtığını öne sürdü. Gebelikte yapılan şeker yükleme testinin anne ve bebeğe zarar verdiğini de savundu.

Bu görüşler güncel tıp kılavuzlarıyla örtüşmüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve kadın doğum dernekleri, gebelik diyabetini erken yakalamak için şeker yükleme testini öneriyor. Kolesterol ilaçlarının bazı kişilerde diyabet riskini hafifçe artırabildiği bilinse de büyük çalışmalar, riskli hastalarda kalp krizi ve inmeyi önleme faydasının bu riskten ağır bastığını gösteriyor. İlaca başlama ya da ilacı bırakma kararı kişinin durumuna göre hekim tarafından veriliyor.

Programda yazı Bodrum Akçabük'te geçirdiğini anlatan Karatay, denizde uzun süre yüzdüğünü söyledi. İçerdiği iyot ve minerallere dikkat çeken Karatay, deniz suyunun etkisini kaplıca suyuna benzetti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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