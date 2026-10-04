Canan Karatay'dan Zeytinyağına 'Altının Suyu' Benzetmesi: Aç Karnına Fincanla İçilmesini Önerdi

Karatay'a göre zeytinyağı salatanın üzerine gezdirilen bir yağdan ibaret değil; onu sağlıklı bir meyve suyu gibi düşünmek gerekiyor. Ünlü hekim, zeytinyağının sabah ve akşam aç karnına, Türk kahvesi fincanı ölçüsünde içilmesini tavsiye etti. Tadını yumuşatmak isteyenlerin içine biraz limon sıkabileceğini de ekledi.

'İçilmesini öneririm, kilo verdirir. Karaciğer yağını eritir. Yemeklerde yenilmesi gerek. Sabah akşam aç karnına kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı yani. Limon da sıkılabilir. Bir kere pıhtıyı önlüyor' diyen Karatay, zeytinyağının beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve Alzheimer'dan korunmada faydalı olduğunu da savundu.