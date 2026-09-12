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Yaşam
“Asla Yemeyin” Denen Hamburgerden Büyük Sürpriz: Kolesterole Etkisi Test Edildi

“Asla Yemeyin” Denen Hamburgerden Büyük Sürpriz: Kolesterole Etkisi Test Edildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 10:12
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Hamburger denince akla ilk gelen şeylerden biri kolesterol oluyor. Peki haftada 5 kez hamburger tüketilse, kandaki kötü kolesterol gerçekten yükselir mi? Bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırmak için 25 erkek üzerinde deney yaptı. 5 haftalık deneyde, ortaya çıkan tablo ise şaşırtıcıydı. 

İşte detaylar. 

Kaynak, Kaynak

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25 Erkek 5 Hafta Boyunca Dana Eti Tüketti

25 Erkek 5 Hafta Boyunca Dana Eti Tüketti

Araştırmaya 25 erkek katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 40, vücut kitle indeksi ise 31,2 olarak kaydedildi. Erkekler, araştırma boyunca normal beslenme düzenlerini korurken kendilerine iki farklı yağ oranına sahip 115 gramlık dana eti köfteleri verildi.

Katılımcılar bir dönemde yüzde 5 yağ içeren, diğer dönemde ise yaklaşık yüzde 24 yağ içeren köftelerden haftada 5 adet tüketti. Her dönem 5 hafta sürdü ve iki dönem arasında 4 haftalık ara verildi. Böylece her katılımcının farklı yağ oranındaki dana etine verdiği yanıt karşılaştırıldı.

“Kötü” Kolesterol Yükselmedi, Aksine Düştü

Nutrients dergisinde yayımlanan hakemli araştırmada, kolesterol ölçümleri de incelendi. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu burada ortaya çıktı: Yüksek yağlı dana eti tüketilen dönemin sonunda LDL kolesterol, başlangıçtaki ortalama 131,2 mg/dL'den 118,5 mg/dL'ye geriledi.

Düşük yağlı dana eti tüketilen dönemde de benzer bir düşüş görüldü ve LDL yaklaşık 123,6 mg/dL seviyesine indi. Yani araştırmacıların beklediği gibi LDL kolesterol yükselmedi.

Ancak sonuç yalnızca LDL'deki değişimden ibaret değildi.

HDL Kolesterol de Aynı Anda Düştü

HDL Kolesterol de Aynı Anda Düştü

Araştırmada “iyi kolesterol” olarak bilinen HDL'de de düşüş görüldü. Başlangıçta ortalama 49,3 mg/dL olan HDL, düşük yağlı dana eti döneminde 46,0 mg/dL'ye, yüksek yağlı dana eti döneminde ise 45,4 mg/dL'ye geriledi.

Araştırmacılar ayrıca LDL parçacıklarının dağılımında da değişiklik tespit etti. Her iki dana eti tüketiminde daha küçük ve yoğun LDL alt parçacıklarının miktarı azaldı. Bu nedenle sonuç, yalnızca “kolesterol düştü” şeklinde basit bir başlıkla açıklanabilecek kadar düz değil.

Peki Bu Sonuç Hamburgeri Masum mu Yapıyor?

Peki Bu Sonuç Hamburgeri Masum mu Yapıyor?

Burada araştırmanın en önemli ayrıntısı devreye giriyor. Çalışmada restoran hamburgeri ya da fast-food menüsü tüketilmedi. Araştırmacılar, içeriği ve yağ oranı kontrol edilen 115 gramlık dana eti köfteleri kullandı.

Yani deneyde hamburger ekmeği, peynir, sos, patates kızartması veya şekerli içecek gibi tipik bir hamburger menüsünün diğer parçaları yoktu. Dolayısıyla bu sonuçları “Her gün hamburger yiyebilirsiniz, kolesterolünüz düşer” şeklinde yorumlamak doğru değil.

Üstelik çalışma yalnızca 25 erkekle ve her biri 5 haftalık iki beslenme dönemiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların tamamının erkek olması ve çalışmanın kısa süreli olması da sonuçların toplumun tamamına genellenmesini sınırlıyor.

Araştırmanın asıl dikkat çekici tarafı ise şu: Dana etindeki yağ miktarı arttığında bile LDL kolesterolün yükselmemesi ve her iki grupta da LDL ile HDL seviyelerinin düşmesi, kırmızı et ile kandaki kolesterol arasındaki ilişkinin sanıldığından daha karmaşık olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar da yüksek yağlı dana eti tüketiminde doymuş yağ alımı artmasına rağmen LDL ve HDL seviyelerinin düşmesini beklenmedik bir sonuç olarak değerlendirdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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