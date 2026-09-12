“Asla Yemeyin” Denen Hamburgerden Büyük Sürpriz: Kolesterole Etkisi Test Edildi
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Hamburger denince akla ilk gelen şeylerden biri kolesterol oluyor. Peki haftada 5 kez hamburger tüketilse, kandaki kötü kolesterol gerçekten yükselir mi? Bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırmak için 25 erkek üzerinde deney yaptı. 5 haftalık deneyde, ortaya çıkan tablo ise şaşırtıcıydı.
İşte detaylar.
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25 Erkek 5 Hafta Boyunca Dana Eti Tüketti
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HDL Kolesterol de Aynı Anda Düştü
Peki Bu Sonuç Hamburgeri Masum mu Yapıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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