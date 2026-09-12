“Asla Yemeyin” Denen Hamburgerden Büyük Sürpriz: Kolesterole Etkisi Test Edildi

Araştırmaya 25 erkek katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 40, vücut kitle indeksi ise 31,2 olarak kaydedildi. Erkekler, araştırma boyunca normal beslenme düzenlerini korurken kendilerine iki farklı yağ oranına sahip 115 gramlık dana eti köfteleri verildi.

Katılımcılar bir dönemde yüzde 5 yağ içeren, diğer dönemde ise yaklaşık yüzde 24 yağ içeren köftelerden haftada 5 adet tüketti. Her dönem 5 hafta sürdü ve iki dönem arasında 4 haftalık ara verildi. Böylece her katılımcının farklı yağ oranındaki dana etine verdiği yanıt karşılaştırıldı.

“Kötü” Kolesterol Yükselmedi, Aksine Düştü

Nutrients dergisinde yayımlanan hakemli araştırmada, kolesterol ölçümleri de incelendi. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu burada ortaya çıktı: Yüksek yağlı dana eti tüketilen dönemin sonunda LDL kolesterol, başlangıçtaki ortalama 131,2 mg/dL'den 118,5 mg/dL'ye geriledi.

Düşük yağlı dana eti tüketilen dönemde de benzer bir düşüş görüldü ve LDL yaklaşık 123,6 mg/dL seviyesine indi. Yani araştırmacıların beklediği gibi LDL kolesterol yükselmedi.

Ancak sonuç yalnızca LDL'deki değişimden ibaret değildi.