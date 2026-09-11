2.000 Derece Sıcakta Bile Buz Oluyor! Bilim İnsanları Yeni Bir Buz Türü Keşfetti

Süperiyonik buz, bildiğimiz buzun yalnızca daha sıcak bir versiyonu değil. Su, yüksek basınç ve sıcaklık altında farklı bir kristal yapıya geçiyor. Bu yapıda oksijen atomları düzenli bir kafes oluştururken hidrojen iyonları bu kafesin içinde hareket edebiliyor.

Buzun İçinde Hidrojenler Serbestçe Hareket Ediyor

Süperiyonik fazın en dikkat çekici özelliği burada ortaya çıkıyor. Oksijenler katı bir kristal düzenini korurken hidrojenler sıvıya benzer şekilde hareket ediyor.

Bu nedenle süperiyonik buz, aynı anda hem düzenli bir kristal yapıya hem de hareketli iyonlara sahip sıra dışı bir madde olarak tanımlanıyor. Hidrojenlerin bu hareketi, suyun elektrik iletkenliğini de ciddi biçimde artırıyor.