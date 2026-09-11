2.000 Derece Sıcakta Bile Buz Oluyor! Bilim İnsanları Yeni Bir Buz Türü Keşfetti
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Buz denince akla soğuk geliyor, değil mi? Ancak bilim insanlarının yüksek basınç altında gözlemlediği bir su fazı, bu bilgiyi tamamen değiştiriyor. “Süperiyonik buz” olarak adlandırılan bu sıra dışı yapıda su, binlerce derecelik sıcaklıklarda bile kristal bir düzen taşıyabiliyor. Üstelik bu yapının içinde hidrojenler sabit durmak yerine hareket edebiliyor.
İşte detaylar.
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2.000 Derecede Bile Buz Olabiliyor!
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Sıcaklık Binlerce Dereceye Çıkıyor
Uranüs Ve Neptün'ün İçinde Bulunabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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