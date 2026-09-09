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25 Tank, 273 Vagon ve 198 Kamyon Denize Batırıldı: Yıllar Sonra Altından Ne Çıktı?

25 Tank, 273 Vagon ve 198 Kamyon Denize Batırıldı: Yıllar Sonra Altından Ne Çıktı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 09:02
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Savaş meydanlarında kullanılmak üzere üretilen 25 tank, 273 tren vagonu ve 198 çöp kamyonu denize bırakıldı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kıyılarında yapay resif oluşturmak üzere tasarlanan proje, yıllar içinde deniz canlıları için yeni bir yaşam alanına dönüştü. Araştırmacılar bölgede 53 farklı balık türü tespit etti.

İşte detaylar!

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25 Tank, 273 Tren Vagonu ve 198 Kamyon Denize Bırakıldı

25 Tank, 273 Tren Vagonu ve 198 Kamyon Denize Bırakıldı

2010 yılında Tayland'ın güneyindeki Narathiwat bölgesindeki balıkçılar, yıllar süren yoğun avcılığın ardından balık stoklarının azalmasından şikayet ediyordu. Bunun üzerine denizde yeni yaşam alanları oluşturmak için sıra dışı bir yöntem devreye sokuldu.

Kullanım dışı kalan 25 savaş tankı, 273 tren vagonu ve 198 çöp kamyonu denizin dibine indirildi. Amaç, bu metal yapıları yapay resiflere dönüştürerek balıkların barınabileceği yeni alanlar oluşturmaktı.

Tanklar ve diğer araçlar, Tayland Körfezi'nde kıyıdan yaklaşık 9 kilometre açıkta, 22-23 metre derinliğe yerleştirildi. Böylece daha önce balıkların barınması için uygun olmayan deniz tabanına farklı şekil ve büyüklüklerde yapılar kazandırıldı.

9 Yıl Sonra Denizin Altında Bambaşka Bir Manzara

9 Yıl Sonra Denizin Altında Bambaşka Bir Manzara

Ramkhamhaeng Üniversitesi'nden araştırmacıları 2019 yılında bölgedeki yapay resifleri incelemek için dalışlar gerçekleştirdi.

Bilim insanları özellikle tankların ve tren vagonlarının çevresindeki balık topluluklarını mercek altına aldı. Sonuç ise dikkat çekiciydi: Araştırma kapsamında 21 familyaya ait 53 balık türü kaydedildi.

Bölgede orfoz ve snapper gibi ekonomik açıdan önemli balıkların yanı sıra tehdit altındaki türlerden biri olan humphead parrotfish de tespit edildi. Araştırmacılar, farklı yapıların farklı balık topluluklarını çekebildiğini de ortaya koydu.

Tanklar, tren vagonlarına göre daha büyük balık topluluklarına ev sahipliği yaptı!

Bunun nedeni ise tankların daha karmaşık bir yapıya sahip olmasıydı. İç kısımlarındaki boşluklar ve girintiler, küçük balıklar için saklanabilecekleri alanlar oluşturdu. Zamanla bu sert yüzeylere çeşitli deniz canlıları tutunmaya başladı ve ortaya doğal resifleri andıran bir ekosistem çıktı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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