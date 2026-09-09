25 Tank, 273 Vagon ve 198 Kamyon Denize Batırıldı: Yıllar Sonra Altından Ne Çıktı?

Ramkhamhaeng Üniversitesi'nden araştırmacıları 2019 yılında bölgedeki yapay resifleri incelemek için dalışlar gerçekleştirdi.

Bilim insanları özellikle tankların ve tren vagonlarının çevresindeki balık topluluklarını mercek altına aldı. Sonuç ise dikkat çekiciydi: Araştırma kapsamında 21 familyaya ait 53 balık türü kaydedildi.

Bölgede orfoz ve snapper gibi ekonomik açıdan önemli balıkların yanı sıra tehdit altındaki türlerden biri olan humphead parrotfish de tespit edildi. Araştırmacılar, farklı yapıların farklı balık topluluklarını çekebildiğini de ortaya koydu.

Tanklar, tren vagonlarına göre daha büyük balık topluluklarına ev sahipliği yaptı!

Bunun nedeni ise tankların daha karmaşık bir yapıya sahip olmasıydı. İç kısımlarındaki boşluklar ve girintiler, küçük balıklar için saklanabilecekleri alanlar oluşturdu. Zamanla bu sert yüzeylere çeşitli deniz canlıları tutunmaya başladı ve ortaya doğal resifleri andıran bir ekosistem çıktı.