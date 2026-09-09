25 Tank, 273 Vagon ve 198 Kamyon Denize Batırıldı: Yıllar Sonra Altından Ne Çıktı?
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Savaş meydanlarında kullanılmak üzere üretilen 25 tank, 273 tren vagonu ve 198 çöp kamyonu denize bırakıldı. Tayland'ın güneyindeki Narathiwat kıyılarında yapay resif oluşturmak üzere tasarlanan proje, yıllar içinde deniz canlıları için yeni bir yaşam alanına dönüştü. Araştırmacılar bölgede 53 farklı balık türü tespit etti.
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25 Tank, 273 Tren Vagonu ve 198 Kamyon Denize Bırakıldı
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9 Yıl Sonra Denizin Altında Bambaşka Bir Manzara
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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