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Üzüm Bağına 10 Koyun Bıraktılar: Bağın Kaderi Değişti

Üzüm Bağına 10 Koyun Bıraktılar: Bağın Kaderi Değişti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 13:49
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ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir üzüm bağı, tarımda ezber bozan yöntemiyle dikkat çekti. Bağlara yaklaşık 10 koyun ile başlayarak yaklaşık 100 koyun yerleştirildi. Bu beklenmedik hamle ise sentetik gübre ve böcek ilaçlarına ihtiyacın ortadan kalkmasını sağladı. 

İşte detaylar! 

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Bağın Yeni Çalışanları: Yaklaşık 100 Koyun

Bağın Yeni Çalışanları: Yaklaşık 100 Koyun

Ashton Creek Vineyard'da koyunlar, üzüm sıraları arasında kontrollü şekilde dolaştırılıyor. Amaç yalnızca otları temizlemek değil; hayvanların doğal gübreleriyle toprağa katkı sağlaması ve bağdaki doğal döngünün güçlendirilmesi.

Uygulama 2020 yılının ilkbaharında yaklaşık 10 koyunla başladı. Zaman içinde büyüyen sürünün sayısı bugün 100'e yaklaşırken koyunlar bağın tarımsal sisteminin önemli bir parçası haline geldi.

Kimyasal Gübreyi Bıraktılar

İşletme, rejeneratif tarıma geçişle birlikte sentetik gübre ve herbisit kullanımını tamamen bıraktı. Böcek ilaçları da kullanılmazken fungisit kullanımı yüzde 40 azaltıldı.

Dışarıdan satın alınan tarımsal girdilerde ise yüzde 65 düşüş sağlandı. Böylece toprağı korumaya yönelik uygulamalar aynı zamanda üretim maliyetlerini de azaltmış oldu.

Toprağın Organik Maddesi Yüzde 400 Arttı

Toprağın Organik Maddesi Yüzde 400 Arttı

Yöntemin tarımsal anlamda en çok dikkat çeken getirisi ise topraktaki organik maddenin yüzde 400 oranında artması oldu.

İşletmenin verilerine göre topraktaki organik madde oranı yüzde 0,8'in altından yaklaşık yüzde 2,4'e yükseldi. Bu değişimin ardından toprak daha fazla su tutmaya başladı ve işletme artık sulamaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Sistemin bir diğer önemli parçası ise bitki çeşitliliği: Bağda 23 farklı çim ve baklagil çeşidi kullanılıyor.

Bu bitkiler toprağın yapısını güçlendirirken, farklı canlıların bölgede yaşamını sürdürmesine de olanak sağlıyor. Koyunların otlamasıyla birlikte bağ, yalnızca üzüm yetiştirilen bir alan olmaktan çıkıp daha geniş bir ekosisteme dönüşüyor.

Bu uygulamalar Ashton Creek Vineyard ve kardeş işletmesi Riverside Vines'a Virginia'da bir ilki getirdi. İki işletme, rejeneratif tarım alanında Certified Regenified statüsü alan eyaletteki ilk bağ oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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