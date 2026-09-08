Üzüm Bağına 10 Koyun Bıraktılar: Bağın Kaderi Değişti

Yöntemin tarımsal anlamda en çok dikkat çeken getirisi ise topraktaki organik maddenin yüzde 400 oranında artması oldu.

İşletmenin verilerine göre topraktaki organik madde oranı yüzde 0,8'in altından yaklaşık yüzde 2,4'e yükseldi. Bu değişimin ardından toprak daha fazla su tutmaya başladı ve işletme artık sulamaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Sistemin bir diğer önemli parçası ise bitki çeşitliliği: Bağda 23 farklı çim ve baklagil çeşidi kullanılıyor.

Bu bitkiler toprağın yapısını güçlendirirken, farklı canlıların bölgede yaşamını sürdürmesine de olanak sağlıyor. Koyunların otlamasıyla birlikte bağ, yalnızca üzüm yetiştirilen bir alan olmaktan çıkıp daha geniş bir ekosisteme dönüşüyor.

Bu uygulamalar Ashton Creek Vineyard ve kardeş işletmesi Riverside Vines'a Virginia'da bir ilki getirdi. İki işletme, rejeneratif tarım alanında Certified Regenified statüsü alan eyaletteki ilk bağ oldu.