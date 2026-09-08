Pirinç Sapı Evlerde Kullanılacak: Yalıtım Malzemesi Oluyor

Projeyle birlikte pirinç sapının toplanması için de yeni yöntemler geliştirilecek. Özellikle İspanya’nın Valencia bölgesindeki Albufera çevresinde pirinç tarlaları hasadın ardından su altında kalabiliyor. Bu durum sapların toplanmasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle GO STRAWMAT kapsamında, ıslak pirinç sapını da toplayabilecek yöntem ve makineler üzerinde çalışılıyor. Toplanan sapların kurutulması ve işlenerek yapı malzemesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Bina Yenilemelerinde de Kullanılabilecek

GO STRAWMAT kapsamında geliştirilecek malzemelerin yeni yapıların yanı sıra bina yenileme ve enerji verimliliği çalışmalarında da kullanılması hedefleniyor.

Projede La UNIÓ, AGROBELGA, AIMPLAS ve Cesefor birlikte çalışıyor. Çalışma, Avrupa’da döngüsel ekonomi ve tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler arasında yer alıyor.

Pirinç sapının yapı sektöründe kullanılması henüz yaygınlaşmış bir uygulama değil. GO STRAWMAT kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.