Pirinç Sapı Evlerde Kullanılacak: Yalıtım Malzemesi Oluyor
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Tarlada atık olarak kalan pirinç sapı, yalıtım malzemesine dönüşüyor! Avrupa'da yürütülen GO STRAWMAT projesi, çeltik samanını (pirinç sapı) yapı sektöründe kullanılabilecek ısı yalıtımlı ve yangına dayanıklı malzemelere dönüştürmeyi hedefliyor. Bu sayede çeltik üretiminde ortaya çıkan bu yan ürünün ekonomik değeri de artabilir.
İşte detaylar.
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Tarlada Kalan Pirinç Sapı Ev Yapımında Kullanılacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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