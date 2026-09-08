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Yaşam
Pirinç Sapı Evlerde Kullanılacak: Yalıtım Malzemesi Oluyor

Pirinç Sapı Evlerde Kullanılacak: Yalıtım Malzemesi Oluyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 08:56
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Tarlada atık olarak kalan pirinç sapı, yalıtım malzemesine dönüşüyor! Avrupa'da yürütülen GO STRAWMAT projesi, çeltik samanını (pirinç sapı) yapı sektöründe kullanılabilecek ısı yalıtımlı ve yangına dayanıklı malzemelere dönüştürmeyi hedefliyor. Bu sayede çeltik üretiminde ortaya çıkan bu yan ürünün ekonomik değeri de artabilir. 

İşte detaylar. 

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Tarlada Kalan Pirinç Sapı Ev Yapımında Kullanılacak

Tarlada Kalan Pirinç Sapı Ev Yapımında Kullanılacak

Pirinç hasadının ardından geride kalan saplar çoğu zaman tarlada bırakılıyor, yakılıyor veya toprağa karıştırılıyor. 2025 yılında Avrupa Döngüsel Ekonomi Paydaş Platformu tarafından duyurulan GO STRAWMAT projesi ise bu atığın yeniden değerlendirilmesini ve yapı sektöründe kullanılmasını amaçlıyor.

Avrupa’da yürütülen proje, tarımsal bir yan ürünü ekonomiye kazandırırken daha sürdürülebilir yapı malzemeleri geliştirmeye odaklanıyor.

Pirinç Sapından Yalıtım Malzemesi Üretilecek

Proje kapsamında pirinç sapının ısı yalıtımı sağlayan ve yangına dayanıklı malzemelere dönüştürülmesi üzerinde çalışılıyor.

Zira pirinç sapının içerdiği silika ve lignin, malzemenin hem yalıtım hem de yangına dayanıklılık özellikleri açısından öne çıkmasını sağlıyor. Geliştirilecek ürünlerin, yapılarda kullanılan polistiren ve poliüretan gibi petrol bazlı yalıtım ürünlerine alternatif olması hedefleniyor.

Pirinç Toplama Yöntemi de Değişebilir

Pirinç Toplama Yöntemi de Değişebilir

Projeyle birlikte pirinç sapının toplanması için de yeni yöntemler geliştirilecek. Özellikle İspanya’nın Valencia bölgesindeki Albufera çevresinde pirinç tarlaları hasadın ardından su altında kalabiliyor. Bu durum sapların toplanmasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle GO STRAWMAT kapsamında, ıslak pirinç sapını da toplayabilecek yöntem ve makineler üzerinde çalışılıyor. Toplanan sapların kurutulması ve işlenerek yapı malzemesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Bina Yenilemelerinde de Kullanılabilecek

GO STRAWMAT kapsamında geliştirilecek malzemelerin yeni yapıların yanı sıra bina yenileme ve enerji verimliliği çalışmalarında da kullanılması hedefleniyor.

Projede La UNIÓ, AGROBELGA, AIMPLAS ve Cesefor birlikte çalışıyor. Çalışma, Avrupa’da döngüsel ekonomi ve tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler arasında yer alıyor.

Pirinç sapının yapı sektöründe kullanılması henüz yaygınlaşmış bir uygulama değil. GO STRAWMAT kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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