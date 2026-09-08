102 Kurbağa Getirdiler, Avustralya'yı İstilaya Sürüklediler
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Avustralya'da tarım arazilerine 1935 yılında yapılan müdahale, yaklaşık bir asırlık mücadeleye dönüştü. Ülkenin en büyük çevre sorunlarından birine dönüşen 102 kamış kurbağası, Hawaii'den Queensland'a şeker kamışı üreticilerinin böcek sorununu çözmek için getirilmişti. Ancak kurbağalar bugün hâlâ Avustralya'nın en tehlikeli istilacı türlerinden biri olmaya devam ediyor!
İşte detaylar.
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102 kurbağa Hawaii'den Avustralya'ya getirildi
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Kimse Test Etmedi: Peki Kurbağalar Böcekleri Yiyecek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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