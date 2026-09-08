102 Kurbağa Getirdiler, Avustralya'yı İstilaya Sürüklediler

Kurbağalar Avustralya'ya getirildikten sonra özel bir alanda çoğaltılmaya başlandı. Kısa sürede sayıları hızla arttı. Ağustos 1935'te yaklaşık 2.400 kurbağa, Queensland'daki Gordonvale çevresinde doğaya bırakıldı. Fakat planın en önemli sorusu henüz yanıtlanmamıştı:

Kurbağalar gerçekten yok edilmek istenen böcekleri yiyecek miydi?

Görünüşe göre bu sorunun cevabı önceden yeterince araştırılmamıştı. Üstelik hedef alınan böcekler bitkilerin daha yukarı bölümlerinde bulunuyordu. Yerde hareket eden kamış kurbağalarının ise bu böceklere ulaşması pek mümkün değildi. Yani kurbağalar, kendileri için hazırlanan görevi yerine getirmek yerine başka bir ekosisteme yayılmaya başladı.

Bu Kez Kurbağalar Sorun Oldu

Kamış kurbağaları yalnızca hızlı çoğalmıyordu. Aynı zamanda karşılarına çıkan çok sayıda küçük canlıyı yiyebilen son derece fırsatçı hayvanlardı. Daha büyük sorun ise vücutlarında taşıdıkları zehirli salgıydı.

Kurbağayı avlamaya çalışan bazı yerli hayvanlar, zehir nedeniyle öldü. Böylece Avustralya'nın doğal yaşamındaki türler için yeni ve ciddi bir tehdit ortaya çıktı.

Ayrıca, kurbağaların sayısı arttıkça yayılma alanları da genişledi. 1935'te birkaç yüz kilometrekarelik bir tarım sorununa çözüm olarak getirilen hayvanlar, zamanla Avustralya'nın çok daha geniş bölgelerine yayıldı.