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102 Kurbağa Getirdiler, Avustralya'yı İstilaya Sürüklediler

102 Kurbağa Getirdiler, Avustralya'yı İstilaya Sürüklediler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 10:05
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Avustralya'da tarım arazilerine 1935 yılında yapılan müdahale, yaklaşık bir asırlık mücadeleye dönüştü. Ülkenin en büyük çevre sorunlarından birine dönüşen 102 kamış kurbağası, Hawaii'den Queensland'a şeker kamışı üreticilerinin böcek sorununu çözmek için getirilmişti. Ancak kurbağalar bugün hâlâ Avustralya'nın en tehlikeli istilacı türlerinden biri olmaya devam ediyor! 

İşte detaylar. 

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102 kurbağa Hawaii'den Avustralya'ya getirildi

102 kurbağa Hawaii'den Avustralya'ya getirildi

1930'lu yıllarda Queensland'daki şeker kamışı üreticileri ciddi bir böcek sorunuyla karşı karşıyaydı. Bazı böcekler şeker kamışlarının köklerine zarar veriyor, bu da çiftçilerin büyük kayıplar yaşamasına neden oluyordu.

Avustralyalı bilim insanları çözümü doğada aradı. Puerto Rico ve Hawaii'de benzer böceklerle mücadelede kamış kurbağalarının kullanıldığına dair bilgiler Avustralya'ya ulaştı. Bunun üzerine entomolog Reginald Mungomery, Haziran 1935'te Hawaii'ye giderek 102 kamış kurbağası topladı ve Avustralya'ya götürdü. Hatta yolculuk sırasında kurbağalardan biri öldü ve geriye 101 kurbağa kaldı.

Kimse Test Etmedi: Peki Kurbağalar Böcekleri Yiyecek mi?

Kimse Test Etmedi: Peki Kurbağalar Böcekleri Yiyecek mi?

Kurbağalar Avustralya'ya getirildikten sonra özel bir alanda çoğaltılmaya başlandı. Kısa sürede sayıları hızla arttı. Ağustos 1935'te yaklaşık 2.400 kurbağa, Queensland'daki Gordonvale çevresinde doğaya bırakıldı. Fakat planın en önemli sorusu henüz yanıtlanmamıştı:

Kurbağalar gerçekten yok edilmek istenen böcekleri yiyecek miydi?

Görünüşe göre bu sorunun cevabı önceden yeterince araştırılmamıştı. Üstelik hedef alınan böcekler bitkilerin daha yukarı bölümlerinde bulunuyordu. Yerde hareket eden kamış kurbağalarının ise bu böceklere ulaşması pek mümkün değildi. Yani kurbağalar, kendileri için hazırlanan görevi yerine getirmek yerine başka bir ekosisteme yayılmaya başladı.

Bu Kez Kurbağalar Sorun Oldu

Kamış kurbağaları yalnızca hızlı çoğalmıyordu. Aynı zamanda karşılarına çıkan çok sayıda küçük canlıyı yiyebilen son derece fırsatçı hayvanlardı. Daha büyük sorun ise vücutlarında taşıdıkları zehirli salgıydı.

Kurbağayı avlamaya çalışan bazı yerli hayvanlar, zehir nedeniyle öldü. Böylece Avustralya'nın doğal yaşamındaki türler için yeni ve ciddi bir tehdit ortaya çıktı. 

Ayrıca, kurbağaların sayısı arttıkça yayılma alanları da genişledi. 1935'te birkaç yüz kilometrekarelik bir tarım sorununa çözüm olarak getirilen hayvanlar, zamanla Avustralya'nın çok daha geniş bölgelerine yayıldı.

Uyarılar Yapıldı Ama Plan Durmadı

Uyarılar Yapıldı Ama Plan Durmadı

İşin en kritik noktası ise tehlikenin tamamen gözden kaçmış olmamasıydı. Zira entomolog Walter Froggatt, kamış kurbağalarının ileride ciddi bir zararlıya dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bir dönem yeni salımların durdurulması için adım atıldı.

Ancak tartışmaların ardından salımlar devam etti. 1950'ye gelindiğinde ise kamış kurbağaları resmen zararlı tür olarak kabul edildi. Bugün Avustralya hükümeti, bu türün ülke genelinde tamamen kontrol edilmesini sağlayacak geniş ölçekli bir yöntemin bulunmadığını belirtiyor.

Kurbağalar Zamanla Daha da Hızlı Hale Geldi

Araştırmalar, istilanın ön cephesinde bulunan bazı kamış kurbağalarının zaman içinde daha uzun bacaklara sahip olduğunu ve bunun daha hızlı hareket etmelerini sağladığını ortaya koydu. Yani yaklaşık 90 yıl önce başlayan bu istila yalnızca kurbağaların sayısını artırmadı; hayvanların özelliklerinde de değişimlere yol açtı.

Bir zamanlar şeker kamışı tarlalarındaki böcekleri yok etmesi beklenen kurbağalar, bugün Avustralya'nın en bilinen istilacı türlerinden biri.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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