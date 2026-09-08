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Yaşam
Havada Uçağın Tavanı Koptu! 7.300 Metrede Dehşet

Havada Uçağın Tavanı Koptu! 7.300 Metrede Dehşet

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 15:29
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Yerden 7.300 metre yükseklikte, saatte 500 kilometre hızla giderken bir anda uçağın tavanının uçtuğunu düşünün! Korku filmlerini aratmayacak bu sahne bir kurgu değil. 28 Nisan 1988'de Aloha Havayolları'nın yolcuları, dakikalarca bu kabusu yaşadı. Havayolu tarihinin belki de en ilginç kazalarından biri olan olayda, pilotların uçağı güvenli bir şekilde yere indirmesi ise belki de en akılalmaz kısımdı.

İşte detaylar.

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Sıradan Bir Bahar Sabahı Başlayan Yolculuk Kabusa Döndü!

Sıradan Bir Bahar Sabahı Başlayan Yolculuk Kabusa Döndü!

Takvimler 28 Nisan 1988'i gösteriyordu. Hawaii'nin Hilo kentinden Honolulu'ya gitmek üzere havalanan Aloha Havayolları'nın 243 sefer sayılı uçuşu, rutin bir ada arası yolculuktan ibaretti. 19 yaşındaki Boeing 737-200, 89 yolcu ve 6 mürettebatıyla havalandığında gökyüzü pırıl pırıldı. 

Uçuşun yaklaşık 35 dakika sürmesi bekleniyordu. Emniyet kemeri ikaz ışıkları sönmüş, kabin görevlileri rahatlayan yolculara içecek servisine çoktan başlamıştı.

Saat 13.48'te Kulakları Sağır Eden Bir Patlama

Saat 13.48'te Kulakları Sağır Eden Bir Patlama

Uçak 24.000 feet (yaklaşık 7.300 metre) irtifaya ulaştığında, birinci sınıf bölümünün sol ön tarafında korkunç bir olay meydana geldi. Şiddetli bir patlama sesiyle birlikte ani basınç kaybı yaşandı. Kokpitin hemen arkasından başlayan yaklaşık 5,5 metrelik tavan parçası, adeta bir kağıt gibi yırtılarak gökyüzüne fırladı.

O sırada yolculara servis yapan 58 yaşındaki baş hostes Clarabelle Lansing, oluşan basınç farkının ardından uçaktan dışarı çekildi ve bir daha bulunamadı.

Üstü Açık Uçakta Ölüm Kalım Savaşı

Kabinin içi saniyeler içinde mutlak bir kaosa dönüştü. Yolcular bir anda dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgarla baş başa kaldı. Motor gürültüsü ve rüzgarın uğultusu o kadar yüksekti ki yolcular yanındakinin çığlığını bile duyamıyordu. Oksijen maskeleri tavanla birlikte uçup gitmişti.

Eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuk, havada asılı kalan kablolar ve uçuşan yalıtım malzemeleri arasında yolcular, sadece emniyet kemerlerine tutunarak uçakta kalmaya çalıştılar. Üstelik uçak hâlâ binlerce metre yüksekteydi.

Maui'ye Yapılan Mucizevi İniş

Maui'ye Yapılan Mucizevi İniş

Kokpitteki Kaptan Pilot Robert Schornstheimer ve İkinci Pilot Madeline Tompkins, arkaya baktıklarında kabinin bir bölümünün tamamen parçalandığını görünce durumun vahametini anladılar. Uçağın gövdesi o kadar zayıflamıştı ki, burnun aşağı sarkıp tamamen kopması an meselesiydi. İkili, uçağın hızını kesip irtifayı hızla düşürerek en yakındaki Maui adasında bulunan Kahului Havalimanı'na yöneldi. Ön dikme ışıkları yanmıyor, sol motor çalışmıyordu.

Buna rağmen uçak saat 14:12'de piste teker koymayı başardı. Clarabelle Lansing dışında uçaktaki 94 kişi hayatta kaldı.

Olayın ardından havacılık dünyası 'metal yorgunluğu' gerçeğiyle yüzleşti ve uçak bakım kuralları sonsuza dek değişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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