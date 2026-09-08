Havada Uçağın Tavanı Koptu! 7.300 Metrede Dehşet
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Yerden 7.300 metre yükseklikte, saatte 500 kilometre hızla giderken bir anda uçağın tavanının uçtuğunu düşünün! Korku filmlerini aratmayacak bu sahne bir kurgu değil. 28 Nisan 1988'de Aloha Havayolları'nın yolcuları, dakikalarca bu kabusu yaşadı. Havayolu tarihinin belki de en ilginç kazalarından biri olan olayda, pilotların uçağı güvenli bir şekilde yere indirmesi ise belki de en akılalmaz kısımdı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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