Havada Uçağın Tavanı Koptu! 7.300 Metrede Dehşet

Uçak 24.000 feet (yaklaşık 7.300 metre) irtifaya ulaştığında, birinci sınıf bölümünün sol ön tarafında korkunç bir olay meydana geldi. Şiddetli bir patlama sesiyle birlikte ani basınç kaybı yaşandı. Kokpitin hemen arkasından başlayan yaklaşık 5,5 metrelik tavan parçası, adeta bir kağıt gibi yırtılarak gökyüzüne fırladı.

O sırada yolculara servis yapan 58 yaşındaki baş hostes Clarabelle Lansing, oluşan basınç farkının ardından uçaktan dışarı çekildi ve bir daha bulunamadı.

Üstü Açık Uçakta Ölüm Kalım Savaşı

Kabinin içi saniyeler içinde mutlak bir kaosa dönüştü. Yolcular bir anda dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgarla baş başa kaldı. Motor gürültüsü ve rüzgarın uğultusu o kadar yüksekti ki yolcular yanındakinin çığlığını bile duyamıyordu. Oksijen maskeleri tavanla birlikte uçup gitmişti.

Eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuk, havada asılı kalan kablolar ve uçuşan yalıtım malzemeleri arasında yolcular, sadece emniyet kemerlerine tutunarak uçakta kalmaya çalıştılar. Üstelik uçak hâlâ binlerce metre yüksekteydi.