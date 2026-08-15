Bir Damla Saniyeler İçinde Hayatını Değiştirdi: Karen Wetterhahn’ın Trajik Sonu

Wetterhahn'ın durumu geri döndürülemez hale gelirken, yaşadığı olayın yalnızca kendi hayatıyla sınırlı kalmasını istemedi.

Hastanedeyken meslektaşlarının da kontrol edilmesini ve yaşananların bilim dünyasına aktarılmasını istedi. Böylece başına gelenlerin başka araştırmacıların da başına gelmemesi için önemli bir uyarıya dönüşmesini amaçladı.

8 Haziran 1997'de, kazadan yaklaşık 10 ay sonra hayatını kaybetti.

Bir Laboratuvar Kazası, Güvenlik Kurallarını Değiştirdi

Wetterhahn'ın ölümünün ardından yapılan incelemeler, laboratuvar güvenliği açısından kritik bir gerçeği ortaya koydu: Bir eldivenin koruyucu olması, her kimyasala karşı koruma sağlayacağı anlamına gelmiyordu.

Dimetilcıvanın lateks eldivenlerden son derece hızlı geçebildiğinin anlaşılmasıyla, yüksek toksisiteye sahip kimyasallarla çalışırken kullanılacak koruyucu ekipmanların kimyasala özgü geçirgenlik özelliklerine göre seçilmesinin önemi ortaya çıktı.

Daha dayanıklı bariyer eldivenlerin kullanılması önerilirken, mümkün olan durumlarda dimetilcıva yerine daha güvenli alternatiflerin tercih edilmesi gündeme geldi.

Karen Wetterhahn'ın hikayesi bugün laboratuvar güvenliğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak anılıyor.