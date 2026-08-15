Bir Damla Saniyeler İçinde Hayatını Değiştirdi: Karen Wetterhahn’ın Trajik Sonu
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Laboratuvarda üzerine sıçrayan yalnızca birkaç damla, Amerikalı kimyager Karen Wetterhahn’ın hayatını değiştirdi. Wetterhahn eldivenlerini çıkardı ve ellerini yıkadı. O an yaşanan olay küçük bir laboratuvar kazası gibi görünüyordu fakat geri dönüşü olmayan bir süreç çoktan başlamıştı. Üstelik o sırada dönemin standart güvenlik önlemlerini uyguluyordu.
İşte bilim dünyasının güvenlik önlemlerini ve Karen Wetterhahn’ın hayatını tümüyle değiştiren o tarihi kaza!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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