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İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü: Üç Günlük Yağışın Ardından Sularda Alg Patlaması Yaşandı

İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü: Üç Günlük Yağışın Ardından Sularda Alg Patlaması Yaşandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 17:42
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İstanbul'da yaklaşık üç gün boyunca etkili olan yağışın ardından Boğaz'ın suları alışıldık mavi-lacivert tonlarından turkuaza döndü. İHA'nın aktardığına göre bu renk değişimi, yağışla birlikte Boğaz genelinde yaşanan alg (fitoplankton) patlamasından kaynaklandı. Rumelihisarı'ndan Kız Kulesi'ne, iki köprüyle çevrili manzara havadan görüntülendi.

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Havadan çekilen görüntülerde Boğaz'ın üzerinde koyu ve açık turkuaz lekeler halinde yayılan alg tabakası net biçimde görülüyor.

Havadan çekilen görüntülerde Boğaz'ın üzerinde koyu ve açık turkuaz lekeler halinde yayılan alg tabakası net biçimde görülüyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanakların ardından Boğaz'da biyolojik bir doğa olayı yaşandı. İHA'nın haberine göre yağmurlarla birlikte Boğaz genelinde alg, yani fitoplankton yoğunluğu hızla arttı. Su yüzeyini kaplayan bu mikroorganizmalar, ışığın kırılma biçimini değiştirerek denizin rengini alışıldık mavi tonlardan turkuaza çevirdi.

Olay kimyasal bir kirlilikten çok doğal bir biyolojik tepki olarak aktarılıyor. Bazı haberlerde ise yağışın dere yataklarından ve yamaçlardan denize taşıdığı ince tortulara da dikkat çekiliyor. Bu tortular suda asılı kaldığı sürece ışığı farklı yansıttığı için su sütlü bir turkuaz görünüme bürünebiliyor. Her iki açıklamada da renk değişiminin kalıcı olmadığı, sularının birkaç gün içinde eski tonuna dönmesinin beklendiği belirtiliyor.

Kız Kulesi'nin çevresindeki sular da yağıştan sonra alışıldık renginden uzaklaşıp turkuaza döndü.

Kız Kulesi'nin çevresindeki sular da yağıştan sonra alışıldık renginden uzaklaşıp turkuaza döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık üç gün boyunca devam eden yağış dinince, Boğaz'ın havadan çekilen görüntüleri gündem oldu. DHA'nın aktardığı kareler, turkuaz rengin Kız Kulesi'yle birlikte nasıl bir kartpostal kompozisyonu oluşturduğunu gösteriyor.

Kız Kulesi'nin hemen yanından geçen vapur, dalgalarını açık turkuaz bir zeminde bırakıyor. Arka planda ise Anadolu ve Avrupa yakasının şehir silüeti uzanıyor. Görüntüler, kent sakinlerinin ve turistlerin ilgisini çekti.

Üsküdar sahilinden köprülere uzanan hat boyunca da Boğaz'ın rengi aynı tonda.

Üsküdar sahilinden köprülere uzanan hat boyunca da Boğaz'ın rengi aynı tonda.

DHA'nın kameralarına yansıyan manzarada Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aynı turkuaz zeminin üzerinde yer aldı. Renk değişimi Boğaz'ın tek bir noktasıyla sınırlı kalmadı. Sahil şeridinden köprü ayaklarına kadar uzanan geniş bir alanda görüldü.

Bu kareler, olayın İstanbul'un belirli bir koyunda değil, Boğaz'ın geneline yayılan bir olay olduğunu da gösteriyor.

Vapurlar ve tekneler ise bu turkuaz zeminde seferlerine her zamanki gibi devam etti.

Vapurlar ve tekneler ise bu turkuaz zeminde seferlerine her zamanki gibi devam etti.

Renk değişimine rağmen Boğaz'daki günlük hayat hız kesmedi. Çekilen görüntülerde yolcu vapurları, tekneler ve büyük bir yük gemisi turkuaz sularda ilerlerken arkalarında beyaz köpüklü izler bırakıyor.

CNN Türk'ün aktardığına göre havadan çekilen kareler arasında gazeteci Mert Ordu'nun görüntüleri de var. Haberlerde renk değişiminin kalıcı olmadığı, sularının birkaç gün içinde eski tonuna dönmesinin beklendiği belirtiliyor. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise aşağıda:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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