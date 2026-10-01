İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü: Üç Günlük Yağışın Ardından Sularda Alg Patlaması Yaşandı

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanakların ardından Boğaz'da biyolojik bir doğa olayı yaşandı. İHA'nın haberine göre yağmurlarla birlikte Boğaz genelinde alg, yani fitoplankton yoğunluğu hızla arttı. Su yüzeyini kaplayan bu mikroorganizmalar, ışığın kırılma biçimini değiştirerek denizin rengini alışıldık mavi tonlardan turkuaza çevirdi.

Olay kimyasal bir kirlilikten çok doğal bir biyolojik tepki olarak aktarılıyor. Bazı haberlerde ise yağışın dere yataklarından ve yamaçlardan denize taşıdığı ince tortulara da dikkat çekiliyor. Bu tortular suda asılı kaldığı sürece ışığı farklı yansıttığı için su sütlü bir turkuaz görünüme bürünebiliyor. Her iki açıklamada da renk değişiminin kalıcı olmadığı, sularının birkaç gün içinde eski tonuna dönmesinin beklendiği belirtiliyor.