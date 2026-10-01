İstanbul Boğazı Turkuaza Büründü: Üç Günlük Yağışın Ardından Sularda Alg Patlaması Yaşandı
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İstanbul'da yaklaşık üç gün boyunca etkili olan yağışın ardından Boğaz'ın suları alışıldık mavi-lacivert tonlarından turkuaza döndü. İHA'nın aktardığına göre bu renk değişimi, yağışla birlikte Boğaz genelinde yaşanan alg (fitoplankton) patlamasından kaynaklandı. Rumelihisarı'ndan Kız Kulesi'ne, iki köprüyle çevrili manzara havadan görüntülendi.
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Havadan çekilen görüntülerde Boğaz'ın üzerinde koyu ve açık turkuaz lekeler halinde yayılan alg tabakası net biçimde görülüyor.
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Kız Kulesi'nin çevresindeki sular da yağıştan sonra alışıldık renginden uzaklaşıp turkuaza döndü.
Üsküdar sahilinden köprülere uzanan hat boyunca da Boğaz'ın rengi aynı tonda.
Vapurlar ve tekneler ise bu turkuaz zeminde seferlerine her zamanki gibi devam etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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