article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka 90 Yıllık Matematik Problemini 88 Saatte Çözdü: OpenAI’a Şok İddia!

Yapay Zeka 90 Yıllık Matematik Problemini 88 Saatte Çözdü: OpenAI’a Şok İddia!

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 10:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yapay zeka cephesinde ezber bozan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. OpenAI, matematik dünyasının 90 yıldır çözülemeyen en büyük ve en karmaşık bulmacalarından biri olan Navier-Stokes problemini geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle çözdüğünü duyurdu. Şirket, yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının birlikte çalışarak problemi 88 saatte çözdüğünü açıklarken, büyük iddialar da ortaya atıldı. 

İşte 1 milyon dolarlık ödülü olan bu tarihi matematik olayına dair bilmeniz gerekenler! 

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nedir Bu Navier-Stokes Problemi?

Nedir Bu Navier-Stokes Problemi?

19. yüzyıla dayanan Navier-Stokes denklemleri; havanın, suyun, kan akışının veya bir uçağın etrafındaki rüzgarın nasıl hareket ettiğini (akışkanlar dinamiğini) açıklamak için kullanılıyor. 

Ancak denklemlerin üç boyutlu akışlarda her zaman düzgün çözümler üretip üretmediği yaklaşık 90 yıldır matematiğin en büyük açık sorularından biri olarak kabul ediliyor. Sorunun temelinde ise bir hayli basit görünen fakat çözümü son derece zor bir soru var: 

'Pürüzsüz ve düzenli başlayan bir sıvı hareketi, zamanla kontrolden çıkıp sonsuz hıza (sonsuz yoğunluğa/tekilliğe) ulaşarak denklemlerin çökmesine neden olur mu?'

Eğer böyle bir durum mümkünse, akışkanın hızının sonlu bir zaman içinde sınırsız hale gelmesi söz konusu oluyor. Bu da denklemlerin akışkanı tanımlama biçiminin belirli bir noktada yetersiz kalabileceği anlamına geliyor.

Bu soru, 2000 yılında Clay Mathematics Institute tarafından belirlenen 7 Milenyum Problemi arasına alındı. Bu problemlerin her biri için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyor. Ancak OpenAI, kendi açıkladığı çözüm için ödülü talep etmeyeceğini belirtti.

OpenAI Problemi Çözmeyi Nasıl Başardı?

OpenAI Problemi Çözmeyi Nasıl Başardı?

  • Şirket, Navier-Stokes problemi üzerinde çalışan sistemin, aynı anda yaklaşık 10 bin otonom ajandan oluştuğunu açıkladı.

  • Eş zamanlı çalışan bu yapay zeka ajanları, farklı gruplar halinde farklı çözüm yollarını araştırdı. Daha sonra elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldı ve işe yarayan fikirler bir araya getirildi. 

  • OpenAI'a göre sistem, çözümü 5 Eylül'de, çalışmanın başlamasından yaklaşık 88 saat sonra ortaya çıkardı.

  • Üstelik süreç burada bitmedi. OpenAI, çözümün daha sonra GPT-6 Astra tarafından 17 saat boyunca doğrulandığını ve matematiksel ispatın Lean adı verilen bir sistemde de formelleştirildiğini açıkladı.

Yapay Zekanın Bulduğu Çözüm Ne Söylüyor?

OpenAI'ın sunduğu çözüm, başlangıçta düzgün olan bir akışkanın belirli koşullar altında sonlu bir zaman içinde tekillik oluşturabileceğini öne sürüyor.

Şirketin açıklamasına göre çözümde, akışkanın merkezindeki girdap giderek içe doğru kıvrılıyor ve uzadıkça daha hızlı dönüyor. Bu süreçte bölge küçülürken akışkanın hızı artıyor; buna rağmen sistemin enerjisi sonlu kalıyor.

Yani yapay zekanın ortaya koyduğu sonuç, onlarca yıldır yanıt bekleyen sorunun “evet, böyle bir tekillik oluşabilir” tarafını destekliyor.

Bu nedenle OpenAI, çalışmanın Navier-Stokes Milenyum Problemi'ni çözdüğünü savunuyor.

Milenyum Problemleri Odakta! 

OpenAI'ın açıklamasına göre sistem, yalnızca Navier-Stokes üzerinde değil, başka Milenyum Problemleri üzerinde de çalıştırıldı. Tüm denemelerde ajanlar 4,9 milyon mesaj gönderdi ve yaklaşık 300 milyar çıktı tokenı kullandı. Navier-Stokes çalışmasında ise yaklaşık 2,7 milyon mesaj ve 130 milyar çıktı tokenı kullanıldı.

Fakat son söz henüz söylenmiş değil.

OpenAI'ın sunduğu ispatın matematik topluluğu tarafından bağımsız biçimde incelenmesi ve kabul edilmesi gerekiyor.

Fırtına Koparan "Sızıntı" İddiaları!

Fırtına Koparan "Sızıntı" İddiaları!

Gelişmenin duyurulmasıyla birlikte bilim dünyasında tartışmalar alevlendi. 

New York Üniversitesi'nden matematik profesörü Tristan Buckmaster, rakip yapay zeka şirketi Anthropic'ten araştırmacı Levent Alpöge ile birlikte benzer bir problem üzerinde çalıştıklarını ve çalışmalarının OpenAI'ın Codex sistemiyle bağlantılı olduğunu belirterek soru işaretlerini gündeme getirdi. 

Buckmaster, verilerinin kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini ve doğrudan bir suçlama yöneltmediğini söyledi.

OpenAI araştırmacısı Sebastien Bubeck iddiaları kesin bir dille reddetti. OpenAI ise araştırmacıların çalışmalarına erişilmediğini ve çözümün bağımsız olarak geliştirildiğini savunuyor. Şirket bununla birlikte, geçmişte ürünlerini kullanan kişilerin anonimleştirilmiş verilerinin modellerin geliştirilmesine dolaylı katkı sağlamış olabileceğini tamamen dışlayamadığını da belirtiyor.

OpenAI ayrıca kendi çözümünün, söz konusu araştırmacıların çalışmasından hem yöntem hem de sonuç bakımından farklı olduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın