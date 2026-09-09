Yapay Zeka 90 Yıllık Matematik Problemini 88 Saatte Çözdü: OpenAI’a Şok İddia!

19. yüzyıla dayanan Navier-Stokes denklemleri; havanın, suyun, kan akışının veya bir uçağın etrafındaki rüzgarın nasıl hareket ettiğini (akışkanlar dinamiğini) açıklamak için kullanılıyor.

Ancak denklemlerin üç boyutlu akışlarda her zaman düzgün çözümler üretip üretmediği yaklaşık 90 yıldır matematiğin en büyük açık sorularından biri olarak kabul ediliyor. Sorunun temelinde ise bir hayli basit görünen fakat çözümü son derece zor bir soru var:

'Pürüzsüz ve düzenli başlayan bir sıvı hareketi, zamanla kontrolden çıkıp sonsuz hıza (sonsuz yoğunluğa/tekilliğe) ulaşarak denklemlerin çökmesine neden olur mu?'

Eğer böyle bir durum mümkünse, akışkanın hızının sonlu bir zaman içinde sınırsız hale gelmesi söz konusu oluyor. Bu da denklemlerin akışkanı tanımlama biçiminin belirli bir noktada yetersiz kalabileceği anlamına geliyor.

Bu soru, 2000 yılında Clay Mathematics Institute tarafından belirlenen 7 Milenyum Problemi arasına alındı. Bu problemlerin her biri için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyor. Ancak OpenAI, kendi açıkladığı çözüm için ödülü talep etmeyeceğini belirtti.