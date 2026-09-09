Yapay Zeka 90 Yıllık Matematik Problemini 88 Saatte Çözdü: OpenAI’a Şok İddia!
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Yapay zeka cephesinde ezber bozan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. OpenAI, matematik dünyasının 90 yıldır çözülemeyen en büyük ve en karmaşık bulmacalarından biri olan Navier-Stokes problemini geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle çözdüğünü duyurdu. Şirket, yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının birlikte çalışarak problemi 88 saatte çözdüğünü açıklarken, büyük iddialar da ortaya atıldı.
İşte 1 milyon dolarlık ödülü olan bu tarihi matematik olayına dair bilmeniz gerekenler!
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Nedir Bu Navier-Stokes Problemi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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