Einstein’ın “En Büyük Hatası” Sorgulanıyor: Evrenin Kaderi Değişebilir

Peki tüm bunlar ne demek? Eğer karanlık enerji gerçekten sabit değilse, evrenin genişleme hikâyesini açıklayan mevcut modelin yeniden ele alınması gerekebilir.

Çünkü karanlık enerjinin zaman içinde nasıl değiştiği, evrenin gelecekte nasıl genişleyeceğini de etkiliyor. Bu durum yeni bir fiziksel alanın, bilinmeyen bir etkileşimin ya da kütleçekim teorisinde henüz fark edilmeyen bir eksikliğin araştırılmasına yol açabilir.

Ancak bilim insanları henüz “ΛCDM modeli çöktü” demiyor. Şimdilik ortada yalnızca standart modele meydan okuyan dikkat çekici bir işaret var.

Önümüzdeki yıllarda DESI, Vera C. Rubin Gözlemevi, Euclid ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi yeni nesil gözlemler bu tartışmanın yönünü belirleyebilir.

Eğer aynı işaretler bağımsız gözlemlerle de doğrulanırsa, kozmolojinin en temel kabullerinden biri yeniden yazılmak zorunda kalabilir.