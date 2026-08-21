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Einstein’ın “En Büyük Hatası” Sorgulanıyor: Evrenin Kaderi Değişebilir

Einstein’ın “En Büyük Hatası” Sorgulanıyor: Evrenin Kaderi Değişebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 12:52
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Einstein’ın bir zamanlar vazgeçtiği kozmolojik sabit, evrenin hızlanarak genişlediğinin anlaşılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeni gözlemler ise bu kez daha büyük bir soruyu akıllara getirdi: Karanlık enerji gerçekten sabit mi, yoksa evrenin genişlemesi zaman içinde değişiyor mu?

İşte detaylar. 

Kaynak1, Kaynak2

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Einstein’ın Vazgeçtiği Fikir Nasıl Geri Döndü?

Einstein’ın Vazgeçtiği Fikir Nasıl Geri Döndü?

Einstein, 1917 yılında evrenin statik olduğuna inanılan dönemde Genel Görelilik denklemlerine “kozmolojik sabit” olarak bilinen Lambda’yı ekledi. Bu terim, kütleçekimin evreni içe doğru çekmesini dengeleyerek evrenin sabit kalmasını sağlayacak bir mekanizma olarak düşünülüyordu.

Ancak evrenin genişlediğinin anlaşılmasıyla bu fikre duyulan ihtiyaç ortadan kalktı. Tam da bu noktada Einstein’ın kozmolojik sabiti “en büyük hatası” olarak nitelendirdiği rivayeti akla geliyor. Fakat bu sözün Einstein’ın kendi yazılı belgelerinde kesin olarak doğrulanmış bir kaydı bulunmuyor; ifade, fizikçi George Gamow’un daha sonraki anlatımına dayanıyor.

Asıl sürpriz ise yıllar sonra geldi.

1990’ların sonunda uzak süpernovaları inceleyen iki araştırma ekibi, evrenin genişlemesinin yavaşlamak yerine hızlandığını ortaya çıkardı. Bu keşif, kozmolojik sabitin yeniden önem kazanmasını sağladı ve bugün kullanılan standart kozmoloji modelinin temel unsurlarından biri haline geldi.

Şimdi Aynı Fikir Bir Kez Daha Sorgulanıyor

Şimdi Aynı Fikir Bir Kez Daha Sorgulanıyor

Bugünkü standart modelde karanlık enerji, kozmolojik sabit olarak kabul ediliyor. Yani karanlık enerjinin yoğunluğunun zaman içinde değişmediği varsayılıyor.

Fakat yeni gözlemler bu varsayımı tartışmaya açıyor.

Dark Energy Survey’in (DES) altı yıllık verileri; süpernovalar, galaksi kümelenmesi, baryon akustik salınımları ve zayıf kütleçekimsel merceklenme gibi farklı ölçümlerle birlikte incelendi. Sonuçlar, zaman içinde değişen karanlık enerji modelinin verilerle daha iyi örtüşebileceğine işaret etti.

Sadece DES verilerinde kozmolojik sabitten sapma 2,2 sigma seviyesinde kaldı. DESI verileri ve diğer kozmolojik ölçümler eklendiğinde ise bu fark yaklaşık 3 sigma seviyesine yükseldi.

Bu oldukça ilginç bir sonuç olsa da henüz kesin bir keşif anlamına gelmiyor. Fizikte yeni bir keşfin kabul edilmesi için genellikle 5 sigma seviyesi aranıyor.

Evrenin Geleceği Değişebilir mi?

Evrenin Geleceği Değişebilir mi?

Peki tüm bunlar ne demek? Eğer karanlık enerji gerçekten sabit değilse, evrenin genişleme hikâyesini açıklayan mevcut modelin yeniden ele alınması gerekebilir.

Çünkü karanlık enerjinin zaman içinde nasıl değiştiği, evrenin gelecekte nasıl genişleyeceğini de etkiliyor. Bu durum yeni bir fiziksel alanın, bilinmeyen bir etkileşimin ya da kütleçekim teorisinde henüz fark edilmeyen bir eksikliğin araştırılmasına yol açabilir.

Ancak bilim insanları henüz “ΛCDM modeli çöktü” demiyor. Şimdilik ortada yalnızca standart modele meydan okuyan dikkat çekici bir işaret var.

Önümüzdeki yıllarda DESI, Vera C. Rubin Gözlemevi, Euclid ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi yeni nesil gözlemler bu tartışmanın yönünü belirleyebilir.

Eğer aynı işaretler bağımsız gözlemlerle de doğrulanırsa, kozmolojinin en temel kabullerinden biri yeniden yazılmak zorunda kalabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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