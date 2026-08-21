Einstein’ın “En Büyük Hatası” Sorgulanıyor: Evrenin Kaderi Değişebilir
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Einstein’ın bir zamanlar vazgeçtiği kozmolojik sabit, evrenin hızlanarak genişlediğinin anlaşılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeni gözlemler ise bu kez daha büyük bir soruyu akıllara getirdi: Karanlık enerji gerçekten sabit mi, yoksa evrenin genişlemesi zaman içinde değişiyor mu?
İşte detaylar.
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Einstein’ın Vazgeçtiği Fikir Nasıl Geri Döndü?
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Şimdi Aynı Fikir Bir Kez Daha Sorgulanıyor
Evrenin Geleceği Değişebilir mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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