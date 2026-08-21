Balıkçıların Ağına Takıldı, Arkeoloji Tarihini Değiştirdi: 2 Bin Yıllık Keşif
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Ege Denizi'nde sıradan bir balık avı, arkeoloji tarihinin en dikkat çekici keşiflerinden birine dönüştü! 1994 yılında Kalymnos açıklarında balıkçıların ağına takılan yaklaşık 1,98 metrelik bronz kadın heykeli, 120 metre derinlikten çıkarıldı. Helenistik döneme ait eser, arkeoloji tarihini değiştirdi.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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