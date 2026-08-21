Balıkçıların Ağına Takıldı, Arkeoloji Tarihini Değiştirdi: 2 Bin Yıllık Keşif

Yıl 1994'tü. Kalymnos ile Pserimos adaları arasındaki sularda balık tutan bir balıkçı teknesinin ağı, çekilmeye başladığında normalden çok daha ağırdı. Mürettebat, ağların içinde ne olduğunu ilk başta bilmiyordu. Ancak denizden yukarı çıkarılan şeyin sıradan bir kaya olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Ağlara takılan yaklaşık 2 bin yıllık bir bronz kadın heykeliydi.

Ancak Ege, bu paha biçilemez hazinesini öyle kolayca teslim etmeye niyetli değildi.

Heykel, denizin 120 metre derinliğinden yüzeye doğru çekilirken tonlarca suyun direnci ve tunç malzemenin iki bin yıllık yorgunluğu ağları zorlamaya başladı. Tam sudan kesildiği o gerilimli anlarda, tekneye alınırken büyük bir trajedi yaşandı; eserin baş kısmı boynundan kırılarak Ege'nin karanlık sularına geri gömüldü.

Bu zorlu mücadele sırasında heykelin ayak kısımları da ağlara sürtünerek ciddi hasar aldı. Tüm bu dramatik anlara ve başsız kalmasına rağmen, yaklaşık 1,98 metre boyundaki eser, keşfedildiği andan itibaren arkeologların nefesini kesmeyi başardı.