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Kimsenin İstemediği Çiftliği Aldılar: 87 Milyon Sterlinlik Servete Dönüştü

Kimsenin İstemediği Çiftliği Aldılar: 87 Milyon Sterlinlik Servete Dönüştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 10:37
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Hastalık nedeniyle hindistan cevizi ağaçlarını kaybetmiş, verimsiz ve terk edilmiş bir çiftlik satın alır mıydınız? Meksikalı çift Mónica Hernández ve Aníbal González, yaklaşık 30 yıl önce tam da böyle bir arazi satın aldı. Neredeyse işe yaramaz görünen yaklaşık 140 hektarlık arazi, bugün ise milyonlarca sterlin değerinde! 

İşte 30 yılda harabeden servete dönüşen çiftlik. 

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Terk Edilmiş Arazi Satın Alıp Bir Köşede Unuttular!

Terk Edilmiş Arazi Satın Alıp Bir Köşede Unuttular!

Yucatan Yarımadası'ndaki El Cuyo bölgesinde bulunan yaklaşık 346 acre'lık (140 hektarlık) arazi, geçmişte hindistan cevizi üretimi için kullanılıyordu. Ancak bir bitki hastalığı bölgedeki palmiyeleri yok edince çiftliğin eski düzeni de sona erdi. Geriye, ekonomik değeri büyük ölçüde kaybolmuş geniş bir arazi kaldı.

Mónica Hernández ve Aníbal González çifti de araziyi satın aldıktan sonra onu yeniden yoğun bir tarım alanına çevirmeye çalışmadı. Bunun yerine zamanla ölü ağaçlar temizlendi, bölgedeki doğal bitki örtüsünün geri dönmesine izin verildi. İlk bakışta hiçbir şey yapılmıyor gibi görünen bu süreç, yıllar içinde arazinin kaderini tamamen değiştirdi.

Doğa Boşluğu Kendi Kendine Doldurdu

Doğa Boşluğu Kendi Kendine Doldurdu

Yıllar geçtikçe arazi yalnızca yeşillenmedi; farklı canlıların yaşam alanına da dönüştü. Bölgenin kıyıları ve sulak alanları, başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Deniz kaplumbağaları da kıyıların önemli ziyaretçileri arasına girdi. Açık denizde ise yunuslara rastlanıyor. Böylece bir zamanlar başarısız olmuş bir üretim alanı, insan müdahalesinin sınırlı kaldığı geniş bir doğal yaşam alanına dönüştü.

Arazinin yaklaşık 4 mil uzunluğundaki sahil şeridi de bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Bugün burası yalnızca üzerinde bir yapı bulunan değerli bir arazi değil; denizle kara arasındaki doğal yaşamın iç içe geçtiği özel bir bölge.

Şimdi 87 Milyon Sterlin Değer Biçiliyor

Çiftin yıllar önce satın aldığı yaklaşık 140 hektarlık arazi bugün yaklaşık 87 milyon sterlin değerinde. Tabii arazinin değerini yalnızca konumu veya büyüklüğü belirlemiyor. Burada oluşan doğal ekosistem de bölgeyi sıradan bir çiftlikten ayırıyor.

Arazi için doğayla uyumlu bir turizm projesi de onaylanmış durumda. Plana göre bölgede yenilenebilir enerji ve doğal malzemelerin kullanılacağı 64 villalık bir eco-resort kurulması öngörülüyor.

Çift ise arazinin tamamından kopmak istemiyor. Satış gerçekleşse bile kendileri için küçük bir bölüm ayırmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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