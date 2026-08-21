Kimsenin İstemediği Çiftliği Aldılar: 87 Milyon Sterlinlik Servete Dönüştü
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Hastalık nedeniyle hindistan cevizi ağaçlarını kaybetmiş, verimsiz ve terk edilmiş bir çiftlik satın alır mıydınız? Meksikalı çift Mónica Hernández ve Aníbal González, yaklaşık 30 yıl önce tam da böyle bir arazi satın aldı. Neredeyse işe yaramaz görünen yaklaşık 140 hektarlık arazi, bugün ise milyonlarca sterlin değerinde!
İşte 30 yılda harabeden servete dönüşen çiftlik.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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