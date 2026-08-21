Kimsenin İstemediği Çiftliği Aldılar: 87 Milyon Sterlinlik Servete Dönüştü

Yıllar geçtikçe arazi yalnızca yeşillenmedi; farklı canlıların yaşam alanına da dönüştü. Bölgenin kıyıları ve sulak alanları, başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Deniz kaplumbağaları da kıyıların önemli ziyaretçileri arasına girdi. Açık denizde ise yunuslara rastlanıyor. Böylece bir zamanlar başarısız olmuş bir üretim alanı, insan müdahalesinin sınırlı kaldığı geniş bir doğal yaşam alanına dönüştü.

Arazinin yaklaşık 4 mil uzunluğundaki sahil şeridi de bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Bugün burası yalnızca üzerinde bir yapı bulunan değerli bir arazi değil; denizle kara arasındaki doğal yaşamın iç içe geçtiği özel bir bölge.

Şimdi 87 Milyon Sterlin Değer Biçiliyor

Çiftin yıllar önce satın aldığı yaklaşık 140 hektarlık arazi bugün yaklaşık 87 milyon sterlin değerinde. Tabii arazinin değerini yalnızca konumu veya büyüklüğü belirlemiyor. Burada oluşan doğal ekosistem de bölgeyi sıradan bir çiftlikten ayırıyor.

Arazi için doğayla uyumlu bir turizm projesi de onaylanmış durumda. Plana göre bölgede yenilenebilir enerji ve doğal malzemelerin kullanılacağı 64 villalık bir eco-resort kurulması öngörülüyor.

Çift ise arazinin tamamından kopmak istemiyor. Satış gerçekleşse bile kendileri için küçük bir bölüm ayırmayı planlıyor.