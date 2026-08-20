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Hazar Gölü’nün Altındaki Gizem: Batık Şehir Ortaya Çıkıyor

Hazar Gölü’nün Altındaki Gizem: Batık Şehir Ortaya Çıkıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:01
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Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, yüzeyinin altında yüzyıllardır sakladığı tarihi mirasla yeniden gündemde. Bu kez gönüllü dalgıçlar, “Batık Şehir” olarak bilinen su altındaki yerleşime dalarak kale, sur, merdiven, oda girişleri ve mezarlık gibi kalıntıları görüntülüyor. Sulara gömülü tarih kayıt altına alınıyor! 

İşte detaylar! 

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Dalgıçlar Suyun Altındaki Tarihi Kayıt Altına Alıyor

Dalgıçlar Suyun Altındaki Tarihi Kayıt Altına Alıyor

Hazar Gölü’ndeki “Batık Şehir” için yürütülen yeni çalışmada 4 gönüllü dalgıç, su altında kalan yerleşimin bugünkü durumunu inceliyor. Dalışlarda kale yapıları, surlar, merdivenler, oda girişleri ve mezarlık gibi geçmişin izleri tek tek görüntüleniyor.

Ekip, elde edilen bu kayıtları bir araya getirerek hem batık şehrin güncel durumunu belgelemeyi hem de henüz kapsamlı biçimde incelenmemiş derinliklere dair yeni ipuçları yakalamayı amaçlıyor.

1,5 Kilometrelik Surlar Ortaya Çıkarıldı

1,5 Kilometrelik Surlar Ortaya Çıkarıldı

Yeni keşiflerden önce, gelin bugüne kadar keşfedilenlere de bir göz atalım. Çünkü bugün doğal güzelliğiyle bilinen Hazar Gölü’nün altında, bir zamanlar insanların yaşadığı bir yerleşim bulunuyor. Batık Şehir’de bugüne kadar ortaya çıkarılan en dikkat çekici yapılar ise kale ve çevresindeki surlar oldu.

2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen ve su altında devam eden bu surların yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirlendi. Bu devasa bulgu, gölün altında yalnızca birkaç yapı kalıntısının değil, oldukça geniş ve organize bir yerleşim alanının bulunduğunu kanıtlıyor.

Tarihi Kaynaklarda Adı “Dzok” Olarak Geçiyor

Tarihi Kaynaklarda Adı “Dzok” Olarak Geçiyor

Batık Şehir’in izleri yalnızca su altında değil, tarihi kaynaklarda da karşımıza çıkıyor. Urfalı Mateos’un eserinde, 1025 yılına ilişkin anlatımlarda bölgeden “Dzok” adıyla söz ediliyor.

Kaynaklarda bölgenin Hristiyanlık açısından önemli bir kutsal merkez olduğu, daha sonraki dönemlerde burada bir manastırın bulunduğu ve çevresinde yerleşimin geliştiği aktarılıyor. Hazar Gölü’nün altında kalan alanın Bizans döneminden Selçuklu ve Osmanlı dönemine uzanan farklı dönemlere ait izler taşıdığı belirtiliyor.

4 Bin Yıllık İzler Taşıyor

4 Bin Yıllık İzler Taşıyor

Batık Şehir’in geçmişiyle ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri de bölgede bulunan arkeolojik izlerin yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar uzanması. 

Ancak su altında henüz kapsamlı arkeolojik kazılar yapılamadığı için bölgedeki ilk yerleşimin tam olarak ne zaman başladığı kesinleştirilebilmiş değil. Bugüne kadar gerçekleştirilen sınırlı su altı araştırmalarında, özellikle 11. yüzyıla ait kalıntıların yoğunluğu göze çarpıyor.

Sular Yükselince Evlerini Taşımak Zorunda Kaldılar

Sular Yükselince Evlerini Taşımak Zorunda Kaldılar

Peki, bu koca şehir nasıl sular altında kaldı? Tarihsel aktarımlara göre 1800’lü yılların başlarına kadar gölün su seviyesi yerleşim yerlerini tehdit etmiyordu. Ancak 1830’lu yıllarda yaşanan hızlı ve durdurulamaz yükseliş, tüm yapıların sulara gömülmesine neden oldu.

Bunun üzerine bölge halkı, kıyıya daha uzak ve yüksek noktalarda yeni evler inşa ederek yaşam alanlarını taşımak zorunda kaldı. Bugün Hazar Gölü'nün derinliklerinde yatan o yapılar, bir zamanlar burada sürdürülen günlük yaşamın eşsiz izlerini saklıyor. 

Yeni dalışlarla gün yüzüne çıkarılacak her bir kalıntı, bu eşsiz şehrin hikayesini biraz daha aydınlatacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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