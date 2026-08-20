Hazar Gölü’nün Altındaki Gizem: Batık Şehir Ortaya Çıkıyor

Yeni keşiflerden önce, gelin bugüne kadar keşfedilenlere de bir göz atalım. Çünkü bugün doğal güzelliğiyle bilinen Hazar Gölü’nün altında, bir zamanlar insanların yaşadığı bir yerleşim bulunuyor. Batık Şehir’de bugüne kadar ortaya çıkarılan en dikkat çekici yapılar ise kale ve çevresindeki surlar oldu.

2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen ve su altında devam eden bu surların yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirlendi. Bu devasa bulgu, gölün altında yalnızca birkaç yapı kalıntısının değil, oldukça geniş ve organize bir yerleşim alanının bulunduğunu kanıtlıyor.