Hazar Gölü’nün Altındaki Gizem: Batık Şehir Ortaya Çıkıyor
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Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, yüzeyinin altında yüzyıllardır sakladığı tarihi mirasla yeniden gündemde. Bu kez gönüllü dalgıçlar, “Batık Şehir” olarak bilinen su altındaki yerleşime dalarak kale, sur, merdiven, oda girişleri ve mezarlık gibi kalıntıları görüntülüyor. Sulara gömülü tarih kayıt altına alınıyor!
İşte detaylar!
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Dalgıçlar Suyun Altındaki Tarihi Kayıt Altına Alıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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