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Yaşam
Nemrut’ta Çekirge Toplayanlara 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Nemrut’ta Çekirge Toplayanlara 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 10:31
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Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz şekilde çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi yakalandı! Ekiplerin operasyonunda ele geçirilen 16 çekirge yeniden doğaya bırakıldı. İki kişiye ise toplam 1,4 milyon TL idari para cezası kesildi.

İşte detaylar.

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Nemrut Dağı’nda Çekirge Operasyonu

Nemrut Dağı’nda Çekirge Operasyonu

Adıyaman’daki Nemrut Dağı Milli Parkı’nda yapılan denetimlerde, izinsiz tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen iki yabancı uyruklu kişi ekipler tarafından yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 16 çekirge ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayın ardından yaptığı açıklamada iki kişiye ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

16 Çekirge Yeniden Doğaya Bırakıldı

16 Çekirge Yeniden Doğaya Bırakıldı

Operasyonun ardından ele geçirilen 16 çekirge ise koruma altına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çekirgeler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bakan Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı’nın Türkiye’nin doğal mirasının önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İşte, Bakan İbrahim Yumaklı'nın X üzerinden yaptığı o açıklama!👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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