Nemrut’ta Çekirge Toplayanlara 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi
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Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz şekilde çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi yakalandı! Ekiplerin operasyonunda ele geçirilen 16 çekirge yeniden doğaya bırakıldı. İki kişiye ise toplam 1,4 milyon TL idari para cezası kesildi.
İşte detaylar.
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Nemrut Dağı’nda Çekirge Operasyonu
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16 Çekirge Yeniden Doğaya Bırakıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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