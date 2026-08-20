Nemrut’ta Çekirge Toplayanlara 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Adıyaman’daki Nemrut Dağı Milli Parkı’nda yapılan denetimlerde, izinsiz tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen iki yabancı uyruklu kişi ekipler tarafından yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 16 çekirge ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayın ardından yaptığı açıklamada iki kişiye ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.