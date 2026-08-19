Eve Havai Fişek Girdi: 20 Yıllık Emek ve Sanat Eserleri Kül Oldu

Yaşadığı yıkımı kelimelere dökmekte zorlanan Özen'in isyanı, aslında tüm sanatçıların ortak hissini yansıtıyordu:

'20 senelik bir ressamın resimleri katledildi. Ben resimlerime ruhumu verdim. Şehrin göbeğinde birileri eğlenecek, etrafı yıkıp dökecek ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecek... Bu hiç adil değil. Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum.'