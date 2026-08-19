Eve Havai Fişek Girdi: 20 Yıllık Emek ve Sanat Eserleri Kül Oldu
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İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan akılalmaz olay, kutlamalarda kullanılan havai fişeklerin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında ateşlenen bir havai fişek, yalnızca bir evi değil, 47 yaşındaki ressam Murat Melih Özen'in tam 20 yıllık sanat birikimini de küle çevirdi.
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Kutlama, Felakete Dönüştü!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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