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Eve Havai Fişek Girdi: 20 Yıllık Emek ve Sanat Eserleri Kül Oldu

Eve Havai Fişek Girdi: 20 Yıllık Emek ve Sanat Eserleri Kül Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:04
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İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan akılalmaz olay, kutlamalarda kullanılan havai fişeklerin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında ateşlenen bir havai fişek, yalnızca bir evi değil, 47 yaşındaki ressam Murat Melih Özen'in tam 20 yıllık sanat birikimini de küle çevirdi.

İşte detaylar! 

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Kutlama, Felakete Dönüştü!

Kutlama, Felakete Dönüştü!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların ateşlediği iddia edilen havai fişeklerden biri, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın dördüncü katından içeri girdi. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Evini aynı zamanda sanat atölyesi olarak kullanan Murat Melih Özen'in hayatı ise o anda değişti!

"Evin Yanıyor" Telefonuyla Gelen Yıkım

"Evin Yanıyor" Telefonuyla Gelen Yıkım

Yangın anında annesini ziyaret etmek için Dalaman'da bulunan talihsiz sanatçı, acı haberi komşularından aldı. 'Evin yanıyor, içeride misin?' sorusuyla sarsılan Özen, yılların emeğinin yok oluşunu uzaktan, çaresizce öğrenmek zorunda kaldı.

Yangında kaybedilenlerin faturası sadece maddi değildi:

Aylarca üzerinde çalışılan ve yeni bir sergide görücüye çıkmayı bekleyen tablolar. Profesyonel fırçalar, boyalar ve manevi değeri yüksek bir şövale.

Sanatçının geçmişteki profesyonel müzik stüdyosundan kalan şarkı sözleri ve müzik ekipmanları. Özen'in vefat eden babasına ait yeri doldurulamaz fotoğraflar ve özel anılar.

"Ben Resimlerime Ruhumu Verdim"

"Ben Resimlerime Ruhumu Verdim"

Yaşadığı yıkımı kelimelere dökmekte zorlanan Özen'in isyanı, aslında tüm sanatçıların ortak hissini yansıtıyordu:

'20 senelik bir ressamın resimleri katledildi. Ben resimlerime ruhumu verdim. Şehrin göbeğinde birileri eğlenecek, etrafı yıkıp dökecek ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecek... Bu hiç adil değil. Kaybettiklerimi, emeğimi geri istiyorum.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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