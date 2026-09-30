Havlu Yıkarken Yumuşatıcı Kullananlara Uyarı Geldi
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Birçok kişi, havluların yumuşak, kabarık ve güzel kokulu çıkması için makineye yumuşatıcı ekliyor. Ancak kullanılan miktar, havlunun en temel işini etkileyebiliyor: suyu çekmek. Uzmanlar ve havlu üreticileri, daha fazla yumuşatıcının daha yumuşak havlu anlamına gelmediğini söylüyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Yumuşatıcı, havlu liflerinin üzerini kaplayarak yumuşatıyor.
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Havlunun eskisi gibi kurulamamasının nedeni kullanılan yumuşatıcı miktarı olabilir.
Fazla deterjan ve aşırı doldurulan makine de havluyu sertleştirebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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