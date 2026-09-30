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Havlu Yıkarken Yumuşatıcı Kullananlara Uyarı Geldi

Havlu Yıkarken Yumuşatıcı Kullananlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 17:09
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Birçok kişi, havluların yumuşak, kabarık ve güzel kokulu çıkması için makineye yumuşatıcı ekliyor. Ancak kullanılan miktar, havlunun en temel işini etkileyebiliyor: suyu çekmek. Uzmanlar ve havlu üreticileri, daha fazla yumuşatıcının daha yumuşak havlu anlamına gelmediğini söylüyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yumuşatıcı, havlu liflerinin üzerini kaplayarak yumuşatıyor.

Yumuşatıcı, havlu liflerinin üzerini kaplayarak yumuşatıyor.

Yumuşatıcıların içinde katyonik yüzey aktif maddeler bulunuyor. Bu maddeler son durulamada kumaş liflerine tutunuyor ve yüzeylerini değiştiriyor. Alman Kozmetik, Kişisel Bakım, Parfüm ve Deterjan Derneği'nden (IKW) Dr. Bernd Glassl, konuyla ilgili 'Yumuşatıcılar liflere tutunarak onların birbirinden ayrılmasını sağlıyor, böylece kumaş tende yumuşak hissediliyor' dedi.

Bazı havlu üreticileri ise lifleri kaplayan bu tabakanın zamanla birikebildiğini ve havlunun emiciliğini azaltabildiğini belirtiyor.

Havlunun eskisi gibi kurulamamasının nedeni kullanılan yumuşatıcı miktarı olabilir.

Havlunun eskisi gibi kurulamamasının nedeni kullanılan yumuşatıcı miktarı olabilir.

Glassl'a göre yumuşatıcıyla yıkanan havlunun çekebildiği su miktarı değişmiyor. Ancak üreticinin önerdiğinden fazla yumuşatıcı kullanıldığında su kumaşa daha yavaş işleyebiliyor. Bu da havlunun eskisi kadar iyi kurulamadığı izlenimini yaratıyor.

Bu yüzden havlularını yumuşatıcıyla yıkayanların ambalajdaki dozaj önerisine uyması gerekiyor. Daha fazla yumuşatıcı eklemek, havluyu kendiliğinden daha yumuşak ve kabarık yapmıyor.

Fazla deterjan ve aşırı doldurulan makine de havluyu sertleştirebiliyor.

Fazla deterjan ve aşırı doldurulan makine de havluyu sertleştirebiliyor.

Deterjanın fazlası da tıpkı yumuşatıcı gibi ters etki yapabiliyor. Bazı havlu üreticileri deterjanı yarıya indirmeyi, sık kullanılan havlularda ise yaklaşık altı haftada bir yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanmayı öneriyor. Bu yöntem biriken sabun kalıntısını ve sertliği gidermeye, havlunun emiciliğini geri kazanmasına yardımcı oluyor.

Makineyi aşırı doldurmamak da önemli. Havlular tamburda rahatça dönebildiğinde iyi durulanıyor. Yıkamadan önce havlunun etiketine bakıp uygun yıkama sıcaklığını seçmek de öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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