Havlu Yıkarken Yumuşatıcı Kullananlara Uyarı Geldi

Yumuşatıcıların içinde katyonik yüzey aktif maddeler bulunuyor. Bu maddeler son durulamada kumaş liflerine tutunuyor ve yüzeylerini değiştiriyor. Alman Kozmetik, Kişisel Bakım, Parfüm ve Deterjan Derneği'nden (IKW) Dr. Bernd Glassl, konuyla ilgili 'Yumuşatıcılar liflere tutunarak onların birbirinden ayrılmasını sağlıyor, böylece kumaş tende yumuşak hissediliyor' dedi.

Bazı havlu üreticileri ise lifleri kaplayan bu tabakanın zamanla birikebildiğini ve havlunun emiciliğini azaltabildiğini belirtiyor.