Kötü Kokulu Havluları Mis Gibi Kokutacak Basit Hile! Çözümü de Ucuz

Havluları sıcak programda yıkamak, karbonat ve yağın lifler içinde etkili şekilde çalışmasını sağlar. Makineyi aşırı doldurmamak da önemli bir detay; havluların serbest hareket etmesi, durulamayı iyileştirir ve kalıntı oluşumunu azaltır.

Yumuşatıcı kullanımı lif yüzeyinde kaplama oluşturarak koku problemini artırabilir. Daha yumuşak havlular için kurutma makinesine kurutma topu ya da tenis topu eklemek lifleri kabartır, hava dolaşımını artırır ve kuruma süresini kısaltır. Ayrıca deterjan miktarını azaltmak, gelecekte oluşabilecek kötü kokuların önüne geçer.