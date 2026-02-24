Kötü Kokulu Havluları Mis Gibi Kokutacak Basit Hile! Çözümü de Ucuz
Dolaptan mis gibi kokmasını beklediğiniz havluyu aldığınızda burnunuza ağır bir nem kokusu gelmesi oldukça sinir bozucu. Üstelik yıkanmış ve temiz görünmesine rağmen. Sorunun kaynağı çoğu zaman yanlış durulanan deterjan kalıntıları. Liflerde biriken kalıntılar nem, ter ve yağ ile birleşerek kötü kokuya yol açıyor.
Neyse ki evde bulunan basit malzemelerle bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün!
Havlular temiz olsa bile neden nem kokusu oluşur?
Kokuyu gidermek için en pratik çözüm karbonat kullanmak!
Doğru yıkama alışkanlıkları kokunun geri gelmesini önlüyor
