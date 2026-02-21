Kendi Ölümünü Bile Bilen 'Uyuyan Kahin'den 2026 Kehaneti! Gizli Oda Olabilir

Cayce’ye göre Büyük Sfenks’in sağ ön patisinin altında insanlık tarihine dair kayıtların saklandığı gizli bir oda bulunuyor. Bu alanın, kadim uygarlıkların bilgilerini barındıran bir 'Hall of Records' yani Kayıtlar Salonu olduğuna inanıyordu. Kehanetinde, gölge çizgisinin patiler arasına düştüğü noktada girişin işaretlendiğini ve belirli zaman koşulları oluşmadan açığa çıkmayacağını dile getirdiği aktarılıyor.

1982’de yapılan araştırmalar doğrudan bir geçit ortaya koymasa da yer altında boşluk olabileceğini düşündüren anomaliler tespit etti. Cayce’nin sözleri yeniden gündeme taşınırken, 20 Mart 2026’daki gökyüzü hizalanmasının sembolik anlamı da tartışılıyor. Bazı yorumcular, bu hizalanmanın dönüşüm ve farkındalık dönemlerine işaret ettiğini savunuyor.