Kendi Ölümünü Bile Bilen 'Uyuyan Kahin'den 2026 Kehaneti! Gizli Oda Olabilir
Kehanet denince akla çoğu zaman Nostradamus ya da Baba Vanga geliyor. Ancak 20. yüzyılın en sıra dışı medyumlarından Edgar Cayce de tahminleriyle hala konuşuluyor. 'Uyuyan kahin' lakabıyla tanınan Cayce, trans halindeyken gelecek hakkında bilgiler aldığını iddia ediyordu. Ölümünden onlarca yıl sonra bile öngörüleri tartışılmaya devam ediyor.
Uyuyan kahin Edgar Cayce kimdi ve neden hala konuşuluyor?
2026 kehaneti: Sfenks’in altında saklı "Kayıtlar Salonu" mu ortaya çıkacak?
Benzer hizalanmaların yaşandığı dönemler de olmuştu
