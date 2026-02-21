İş Dünyasında Dengeler Değişti: Gri Yaka Beyaz Yakayı Geride Bıraktı

Eleman.net Kurucu Ortağı Arif Köse, son yıllarda gri yaka ile beyaz yaka arasındaki farkın hızla kapandığını ve hatta gri yakalı maaşlarının öne geçtiğini belirtiyor:

'Mesleğe göre değişmekle birlikte, şu anda yeni mezun bir beyaz yakalı genelde asgari ücretin 1.5 katına işe başlıyor, maksimum 2 katına çıkıyor. Gri yakada ise minimum 2 katı maaşlar konuşuluyor, asgari ücretin 3 katı hatta 3.5 katına işe başlayan gri yakalılar var. Fakat, bundan 10 yıl önce tablo böyle değildi. Bir beyaz yakalı o dönem asgari ücretinin 2.5-3 katı maaşlarla işe başlıyordu. Gri yaka ise 1.5-2 katına çalışıyordu. Yani iki taraf yer değişti, tablo tersine döndü. Mavi yakada da artış var elbette fakat gri yakadaki gibi önemli değil. 10 yıl önce asgarinin 1.5 katı maaşlarla işe başlıyorlarken, şu anda 1.8 katı diyebiliriz.'

Köse’ye göre sahadaki teknik pozisyonlara başvuru sayısının sınırlı kalması ücretleri yukarı çekiyor. Beyaz yaka pozisyonlarında yüzlerce başvuru görülürken, gri yaka ilanlarında sayı çok daha düşük kalıyor.

Köse maaş karşılaştırmalarını şöyle aktarıyor:

'Şu anda fabrikadaki gri yakalıların, o fabrikadaki mühendisten daha fazla kazanmaya başladığını görüyoruz. Öyle ki, 10 yıl tecrübeli bir inşaat mühendisi ayda 110 bin TL, aynı fabrikadaki inşaat teknikeri 140 bin TL kazanıyor. Ya da, işe yeni başlayan bir mimarın maaşı 65 bin TL, şantiye şefinin ise 80 bin TL. Ofisteki yeni mezun bir insan kaynakları uzmanı yaklaşık 30 bin TL kazanıyor, gri yakalı bir otomasyon teknikeri ise 50 bin TL.'