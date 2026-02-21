onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İş Dünyasında Dengeler Değişti: Gri Yaka Beyaz Yakayı Geride Bıraktı

İş Dünyasında Dengeler Değişti: Gri Yaka Beyaz Yakayı Geride Bıraktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 13:14

İş dünyasında dengeler sessiz sedasız değişiyor. Uzun yıllar prestij ve gelir açısından zirvede görülen beyaz yaka roller, yerini teknik uzmanlığa sahip gri yakalılara bırakmaya başladı. Sanayiden sağlığa, enerjiden teknolojiye kadar pek çok sektörde sahada çalışan nitelikli personel bulmak zorlaştı. Bu durum maaş skalalarında dikkat çekici değişimler yarattı. Bugün birçok teknik pozisyon, ofis rollerinden daha yüksek gelir sunuyor.

Kaynak: Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gri yaka; beyaz yakanın analitik düşünme becerileri ile mavi yakanın teknik uzmanlık ve saha deneyimini birleştiren çalışan grubunu ifade ediyor

Gri yaka; beyaz yakanın analitik düşünme becerileri ile mavi yakanın teknik uzmanlık ve saha deneyimini birleştiren çalışan grubunu ifade ediyor

Teknoloji ve veri ile çalışabilen, aynı zamanda fiziksel beceri gerektiren görevleri yerine getiren profesyonellerden oluşuyor. Teknik uzman ve operasyonel uygulayıcı tanımı en net karşılık olarak öne çıkıyor.

Mesleki ve teknik lise ile meslek yüksekokulu mezunları çoğunluğu oluştururken, üniversite mezunları veya alaylı olarak deneyim kazanan kişiler de sertifikasyon süreçleriyle gri yaka pozisyonlarda görev alabiliyor. CNC operatörleri, endüstriyel bakım teknisyenleri, kalite kontrol teknikerleri, IT saha destek uzmanları, radyoloji ve anestezi teknikerleri, depo operasyon sorumluları ve filo bakım personelleri bu gruba örnek gösteriliyor. Gazete Oksijen'den Talia Boşnak'ın haberine göre iş dünyasında eleman açığı ve teknik uzman ihtiyacı gri yakalıların değerini her geçen gün artırıyor.

Maaş dengesi tersine döndü: Beyaz ve gri yaka yer değiştirdi

Maaş dengesi tersine döndü: Beyaz ve gri yaka yer değiştirdi

Eleman.net Kurucu Ortağı Arif Köse, son yıllarda gri yaka ile beyaz yaka arasındaki farkın hızla kapandığını ve hatta gri yakalı maaşlarının öne geçtiğini belirtiyor:

'Mesleğe göre değişmekle birlikte, şu anda yeni mezun bir beyaz yakalı genelde asgari ücretin 1.5 katına işe başlıyor, maksimum 2 katına çıkıyor. Gri yakada ise minimum 2 katı maaşlar konuşuluyor, asgari ücretin 3 katı hatta 3.5 katına işe başlayan gri yakalılar var. Fakat, bundan 10 yıl önce tablo böyle değildi. Bir beyaz yakalı o dönem asgari ücretinin 2.5-3 katı maaşlarla işe başlıyordu. Gri yaka ise 1.5-2 katına çalışıyordu. Yani iki taraf yer değişti, tablo tersine döndü. Mavi yakada da artış var elbette fakat gri yakadaki gibi önemli değil. 10 yıl önce asgarinin 1.5 katı maaşlarla işe başlıyorlarken, şu anda 1.8 katı diyebiliriz.'

Köse’ye göre sahadaki teknik pozisyonlara başvuru sayısının sınırlı kalması ücretleri yukarı çekiyor. Beyaz yaka pozisyonlarında yüzlerce başvuru görülürken, gri yaka ilanlarında sayı çok daha düşük kalıyor.

Köse maaş karşılaştırmalarını şöyle aktarıyor:

'Şu anda fabrikadaki gri yakalıların, o fabrikadaki mühendisten daha fazla kazanmaya başladığını görüyoruz. Öyle ki, 10 yıl tecrübeli bir inşaat mühendisi ayda 110 bin TL, aynı fabrikadaki inşaat teknikeri 140 bin TL kazanıyor. Ya da, işe yeni başlayan bir mimarın maaşı 65 bin TL, şantiye şefinin ise 80 bin TL. Ofisteki yeni mezun bir insan kaynakları uzmanı yaklaşık 30 bin TL kazanıyor, gri yakalı bir otomasyon teknikeri ise 50 bin TL.'

Asgari ücret artışı ve Endüstri 4.0 etkisi makası daralttı

Asgari ücret artışı ve Endüstri 4.0 etkisi makası daralttı

Köse, üretim süreçlerine dijital teknolojilerin girmesiyle teknik uzman ihtiyacının hızla arttığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

'Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle üretim süreçlerine dijital teknolojilerin girmesi, otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla, sahada teknik gelişmelere ayak uydurabilecek çalışan ihtiyacı oluştu. Fakat bunu karşılayacak nitelikli elemen sayısı oluşmadı. 4 yıllık lisans mezunları sayımız artarken, mesleki eğitim veren bölümler ilgi görmedi. Dolayısıyla şu anda, firmalar sahada çalışacak kişilerin maaşlarını çok ciddi artırmalarına rağmen personel bulmakta zorlanıyorlar. Öte yandan, beyaz yakada bir muhasebe ya da satış elemanı ilanı açsalar kapıda kuyruk oluyor.'

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal ise maaş dengelerindeki değişimde asgari ücret artışının belirleyici olduğunu söylüyor:

'2022 ve 2023 yıllarında, ocak-temmuz olmak üzere asgari ücret 2 kez değişti ve 2021’de asgari ücret 2 bin 800 TL iken, 2023 biterken 11 bin 400 TL’ye çıktı. Yani 2 yılda 4 kat artış söz konusu. Asgari ücretlilere yılda 2 kez zam gelirken, maliyeti yönetebilmek adına, orta ve üst kademe beyaz yakalıların maaşları daha kontrollü tutuldu. Dolayısıyla, 2022’de başlayan süreç beyaz yakalının aleyhine işlemeye başladı, yıllardır alışık olduğumuz maaş hiyerarşisinde makas daraldı.'

Uysal ayrıca farklı disiplinlerden mezun adayların aynı pozisyonlar için rekabet etmesinin beyaz yaka maaşlarını baskıladığını vurguluyor ve 2025 verilerine göre makine enspektörlerinin maaş beklentisinin uzman seviyedeki beyaz yakalılardan yüzde 150 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Gazete Oksijen'den Talia Boşnak'ın haberine göre teknik uzmanlık gerektiren alanlarda arz açığı sürdükçe ücret dengesi gri yakalılar lehine şekillenmeye devam ediyor.

En yüksek kazanç hangi gri yaka mesleklerde?

En yüksek kazanç hangi gri yaka mesleklerde?

Akif Köse, özellikle havacılık, inşaat ve enerji sektörlerinde görev alan gri yakalıların en yüksek gelir grubunda yer aldığını belirtiyor. Uçak bakım teknisyenlerinde maaşlar 150 bin TL’den başlıyor. İnşaat sektöründe vinç operatörleri benzer seviyelerde gelir elde edebiliyor. Enerji sektöründe rüzgar türbini teknik servis elemanları ile iklimlendirme ve soğutma uzmanlarında maaş aralığı 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor.

*Görsel, Gazete Oksijen'den alınmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salgın Hastalık

Üniversite eğitimi insana sadece bilgi vermez, vizyon verir, politik okuma öğretir, sosyal zekayı yükseltir, ileri görüş yeteneğini arttırır, empati verir fa... Devamını Gör

B M

bırak gri yakayı, mavi yakayla aramızda bir sey kalmadı. lise mezunu fabrikada isci adamla ben 15bin tl fark var aramızda. ben 2 uni bitirip doktora yapip 2 ... Devamını Gör

Zuhal KÜÇÜKYÜRÜK EROL

Maaş hesabı eğitimle yapılamaz artık. Çünkü devlet planlama teşkilatı kapandı. Maaş hesabı şöyle yapılır: "Bu personel işten ayrılırsa yerine bu kalibrede bi... Devamını Gör