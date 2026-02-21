İş Dünyasında Dengeler Değişti: Gri Yaka Beyaz Yakayı Geride Bıraktı
İş dünyasında dengeler sessiz sedasız değişiyor. Uzun yıllar prestij ve gelir açısından zirvede görülen beyaz yaka roller, yerini teknik uzmanlığa sahip gri yakalılara bırakmaya başladı. Sanayiden sağlığa, enerjiden teknolojiye kadar pek çok sektörde sahada çalışan nitelikli personel bulmak zorlaştı. Bu durum maaş skalalarında dikkat çekici değişimler yarattı. Bugün birçok teknik pozisyon, ofis rollerinden daha yüksek gelir sunuyor.
Kaynak: Gazete Oksijen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gri yaka; beyaz yakanın analitik düşünme becerileri ile mavi yakanın teknik uzmanlık ve saha deneyimini birleştiren çalışan grubunu ifade ediyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maaş dengesi tersine döndü: Beyaz ve gri yaka yer değiştirdi
Asgari ücret artışı ve Endüstri 4.0 etkisi makası daralttı
En yüksek kazanç hangi gri yaka mesleklerde?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Üniversite eğitimi insana sadece bilgi vermez, vizyon verir, politik okuma öğretir, sosyal zekayı yükseltir, ileri görüş yeteneğini arttırır, empati verir fa... Devamını Gör
bırak gri yakayı, mavi yakayla aramızda bir sey kalmadı. lise mezunu fabrikada isci adamla ben 15bin tl fark var aramızda. ben 2 uni bitirip doktora yapip 2 ... Devamını Gör
Maaş hesabı eğitimle yapılamaz artık. Çünkü devlet planlama teşkilatı kapandı. Maaş hesabı şöyle yapılır: "Bu personel işten ayrılırsa yerine bu kalibrede bi... Devamını Gör