Son Videosuyla Kalpleri Dağlamıştı! Maymun Punch'a Yapılan Yapay Zeka Videosu Yüreklere Su Serpti

Japonya’nın Çiba eyaletine bağlı İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Punch isimli bebek makak, doğumdan kısa süre sonra annesi tarafından terk edildi. Bakıcılar hemen devreye girerek yapay bakım uyguladı ve yaşamını sürdürebilmesi için özel ilgi sağladı. Aylar sonra Tokyo’daki “Maymun Dağı” olarak bilinen doğal yaşam alanına bırakıldı.

Punch’a battaniyeler, sıcak havlular ve peluş oyuncaklar verildi. Küçük maymun turuncu peluş orangutanı seçti ve kısa sürede ona güçlü bir bağ geliştirdi. Oyuncağını nereye giderse yanında sürüklüyor, onunla uyuyor ve oyun oynuyor.