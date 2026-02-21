onedio
Son Videosuyla Kalpleri Dağlamıştı! Maymun Punch'a Yapılan Yapay Zeka Videosu Yüreklere Su Serpti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 11:30

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan bebek maymun Punch’ın hikayesi, son günlerde dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Annesi tarafından terk edilen ve peluş oyuncağını annesi gibi sahiplenen Punch milyonları derinden etkiledi. Sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Seedance 2.0 ile hazırlanan yapay zeka videosu oldu.

Peluş oyuncağı annesi sanan bebek maymunun hüzünlü hikayesi, hepimizin yüreğini dağlamıştı

Japonya’nın Çiba eyaletine bağlı İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Punch isimli bebek makak, doğumdan kısa süre sonra annesi tarafından terk edildi. Bakıcılar hemen devreye girerek yapay bakım uyguladı ve yaşamını sürdürebilmesi için özel ilgi sağladı. Aylar sonra Tokyo’daki “Maymun Dağı” olarak bilinen doğal yaşam alanına bırakıldı.

Punch’a battaniyeler, sıcak havlular ve peluş oyuncaklar verildi. Küçük maymun turuncu peluş orangutanı seçti ve kısa sürede ona güçlü bir bağ geliştirdi. Oyuncağını nereye giderse yanında sürüklüyor, onunla uyuyor ve oyun oynuyor.

Yalnızlık, dışlanma ve gördüğü şiddet dünyayı harekete geçirdi

Punch’ın bakıcısı yavrunun yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık belirtileri gösterdiğini belirtiyor. Diğer maymunların onu gruba kabul etmemesi uyum sürecini zorlaştırırken, bazı görüntülerde Punch’ın diğer maymunların saldırısına maruz kaldığı görüldü. Küçük makak, peluş oyuncağını adeta kalkan gibi yanında taşıyor.

Tüm dünyayı üzen o görüntüleri aşağıdaki içeriğimizde vermiştik👇🏻

Sosyal medyada bir kullanıcı Seedance 2.0 kullanarak Punch'ın intikam aldığı o yapay zeka videosunu paylaştı 👇🏻

