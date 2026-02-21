Son Videosuyla Kalpleri Dağlamıştı! Maymun Punch'a Yapılan Yapay Zeka Videosu Yüreklere Su Serpti
Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan bebek maymun Punch’ın hikayesi, son günlerde dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Annesi tarafından terk edilen ve peluş oyuncağını annesi gibi sahiplenen Punch milyonları derinden etkiledi. Sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Seedance 2.0 ile hazırlanan yapay zeka videosu oldu.
Peluş oyuncağı annesi sanan bebek maymunun hüzünlü hikayesi, hepimizin yüreğini dağlamıştı
Yalnızlık, dışlanma ve gördüğü şiddet dünyayı harekete geçirdi
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
