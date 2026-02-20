onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Klasik Tulumba Kabından Alternatif Hediyelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Klasik Tulumba Kabından Alternatif Hediyelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 16:44

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 20 Şubat Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Ne bu?

Ne bu?
twitter.com

Öyle de bir dilemma...

Öyle de bir dilemma...
twitter.com

Bazı aydınlanmalar...

Bazı aydınlanmalar...
twitter.com

Bu nasıl benzetme?

Bu nasıl benzetme?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalan mı?

Yalan mı?
twitter.com

Onun için üretilmiş...

Onun için üretilmiş...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın