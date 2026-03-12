onedio
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya Konserleri: 14-15 Mart Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 01:30

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Eskişehir’in öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 14-16 Mart tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Bu Hafta Hangi Rock Konserleri Var?

  • İzmir – Kargo Konseri: The Factory PSM (Tarihi Havagazı Fabrikası)’nda 14 Mart Cumartesi 21:30’da rock grubu Kargo sahne alacak. Klasikleşmiş parçalarıyla tanınan Kargo, yeni albüm şarkılarını da canlı olarak seslendirecek.

  • Ankara – Mâtem & Yeryüzü Tanıkları Konseri: IF Performance Hall’da 15 Mart Pazar 21:00’de Mâtem & Yeryüzü Tanıkları ortak sahne alıyor. Mâtem, sert gitar riff’leriyle öne çıkan bir rock grubu; Yeryüzü Tanıkları ise 1990’lardan bu yana progresif rock/fantezi müziği seslendiren bir topluluk. Her iki grup da güçlü sözler ve enerjik performansıyla seyirciyi coşturacak.

  • Eskişehir – Queen For Strings Konseri: Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde 15 Mart Pazar 20:00’de Queen For Strings adlı yaylı dörtlü konseri var. Efsanevi Queen grubunun şarkılarını yaylı çalgılarla yorumlayan topluluk, Queen’in klasik eserlerini klasik-rock kaynaştırması bir yorumla sunacak.

  • Ankara – Direc-T & Dört X Dört Konseri: Holly Stone Performance Hall’de 14 Mart Cumartesi 21:00’de Direc-T ve Dört X Dört bir arada sahnede olacak. Türkiye rock sahnesinin deneyimli ismi Direc-T ile genç rock grubu Dört X Dört, yüksek enerjili sahne performanslarıyla tanınıyor. Bubilet blog’da yer alan tanıma göre, “Direc-T ve Dört X Dört, enerji dolu performanslarıyla sevenleri ile buluşuyor!”. Konserde her iki grubun güçlü sözlü rock parçaları üst üste çalınacak.

Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • İzmir – Cem Adrian Konseri: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 15 Mart Pazar 21:00’de Cem Adrian sahne alacak (bilet satışı Bubilet üzerinden Tükendi olarak görünmektedir). Kendine has tiz sesiyle tanınan Cem Adrian, duygu yüklü şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. İzmir’deki bu konserde yeni dönem parçalarının yanı sıra hitlerini de seslendirerek izleyicilere duygusal bir müzik akşamı yaşatacaktır.

Bu Hafta Sonu Nerede Caz Müzik Dinlenir?

  • İzmir – Burhan Öçal & Crossing Bosphorus Trio: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi 21:00’de Burhan Öçal & Crossing Bosphorus Trio konseri var. Ünlü darbuka virtüözü Burhan Öçal, jazz altyapılı Crossing Bosphorus Trio ile birlikte, Anadolu ritimleriyle zenginleştirilmiş caz performansı sergileyecek. Sanatçı bir röportajında, geleneksel doğu ritimleriyle cazı buluşturan bir repertuar sunacağını vurgulamıştır

Bı Hafta Sonunun En İyi Elektronik Konserleri

  • İzmir – Ledi Cannit (Remaster Presents): Kalt İzmir (Bornova) barında 14 Mart Cumartesi 22:30’da DJ/rap performansı Ledi Cannit sahne alacak. Enerjik trap-hip hop vokalleri ve elektronik altyapıları ile bilinen Ledi Cannit, Remaster sunumuyla İzmir gece hayatına taze bir soluk getirecek. Tanıtımda belirtildiği üzere, “kendine özgü tarzıyla Ledi Cannit… elektronik müzik sahnesine taze bir soluk getirmeye devam ediyor.” Derin ritimlerle dolu setleriyle dinleyiciyi geceye davet ediyor.

  • İzmir – baiLATIN Party (Latin DJ Partisi): Cliff Venue (Bornova) kulübünde 14 Mart Cumartesi 21:00’de DJ Meriç Kumtemur eşliğinde “baiLATIN Party” adlı Latin temalı elektronik dans partisi var. DJ Meriç Kumtemur, Latin ritimlerini elektronik dans müziğiyle harmanlayarak eğlenceli bir gece vadediyor. Etkinlik duyurusunda “Latin rüzgarlarına kapılmaya hazır mısın?” denilerek, partiye katılanlara dans dolu bir gece müjdelendiği belirtiliyor.

  • Ankara – Hey! Douglas (VEYasin): Rabarba Bar’da 14 Mart Cumartesi 21:00’de Hey! Douglas projesinin konseri var. VEYasin’in 60-70’ler Türk psych-rock ve pop kültüründen esinlenerek oluşturduğu Hey! Douglas, breakbeat/disco/funk tarzı elektronik setleriyle bilinir. Bubilet takviminde, “VEYasin’in… müzik projesi Hey! Douglas… break beat, disco ve funk ile harmanlayarak katmanlı bir müzik deneyimi sunuyor” ifadeleri yer almıştır. Bu konser, Ankara elektronik müzik tutkunları için dans dolu bir gece vaat ediyor.

Bu Hafta Sonu Nerede Türk Halk Müziği Dinlenir?

  • Eskişehir – Sabahat Akkiraz Konseri: Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi 20:30’da usta halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz konseri düzenleniyor. Geleneksel Türk müziğinin güçlü sesi olan Sabahat Akkiraz, efsaneleşmiş eserlerini büyük bir repertuvarla seslendiriyor. Konser tanıtımında, “Sabahat Akkiraz… müzikal kariyerindeki iz bırakan eserleriyle bir kez daha sevenleriyle buluşuyor” denilerek etkileyici bir gece vurgulanmıştır.
Bu Hafta Sonu Nerede Klasik ve Alternatif Müzik Konserleri Var?

  • İzmir – Touche Konseri: SoldOut Performance Hall’da 14 Mart Cumartesi 21:00’de Touche konseri var. Türkçe sözlü modern alternatif-rock grubu Touche, Karadeniz müziği unsurları taşıyan pop-rock tınılarıyla tanınıyor. Grup, güçlü vokalleri ve enerjik şarkılarıyla genç kitleye hitap ediyor.

  • Ankara – Yüzyüzeyken Konuşuruz: Jolly Joker Ankara’da 14 Mart Cumartesi 21:00’de Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri yapılacak. 2011’de kurulan bu Türk indie-folk/alternatif grup, synthpop ve rock karışımı müzikleriyle bilinir. Kuruluşundan itibaren özgün şarkılarıyla dinleyici kitlesi kazanmış olan topluluk, “dinleyicilerinden yoğun ilgi ve beğeni toplamıştır”. Sahnedeki canlı performanslarında “Kazılı Kuyum”, “Boş Gemiler” gibi hit parçalarını akustik/elektronik düzenlemelerle sunacak.

  • Ankara – Renk: Kült Kavaklıdere Sahne’de 14 Mart Cumartesi 21:30’da Renk adlı alternatif grup sahne alacak. Ankara çıkışlı Renk, gitar-saksafon gibi enstrümanlar kullanarak kendine özgü bir akustik rock sound’u yaratıyor. Grubun vokalleri ve melodik düzenlemeleri izleyiciyi etkileyen duygusal şarkılardan oluşuyor. Bu konser de alternatif bir repertuvar içerecek.

