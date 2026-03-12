Finlandiya'dan Turistlere Çağrı: 7 Günlük Tatil Hediye Ediyorlar
Finlandiya’nın turizm tanıtım kurumu Visit Finland, turistleri bu yaz tüm giderleri karşılanacak yedi günlük bir seyahate davet ediyor. Programda katılımcıların sauna deneyimi yaşaması, göllerde yüzmesi ve orman yürüyüşlerine katılarak yerel yaşamı keşfetmesi öneriliyor.
Turistlere çağrı yapıldı.
"Bir Finli gibi rahat edin"
30 Mart'a kadar başvurulabilir.
