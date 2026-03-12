onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Finlandiya'dan Turistlere Çağrı: 7 Günlük Tatil Hediye Ediyorlar

Finlandiya'dan Turistlere Çağrı: 7 Günlük Tatil Hediye Ediyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 23:51

Finlandiya’nın turizm tanıtım kurumu Visit Finland, turistleri bu yaz tüm giderleri karşılanacak yedi günlük bir seyahate davet ediyor. Programda katılımcıların sauna deneyimi yaşaması, göllerde yüzmesi ve orman yürüyüşlerine katılarak yerel yaşamı keşfetmesi öneriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turistlere çağrı yapıldı.

Turistlere çağrı yapıldı.

Finlandiya’nın turizm tanıtım kurumu Visit Finland, turistleri bu yaz tüm masrafları karşılanacak yedi günlük bir geziye davet ediyor. Programda katılımcıların sauna deneyimi yaşaması, gölde yüzmesi ve orman yürüyüşlerine katılarak yerel yaşamı deneyimlemesi planlanıyor.

Geçen ay ise İsveç’in turizm tanıtım kuruluşu Visit Sweden, bir yarışma kapsamında beş adasını kiraya vereceğini açıklamıştı. Kurum, bu yarışmanın “doğada özgürlük ve sorumluluk” anlayışına dair İsveç bakış açısını paylaşmayı amaçladığını belirtmişti.

"Bir Finli gibi rahat edin"

"Bir Finli gibi rahat edin"

Finlandiya’nın turizm kurulu, gezginleri “bir Finli gibi rahatlamaya” davet ediyor. Turistleri tüm masrafları karşılanan gezilerle ülkeye çekmeyi hedefleyen kurum, Finlandiya’nın “dünyanın en mutlu ülkesi” olarak anılmasına dikkat çekiyor. Visit Finland’a göre mutluluğun önemli bir parçası, doğada zaman geçirerek düzenli şekilde yenilenmek ve enerji toplamak.

Business Finland’ın uluslararası pazarlama kıdemli direktörü Heli Jimenez ise giderek daha fazla turistin mutluluğun sırrını keşfetmek için Finlandiya’ya geldiğini belirtiyor. Jimenez, özellikle Göller Bölgesi’nin pek çok kişi için hâlâ keşfedilmemiş bir hazine olduğunu ve Finlilerin gerçekten dinlenmek istediklerinde bu bölgeye yöneldiğini söylüyor.

30 Mart'a kadar başvurulabilir.

30 Mart'a kadar başvurulabilir.

Visit Finland, uluslararası turistleri tamamen rahatlama amaçlı yedi günlük gezilere katılmak için başvuru yapmaya davet ediyor.

Başvuru sahiplerinin, ChillLikeaFinn.com’daki formu doldurmadan önce Instagram veya TikTok’a kendilerini tanıtan ve Finlandiya yaz kaçamağının kendileri için ne ifade ettiğini anlatan kısa bir video yüklemeleri gerekiyor. Seyahate katılacak kişinin yanı sıra bir aile üyesi veya arkadaşının adı, e-posta adresi, sosyal medya hesabı ve ikamet ettiği ülke bilgileri de iletilmeli.

Sadece uluslararası turistler başvurabilir ve sürücü ehliyeti şart koşuluyor. Başvurular Türkiye saatiyle 30 Mart 00:59 itibarıyla sona eriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın