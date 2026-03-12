Finlandiya'dan Turistlere Çağrı: 7 Günlük Tatil Hediye Ediyorlar

Finlandiya’nın turizm tanıtım kurumu Visit Finland, turistleri bu yaz tüm masrafları karşılanacak yedi günlük bir geziye davet ediyor. Programda katılımcıların sauna deneyimi yaşaması, gölde yüzmesi ve orman yürüyüşlerine katılarak yerel yaşamı deneyimlemesi planlanıyor.

Geçen ay ise İsveç’in turizm tanıtım kuruluşu Visit Sweden, bir yarışma kapsamında beş adasını kiraya vereceğini açıklamıştı. Kurum, bu yarışmanın “doğada özgürlük ve sorumluluk” anlayışına dair İsveç bakış açısını paylaşmayı amaçladığını belirtmişti.