onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Samsunspor, Son 16 Turunda Rayo Vallecano'ya Boyun Eğdi: 1-3

Samsunspor, Son 16 Turunda Rayo Vallecano'ya Boyun Eğdi: 1-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 22:43

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’yu ağırladı. Teknik direktör Thorsten Fink, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçındaki ilk 11’i koruyarak sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji kadrosuyla başladı. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly yer aldı.

Karşılıklı gollerin olduğu ilk yarıda misafir ekip devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda ise iki takım da tehlike yaratmaktan uzaktı. Rayo, 78.dakikada üçüncü golünü buldu ve rövanş için büyük avantaj yakaladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yarıda üç gol vardı.

İlk yarıda üç gol vardı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

Celil Yüksel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunu kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.

Rayo Vallecano 15. dakikada öne geçti. Palazon’un ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Alemao’nun yerden vuruşunda top Okan Kocuk’a çarpıp ağlara gitti: 0-1.

Samsunspor 21. dakikada eşitliği sağladı. Makoumbou’nun ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mouandilmadji, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Konuk ekip 40. dakikada yeniden öne geçti. Palazon’un savunma arkasına attığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Garcia, sert şutla topu ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Rayo Vallecano’nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Rövanş öncesi umutları kıran gol de geldi.

Rövanş öncesi umutları kıran gol de geldi.

İkinci yarı iki takım da daha temkinli oynarken beklenmedik bir anda Rayo Vallecano üçüncü golünü buldu. İlk golüm sahibi Alemao, takımının üçüncü golünü atarken maçın da skorunu belirledi ve son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın