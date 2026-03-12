Samsunspor, Son 16 Turunda Rayo Vallecano'ya Boyun Eğdi: 1-3

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’yu ağırladı. Teknik direktör Thorsten Fink, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçındaki ilk 11’i koruyarak sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji kadrosuyla başladı. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly yer aldı.

Karşılıklı gollerin olduğu ilk yarıda misafir ekip devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda ise iki takım da tehlike yaratmaktan uzaktı. Rayo, 78.dakikada üçüncü golünü buldu ve rövanş için büyük avantaj yakaladı.