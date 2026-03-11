Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında dikkatli ve planlı olmalısın. Stratejik ve kurnaz hamlelerinle rakiplerini satranç tahtasında mat edebilirsin! Böylece projelerini kimseye fark ettirmeden başarıya ulaştırabilirsin. Tam da bu yüzden, yüzeysel adımlar yerine, her detayın peşine düşeceksin. Bu hırsın, otorite figürleri tarafından hem takdir edilecek hem de biraz tedirginlikle karşılanacaktır.

Öte yandan bugün, cüzdanını ilgilendiren birtakım gelişmeler de yaşanabilir. Ortaklaşa gelirler, beklediğin bir miras veya vergi gibi konular gündeme gelebilir. Beklediğin bir paranın gelişi biraz gecikmiş olabilir ama bu durum senin yeni bir finansal plan yapmana vesile olacak. Maddi anlamda güçlenmeye hazır ol, bugün cebin bayram edecek gibi görünüyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir tutku fırtınası kopuyor. Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık krizleri ve derin sorgulamalar bugünü biraz zorlaştırabilir. Partnerine olan güvenini sorgularken aslında kendi içindeki boşluklarla yüzleşebilirsin. Bir ihanet şüphesi bugün zihnini kemirebilir ama kanıtların olmadan hareket etmemelisin. Belki biraz da kendini sorgulayabilirsin... Güvenmediğin partnerin mi, kendin misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…