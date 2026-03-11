onedio
12 Mart Perşembe Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
12 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

12 Mart Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir tutku kasırgası estiğini hissediyor olabilirsin. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, kıskançlık nöbetleri ve yoğun sorgulamaların gününü biraz daha zorlaştıracağına dair işaretler var. Partnerine olan güvenini sorgularken, aslında kendi iç dünyandaki boşluklarla da karşı karşıya gelebilirsin.

Bir ihanet şüphesi bugün zihnini kemirebilir ancak bu durumda dikkatli olman gerekiyor. Kanıtların olmadan hemen harekete geçme... Belki de bu durumda biraz da kendini sorgulaman da gerekebilir. Asıl sorunun güvenmediğin partnerin mi, yoksa kendine olan güvensizliğin mi olduğunu düşün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

