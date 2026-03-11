Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir tutku kasırgası estiğini hissediyor olabilirsin. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, kıskançlık nöbetleri ve yoğun sorgulamaların gününü biraz daha zorlaştıracağına dair işaretler var. Partnerine olan güvenini sorgularken, aslında kendi iç dünyandaki boşluklarla da karşı karşıya gelebilirsin.

Bir ihanet şüphesi bugün zihnini kemirebilir ancak bu durumda dikkatli olman gerekiyor. Kanıtların olmadan hemen harekete geçme... Belki de bu durumda biraz da kendini sorgulaman da gerekebilir. Asıl sorunun güvenmediğin partnerin mi, yoksa kendine olan güvensizliğin mi olduğunu düşün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…