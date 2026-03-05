Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında iniş ve çıkışlar yaşayabilirsin. Yoğun iş temposu ve stresi, gün boyunca enerjini emmiş olabilir ve bu durum, akşam saatlerinde sevgiline karşı olan sabrını azaltabilir. Bu yüzden, akşam saatlerinde daha huzurlu ve sakin bir ortam yaratmaya özen göster. Zorlu bir Cuma gecesi ve gereksiz tartışmalar, kalbini kırabilir ve hafta sonuna gölge düşürebilir.

Bekar Akrep burçlarına ise biraz heyecan katmak istiyoruz. Spor salonunda ağırlık kaldırırken ya da iş yerinde kahve molasında, birinin dikkatini çekebilir ve yeni bir aşk hikayesine adım atabilirsin. Belki de hayatının aşkı tam da burada saklıdır. Gözlerini dört aç ve etrafına dikkatlice bak. Kim bilir, belki de aşk seni bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…