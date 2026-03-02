Sevgili Akrep, bugünü gizemli bir hava içerisinde geçireceksin. Bir dostunun, belki de uzun zamandır seninle ilgili beslediği gizli bir ilgiyi fark edebilirsin. Bu durum, seni hem şaşırtabilir hem de hoşuna gidebilir. Ancak bu durum sadece dostlarınla sınırlı kalmayabilir. Belki de partnerinle birlikte katıldığın bir sosyal etkinlikte, diğer insanların seninle ilgili artan ilgisiyle karşılaşabilirsin.

Bunun sonucunda ise belki de ilk kez, partnerinin kıskançlık duygusunu tetikleyebilirsin. Bu durum, partnerinin sana olan ilgisini ve düşkünlüğünü artırabilir. Kaybetme korkusu ise aşkı tetikleyebilir... Tutulma sırasında yıldızlar gibi parlayacağın kesin. Peki ya partnerin? Bakalım, senin tek aşkı olmak için neler yapacak? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…