Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında romantik bir değişiklik kapıda! Evlilik, nişan ya da geleceğe dair uzun vadeli planlar gibi ciddi ve resmi konular artık gündemin dışında kalıyor. Bu kez, geleceğe dair konuşmaları bir kenara bırakıp sadece ve sadece şu anın çıplak ve içgüdüsel hissine odaklanmak isteyeceksin.

Bir an için, söz verme ya da beklenti içine girmenin ağırlığından uzaklaşıp bedeninle ruhunun birleştiği o özgürleşme anını yaşamak isteyeceksin. Bu an, uzun zamandır aradığın o derin nefesi almana yardımcı olacak. İşte bu kez aşkın peşinde koşmak yerine, sadece özgür olmayı arzulayacaksın. Bu özgürlük, belki de aşkın en saf hali olacak ve seni tamamen yeniden şekillendirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal….