26 Şubat Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gözlerini sürekli olarak küçük bir ekrana ya da belirli bir noktaya sabitlemekten dolayı yorulan görme sinirlerin bir mola hakkediyor. Derinlere dalma tutkun, bugün gözlerinde hissettiğin yanma, kuruluk ya da baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor olabilir. Gözlerini ufka çevirip uzağa bakarak görsel algını genişletmek, bedeninde hissettiğin yoğun baskıyı hafifletecek.

Gözlerinle uzağı kucakladığında, bakış açını kelimenin tam anlamıyla genişleyecek. Bu durum, sadece gözlerini rahatlatmayacak, aynı zamanda içinde bulunduğun karmaşık ve karanlık labirentten çıkmanı da kolaylaştıracak. Bu ufuk çizgisine doğru yaptığın yolculuk, sadece gözlerini değil, ruhunu da ferahlatacak. Bu nedenle, bugün kendine biraz zaman ayır, gözlerini dinlendir ve bakış açını genişlet. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

