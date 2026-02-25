Sevgili Akrep, bugün evrenin enerjisi senin sarsabilir. Zira Mars ve Uranüs'ün dinamik ve etkileyici enerjisi, iş hayatında beklenmedik bir dönüşümün kapılarını aralayabilir. İş ortağının belki de hiç beklemediğin tutumu ya da imzaladığın hayati öneme sahip sözleşmeyle ilgili ortaya çıkan bir sorun, sana masayı devirmenin tam zamanı olduğunu düşündürebilir.

Ama hey! Durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, her zaman olduğu gibi bugün de 'ben kendi başıma yeterim' diyerek bağımsızlığını ilan edeceksin. Bu süreçte, rakiplerinin zayıf anını kollayacak ve belki de eski ortağının bile aklına gelmeyecek bir hamle yaparak piyasada büyük bir şok etkisi yaratacaksın. Tek başına olduğunda ne kadar güçlü ve yenilmez bir stratejist olduğunu, herkese bir kez daha göstermenin zamanı gelmedi mi sence de? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…