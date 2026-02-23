Sevgili Akrep, bugünün enerjisi seninle ilginç bir oyun oynuyor gibi görünüyor. Zihnindeki dalga boyu olağanüstü bir sakinlik seviyesine ulaşmışken, kalp ritminin hızlanmaya başladığını hissedebilirsin. İş hayatında ise dönüm noktası niteliğinde bir değişimin kapısını aralıyorsun. Uzun süredir üzerinde büyük bir özveriyle çalıştığın bir proje ya da sunum, beklenmedik bir anda tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Bu durum, seni çifte bir duygusal dalgalanma içine sürükleyecek; bir yandan büyük bir sevinç yaşarken, diğer yandan 'Daha fazlasını yapmalıyım, daha yükseklere çıkmalıyım' şeklinde bir içsel baskı hissi yaratacak.

Öte yandan bu dönemde patronunla ya da bir üst düzey yöneticinle yapılacak kritik bir görüşme gündemine gelebilir. Sözlerini özenle seçmeli ve etkileyici bir konuşma yaparak, karşındaki kişiyi etkilemeyi hedeflemelisin. Finansal anlamda da küçük ölçekte ancak keyif verici bir gelişme yaşayabilirsin; belki bir prim, belki ek bir gelir ya da belki de yeni bir proje teklifi alabilirsin. Ancak yine de acele kararlar vermekten kaçınmalı, her adımını dikkatle atmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…