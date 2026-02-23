Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında flört etme enerjin tavan yapacak. Belki bir mesajlaşma, belki beklenmedik bir davet, belki de kısa bir buluşma, kalbinin hızla atmasına sebep olacak. Eğer bekarsan, bugün etrafında mavi boncuklar saçman çok olası. Ancak bir ilişkin varsa, dikkatli olman gerekiyor.

Sosyal çevrendeki flörtöz tavırların, partnerinin kıskançlık hislerini tetikleyebilir. Bu durum, ufak bir kıskançlık meselesine dönüşebilir. Bu yüzden kalpler kırılmadan, tavırlarını partnerinin duygularını gözeterek şekillendirmende fayda var. Bugünün keyfini çıkar ama dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…